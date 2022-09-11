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Названы знаки зодиака, которые жалуются на супругов родителям - РИА Новости, 10.09.2022
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Культура
https://ria.ru/20220911/goroskop-1814926908.html
Названы знаки зодиака, которые жалуются на супругов родителям
Названы знаки зодиака, которые жалуются на супругов родителям - РИА Новости, 10.09.2022
Названы знаки зодиака, которые жалуются на супругов родителям
Любовь, эмпатия, сочувствие важны для счастливого брака. Но представителям некоторых знаков зодиака требуется больше времени, чем другим, чтобы это понять. Кто... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-11T06:27
2022-09-10T06:29
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Любовь, эмпатия, сочувствие важны для счастливого брака. Но представителям некоторых знаков зодиака требуется больше времени, чем другим, чтобы это понять. Кто скорее побежит жаловаться родителям, нежели обсудит проблемы со своей второй половинкой, пишет Pinkvilla. Овны считают, что всегда можно обратиться к папе с мамой: они вмешаются и все исправят. Но такой подход не слишком конструктивен — партнер просто обидится за то, что на него пожаловались и не попытались все обговорить без вмешательства со стороны. Рыбы очень деликатные. Но настроение у них переменчивое. Может, поэтому они не принимают ни одной оплошности в браке и выносят их на суд старшего поколения. В долгосрочной перспективе при таком поведении разногласия между супругами могут усилиться, вплоть до развода, предупреждают астрологи.Львы горды и ни перед кем не склоняются. Они не замечают собственные ошибки и предпочитают во всем обвинять вторую половину. Кроме этого, жалуются родителям и свекрам. Впрочем, многие семьи, столкнувшиеся с такими трудностями, обращаются за помощью к психологу и учатся решать проблемы внутри пары. Pinkvilla подчеркивает, что указанные характеристики ориентированы на зодиакальные качества. Не обязательно, что они встретятся у всех представителей этих знаков.
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новости культуры, гороскоп, стиль жизни, знаки зодиака, отношения, психология отношений, семья, любовь
Культура, Новости культуры, гороскоп, Стиль жизни, знаки зодиака, отношения, психология отношений, Семья, Любовь
06:27 11.09.2022
 
Названы знаки зодиака, которые жалуются на супругов родителям

Овны оказались среди знаков зодиака, чьи представители жалуются на супругов родителям

© Depositphotos / IuriiSokolovМолодая пара в ссоре
Молодая пара в ссоре - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© Depositphotos / IuriiSokolov
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Любовь, эмпатия, сочувствие важны для счастливого брака. Но представителям некоторых знаков зодиака требуется больше времени, чем другим, чтобы это понять. Кто скорее побежит жаловаться родителям, нежели обсудит проблемы со своей второй половинкой, пишет Pinkvilla.
Овны считают, что всегда можно обратиться к папе с мамой: они вмешаются и все исправят. Но такой подход не слишком конструктивен — партнер просто обидится за то, что на него пожаловались и не попытались все обговорить без вмешательства со стороны.
Рыбы очень деликатные. Но настроение у них переменчивое. Может, поэтому они не принимают ни одной оплошности в браке и выносят их на суд старшего поколения. В долгосрочной перспективе при таком поведении разногласия между супругами могут усилиться, вплоть до развода, предупреждают астрологи.
Львы горды и ни перед кем не склоняются. Они не замечают собственные ошибки и предпочитают во всем обвинять вторую половину. Кроме этого, жалуются родителям и свекрам. Впрочем, многие семьи, столкнувшиеся с такими трудностями, обращаются за помощью к психологу и учатся решать проблемы внутри пары.
Pinkvilla подчеркивает, что указанные характеристики ориентированы на зодиакальные качества. Не обязательно, что они встретятся у всех представителей этих знаков.
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4 сентября, 06:25Культура
Названы знаки зодиака, которые легко справляются со стрессовыми ситуациями
 
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