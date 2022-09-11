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Карла III официально провозгласили королем Австралии - РИА Новости, 11.09.2022
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Карла III официально провозгласили королем Австралии
Карла III официально провозгласили королем Австралии - РИА Новости, 11.09.2022
Карла III официально провозгласили королем Австралии
Король Великобритании Карл III официально провозглашен новым правящим монархом Австралии, сообщает телеканал ABC. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T09:26
2022-09-11T10:50
в мире
умерла королева елизавета ii
австралия
великобритания
карл iii
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Король Великобритании Карл III официально провозглашен новым правящим монархом Австралии, сообщает телеканал ABC."В связи с кончиной нашей прекрасной и славной королевы Елизаветы II, корона единолично и по праву перешла принцу Карлу Филипу Артуру Георгу. Да будет король Карл III долгие и счастливые годы править нами. С сердечной и смиренной привязанностью мы обещаем ему веру и верность", - заявил генерал-губернатор Австралии Дэвид Херли.Помимо генерал-губернатора, провозглашение подписал премьер-министр Энтони Альбанезе.Британский телеканал Sky News отмечает, что премьер обещал не проводить в течение своего первого срока референдум о том, должна ли Австралия стать республикой.Ранее Карл III был официально провозглашен новым монархом Великобритании на совете престолонаследия.Букингемский дворец сообщил 8 сентября, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал следующим монархом, взяв имя Карл III.
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в мире, умерла королева елизавета ii, австралия, великобритания, карл iii
В мире, Умерла Королева Елизавета II, Австралия, Великобритания, Карл III
09:26 11.09.2022 (обновлено: 10:50 11.09.2022)
 
Карла III официально провозгласили королем Австралии

Карла III официально провозгласили королем Австралии

© AP Photo / Jonathan BradyКороль Великобритании Карл III перед членами Тайного совета в Сент-Джеймсском дворце
Король Великобритании Карл III перед членами Тайного совета в Сент-Джеймсском дворце - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© AP Photo / Jonathan Brady
Король Великобритании Карл III перед членами Тайного совета в Сент-Джеймсском дворце . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Король Великобритании Карл III официально провозглашен новым правящим монархом Австралии, сообщает телеканал ABC.
"В связи с кончиной нашей прекрасной и славной королевы Елизаветы II, корона единолично и по праву перешла принцу Карлу Филипу Артуру Георгу. Да будет король Карл III долгие и счастливые годы править нами. С сердечной и смиренной привязанностью мы обещаем ему веру и верность", - заявил генерал-губернатор Австралии Дэвид Херли.
Помимо генерал-губернатора, провозглашение подписал премьер-министр Энтони Альбанезе.
Британский телеканал Sky News отмечает, что премьер обещал не проводить в течение своего первого срока референдум о том, должна ли Австралия стать республикой.
Карл III - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
Вчера, 08:00
Британия и ее монархия — под ударом
Ранее Карл III был официально провозглашен новым монархом Великобритании на совете престолонаследия.
Букингемский дворец сообщил 8 сентября, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал следующим монархом, взяв имя Карл III.
 
В миреУмерла Королева Елизавета IIАвстралияВеликобританияКарл III
 
 
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