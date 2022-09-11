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ВСУ несут глобальные потери, заявили херсонские власти - РИА Новости, 11.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220911/kherson-1815968949.html
ВСУ несут глобальные потери, заявили херсонские власти
ВСУ несут глобальные потери, заявили херсонские власти - РИА Новости, 11.09.2022
ВСУ несут глобальные потери, заявили херсонские власти
Украинские войска "терпят глобальные поражения" на херсонском направлении, заявил заместитель главы новой военно-гражданской администрации региона Кирилл... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T11:54
2022-09-11T12:43
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Украинские войска "терпят глобальные поражения" на херсонском направлении, заявил заместитель главы новой военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов."На Херсонском направлении все стабильно и благоприятно. Более того скажу, что нацисты терпят глобальные потери и поражения", — написал политик в своем Telegram-канале.По его словам, Херсон находится в безопасности.Украинские войска начали попытки контрнаступления в конце августа. Минобороны России заявило, что все эти попытки отбиваются, украинские войска несут большие потери в живой силе и технике.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://radiosputnik.ria.ru/20220911/energiya-1815943567.html
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в мире, вооруженные силы украины, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Херсонская область
11:54 11.09.2022 (обновлено: 12:43 11.09.2022)
 
ВСУ несут глобальные потери, заявили херсонские власти

Замглавы херсонской администрации Стремоусов: ВСУ несут глобальные потери

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинские военные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Украинские войска "терпят глобальные поражения" на херсонском направлении, заявил заместитель главы новой военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
"На Херсонском направлении все стабильно и благоприятно. Более того скажу, что нацисты терпят глобальные потери и поражения", — написал политик в своем Telegram-канале.
По его словам, Херсон находится в безопасности.
Украинские войска начали попытки контрнаступления в конце августа. Минобороны России заявило, что все эти попытки отбиваются, украинские войска несут большие потери в живой силе и технике.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
Линии электропередачи. Архивное фото. - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныХерсонская область
 
 
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