https://ria.ru/20220911/kherson-1815968949.html

ВСУ несут глобальные потери, заявили херсонские власти

ВСУ несут глобальные потери, заявили херсонские власти - РИА Новости, 11.09.2022

ВСУ несут глобальные потери, заявили херсонские власти

Украинские войска "терпят глобальные поражения" на херсонском направлении, заявил заместитель главы новой военно-гражданской администрации региона Кирилл... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T11:54

2022-09-11T11:54

2022-09-11T12:43

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1798945924_0:235:3072:1963_1920x0_80_0_0_469e6876a0602dc9f4c596233a52d2a2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Украинские войска "терпят глобальные поражения" на херсонском направлении, заявил заместитель главы новой военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов."На Херсонском направлении все стабильно и благоприятно. Более того скажу, что нацисты терпят глобальные потери и поражения", — написал политик в своем Telegram-канале.По его словам, Херсон находится в безопасности.Украинские войска начали попытки контрнаступления в конце августа. Минобороны России заявило, что все эти попытки отбиваются, украинские войска несут большие потери в живой силе и технике.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://radiosputnik.ria.ru/20220911/energiya-1815943567.html

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, вооруженные силы украины, херсонская область