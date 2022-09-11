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На сайт по наблюдению за онлайн-выборами в Москве совершили хакерскую атаку
На сайт по наблюдению за онлайн-выборами в Москве совершили хакерскую атаку - РИА Новости, 11.09.2022
На сайт по наблюдению за онлайн-выборами в Москве совершили хакерскую атаку
Сайт по наблюдению за ходом онлайн-голосования в Москве подвергается массированной хакерской атаке, но, несмотря на это, голоса пользователей в сохранности,... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T21:21
2022-09-11T21:21
2022-09-11T21:23
технологии
москва
мосгоризбирком
единый день голосования — 2022
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Сайт по наблюдению за ходом онлайн-голосования в Москве подвергается массированной хакерской атаке, но, несмотря на это, голоса пользователей в сохранности, сообщается в Telegram-канале общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году."Обзервер – сайт, где отображаются данные о ходе электронного голосования, в настоящее время подвергается массированной хакерской атаке. Он является только "витриной", отображающей информацию. Все голоса пользователей, отданные на выборах муниципальных депутатов, в сохранности. Они записаны в блокчейн и неизменны", - говорится в сообщении.Ранее ключи для онлайн-голосования собрали в Мосгоризбиркоме, после чего началась процедура расшифровки результатов.
https://ria.ru/20220909/vybory-1815760752.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, москва, мосгоризбирком, единый день голосования — 2022
Технологии, Москва, Мосгоризбирком, Единый день голосования — 2022
21:21 11.09.2022 (обновлено: 21:23 11.09.2022)
На сайт по наблюдению за онлайн-выборами в Москве совершили хакерскую атаку
Сайт по наблюдению за ходом онлайн-голосования в Москве подвергся массивной атаке хакеров