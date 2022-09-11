https://ria.ru/20220911/karl-1815950592.html

Карла III официально провозгласили королем Австралии

Карла III официально провозгласили королем Австралии - РИА Новости, 11.09.2022

Карла III официально провозгласили королем Австралии

Король Великобритании Карл III официально провозглашен новым правящим монархом Австралии, сообщает телеканал ABC. РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T09:26

2022-09-11T09:26

2022-09-11T10:50

в мире

умерла королева елизавета ii

австралия

великобритания

карл iii

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Король Великобритании Карл III официально провозглашен новым правящим монархом Австралии, сообщает телеканал ABC."В связи с кончиной нашей прекрасной и славной королевы Елизаветы II, корона единолично и по праву перешла принцу Карлу Филипу Артуру Георгу. Да будет король Карл III долгие и счастливые годы править нами. С сердечной и смиренной привязанностью мы обещаем ему веру и верность", - заявил генерал-губернатор Австралии Дэвид Херли.Помимо генерал-губернатора, провозглашение подписал премьер-министр Энтони Альбанезе.Британский телеканал Sky News отмечает, что премьер обещал не проводить в течение своего первого срока референдум о том, должна ли Австралия стать республикой.Ранее Карл III был официально провозглашен новым монархом Великобритании на совете престолонаследия.Букингемский дворец сообщил 8 сентября, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал следующим монархом, взяв имя Карл III.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, умерла королева елизавета ii, австралия, великобритания, карл iii