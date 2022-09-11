https://ria.ru/20220911/goroskop-1814926908.html

Названы знаки зодиака, которые жалуются на супругов родителям

Названы знаки зодиака, которые жалуются на супругов родителям - РИА Новости, 10.09.2022

Названы знаки зодиака, которые жалуются на супругов родителям

Любовь, эмпатия, сочувствие важны для счастливого брака. Но представителям некоторых знаков зодиака требуется больше времени, чем другим, чтобы это понять. Кто... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-11T06:27

2022-09-11T06:27

2022-09-10T06:29

культура

новости культуры

гороскоп

стиль жизни

знаки зодиака

отношения

психология отношений

семья

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/05/1600122894_0:128:2000:1254_1920x0_80_0_0_2f27098882ec916fd22edc0127095401.jpg

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Любовь, эмпатия, сочувствие важны для счастливого брака. Но представителям некоторых знаков зодиака требуется больше времени, чем другим, чтобы это понять. Кто скорее побежит жаловаться родителям, нежели обсудит проблемы со своей второй половинкой, пишет Pinkvilla. Овны считают, что всегда можно обратиться к папе с мамой: они вмешаются и все исправят. Но такой подход не слишком конструктивен — партнер просто обидится за то, что на него пожаловались и не попытались все обговорить без вмешательства со стороны. Рыбы очень деликатные. Но настроение у них переменчивое. Может, поэтому они не принимают ни одной оплошности в браке и выносят их на суд старшего поколения. В долгосрочной перспективе при таком поведении разногласия между супругами могут усилиться, вплоть до развода, предупреждают астрологи.Львы горды и ни перед кем не склоняются. Они не замечают собственные ошибки и предпочитают во всем обвинять вторую половину. Кроме этого, жалуются родителям и свекрам. Впрочем, многие семьи, столкнувшиеся с такими трудностями, обращаются за помощью к психологу и учатся решать проблемы внутри пары. Pinkvilla подчеркивает, что указанные характеристики ориентированы на зодиакальные качества. Не обязательно, что они встретятся у всех представителей этих знаков.

https://ria.ru/20220904/gorokop-1814035766.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, гороскоп, стиль жизни, знаки зодиака, отношения, психология отношений, семья, любовь