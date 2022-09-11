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В Кировской области проголосовали почти 27,5 процента избирателей на 15:00 - РИА Новости, 11.09.2022
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В Кировской области проголосовали почти 27,5 процента избирателей на 15:00
В Кировской области проголосовали почти 27,5 процента избирателей на 15:00 - РИА Новости, 11.09.2022
В Кировской области проголосовали почти 27,5 процента избирателей на 15:00
Более 27,4% избирателей проголосовали в Кировской области по данным на 15.00 во второй день выборов главы региона, сообщил облизбирком. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T16:32
2022-09-11T16:32
политика
кировская область
александр соколов
единый день голосования — 2022
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Более 27,4% избирателей проголосовали в Кировской области по данным на 15.00 во второй день выборов главы региона, сообщил облизбирком.Выборы губернатора Кировской области проходят в регионе 10 и 11 сентября на 1133 постоянных и 18 временных участках. По состоянию на 1 июля 2022 года, в списки избирателей в Кировской области включены 1 019 156 человек."Явка избирателей по состоянию на 15.00 11 сентября – 27,46%", - сообщает облизбирком.Отмечается, что избирательной комиссией Кировской области проведена проверка по жалобе на незаконную выдачу бюллетеней для голосования на избирательном участке №438. "По результатам проверки в действиях участковой избирательной комиссии нарушений законодательства не установлено", - подчеркивается в сообщении.В выборах губернатора Кировской области участвуют пять кандидатов. Это врио главы области Александр Соколов (от "Единой России"), Сергей Мамаев (КПРФ), Федор Лугинин (партия "Родина"), Юрий Моисеев ("Коммунисты России"), Владимир Понарьев (ЛДПР).Явка на прошлых губернаторских выборах в регионе в 2017 году составила 30,37%.
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политика, кировская область, александр соколов, единый день голосования — 2022
Политика, Кировская область, Александр Соколов, Единый день голосования — 2022
16:32 11.09.2022
 
В Кировской области проголосовали почти 27,5 процента избирателей на 15:00

На выборах главы Кировской области проголосовали почти 27,5 процента избирателей на 15:00

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЭкраны в информационном центре ЦИК РФ
Экраны в информационном центре ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Более 27,4% избирателей проголосовали в Кировской области по данным на 15.00 во второй день выборов главы региона, сообщил облизбирком.
Выборы губернатора Кировской области проходят в регионе 10 и 11 сентября на 1133 постоянных и 18 временных участках. По состоянию на 1 июля 2022 года, в списки избирателей в Кировской области включены 1 019 156 человек.
"Явка избирателей по состоянию на 15.00 11 сентября – 27,46%", - сообщает облизбирком.
Отмечается, что избирательной комиссией Кировской области проведена проверка по жалобе на незаконную выдачу бюллетеней для голосования на избирательном участке №438. "По результатам проверки в действиях участковой избирательной комиссии нарушений законодательства не установлено", - подчеркивается в сообщении.
В выборах губернатора Кировской области участвуют пять кандидатов. Это врио главы области Александр Соколов (от "Единой России"), Сергей Мамаев (КПРФ), Федор Лугинин (партия "Родина"), Юрий Моисеев ("Коммунисты России"), Владимир Понарьев (ЛДПР).
Явка на прошлых губернаторских выборах в регионе в 2017 году составила 30,37%.
Сотрудники избирательной комиссии во Владивостоке подсчитывают бюллетени после завершения голосования - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
16:24
Наблюдатели выявили лишь шесть нарушений на выборах
 
ПолитикаКировская областьАлександр СоколовЕдиный день голосования — 2022
 
 
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