Рейтинг@Mail.ru
На сайт по наблюдению за онлайн-выборами в Москве совершили хакерскую атаку - РИА Новости, 11.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220911/khakery-1816054463.html
На сайт по наблюдению за онлайн-выборами в Москве совершили хакерскую атаку
На сайт по наблюдению за онлайн-выборами в Москве совершили хакерскую атаку - РИА Новости, 11.09.2022
На сайт по наблюдению за онлайн-выборами в Москве совершили хакерскую атаку
Сайт по наблюдению за ходом онлайн-голосования в Москве подвергается массированной хакерской атаке, но, несмотря на это, голоса пользователей в сохранности,... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T21:21
2022-09-11T21:23
технологии
москва
мосгоризбирком
единый день голосования — 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113117/96/1131179623_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_1989926bd2cb7898e211fc0f8ab0299b.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Сайт по наблюдению за ходом онлайн-голосования в Москве подвергается массированной хакерской атаке, но, несмотря на это, голоса пользователей в сохранности, сообщается в Telegram-канале общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году."Обзервер – сайт, где отображаются данные о ходе электронного голосования, в настоящее время подвергается массированной хакерской атаке. Он является только "витриной", отображающей информацию. Все голоса пользователей, отданные на выборах муниципальных депутатов, в сохранности. Они записаны в блокчейн и неизменны", - говорится в сообщении.Ранее ключи для онлайн-голосования собрали в Мосгоризбиркоме, после чего началась процедура расшифровки результатов.
https://ria.ru/20220909/vybory-1815760752.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113117/96/1131179623_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_3ac6a2574bd276754d827cace8ec50b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, москва, мосгоризбирком, единый день голосования — 2022
Технологии, Москва, Мосгоризбирком, Единый день голосования — 2022
21:21 11.09.2022 (обновлено: 21:23 11.09.2022)
 
На сайт по наблюдению за онлайн-выборами в Москве совершили хакерскую атаку

Сайт по наблюдению за ходом онлайн-голосования в Москве подвергся массивной атаке хакеров

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкКибербезопасность
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Кибербезопасность. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Сайт по наблюдению за ходом онлайн-голосования в Москве подвергается массированной хакерской атаке, но, несмотря на это, голоса пользователей в сохранности, сообщается в Telegram-канале общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году.
"Обзервер – сайт, где отображаются данные о ходе электронного голосования, в настоящее время подвергается массированной хакерской атаке. Он является только "витриной", отображающей информацию. Все голоса пользователей, отданные на выборах муниципальных депутатов, в сохранности. Они записаны в блокчейн и неизменны", - говорится в сообщении.
Хакер - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября, 19:14
DDoS-атаки на систему электронного голосования ведутся из всех стран
Ранее ключи для онлайн-голосования собрали в Мосгоризбиркоме, после чего началась процедура расшифровки результатов.
 
ТехнологииМоскваМосгоризбиркомЕдиный день голосования — 2022
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала