https://ria.ru/20220911/izbirateli-1815948597.html

В Москве отметили рост числа избирателей в воскресенье

В Москве отметили рост числа избирателей в воскресенье - РИА Новости, 11.09.2022

В Москве отметили рост числа избирателей в воскресенье

Наблюдатели в УИКах в Москве отмечают увеличение числа избирателей в воскресенье по сравнению с пятницей и субботой, сообщил журналистам глава общественного... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T09:02

2022-09-11T09:02

2022-09-11T09:02

политика

москва

единый день голосования — 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0a/1815836711_0:85:3340:1964_1920x0_80_0_0_563fad27c71a7e4b323474cee323e3fb.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Наблюдатели в УИКах в Москве отмечают увеличение числа избирателей в воскресенье по сравнению с пятницей и субботой, сообщил журналистам глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалëв."Открылись избирательные участки полчаса назад. Видим, что атмосфера рабочая, встречают первых избирателей. К слову сказать, наши наблюдатели отметили, что их сегодня побольше, чем в пятницу и субботу. И понятно почему: сегодня у москвичей последний шанс в этом избирательном цикле выбрать своего муниципального депутата", - сказал Ковалёв.Он отметил, что штаб разбирает мелкие инциденты, например, на одном из избирательных участков комиссия не пустила наблюдателя с рюкзаком. При этом Ковалёв пояснил, что рюкзак без логотипов и слоганов партий с личными вещами не должен быть проблемой.Муниципальные выборы в 2022 году в Москве проходят в 125 из 146 муниципальных образований. Голосование на выборах муниципальных депутатов идет в трехдневный срок - с 9 по 11 сентября.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, москва, единый день голосования — 2022