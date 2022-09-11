https://ria.ru/20220911/khakery-1816054463.html

На сайт по наблюдению за онлайн-выборами в Москве совершили хакерскую атаку

На сайт по наблюдению за онлайн-выборами в Москве совершили хакерскую атаку - РИА Новости, 11.09.2022

На сайт по наблюдению за онлайн-выборами в Москве совершили хакерскую атаку

Сайт по наблюдению за ходом онлайн-голосования в Москве подвергается массированной хакерской атаке, но, несмотря на это, голоса пользователей в сохранности,... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T21:21

2022-09-11T21:21

2022-09-11T21:23

технологии

москва

мосгоризбирком

единый день голосования — 2022

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Сайт по наблюдению за ходом онлайн-голосования в Москве подвергается массированной хакерской атаке, но, несмотря на это, голоса пользователей в сохранности, сообщается в Telegram-канале общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году."Обзервер – сайт, где отображаются данные о ходе электронного голосования, в настоящее время подвергается массированной хакерской атаке. Он является только "витриной", отображающей информацию. Все голоса пользователей, отданные на выборах муниципальных депутатов, в сохранности. Они записаны в блокчейн и неизменны", - говорится в сообщении.Ранее ключи для онлайн-голосования собрали в Мосгоризбиркоме, после чего началась процедура расшифровки результатов.

https://ria.ru/20220909/vybory-1815760752.html

москва

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, москва, мосгоризбирком, единый день голосования — 2022