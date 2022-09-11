12:33 11.09.2022 (обновлено: 17:02 11.09.2022)
Итальянский министр назвал потолок цен на газ из России бессмысленным
Итальянский министр Чинголани: ЕК представит идеи по общему потолку цен на газ в сентябре
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Еврокомиссия надеется прийти к единому решению по ограничению цен на газ до конца сентября. Об этом заявил итальянский министр по экологической модернизации и трансформации Роберто Чинголани в интервью газете La Repubblica.
По словам чиновника, переговоры между странами Евросоюза идут полным ходом, однако полного единодушия по вопросу "потолка цен" добиться невозможно, так как государства в разной степени зависят от поставок газа, в основном из России. Три страны одобряют подобную меру, пять выступили против или заняли нейтральную позицию.
"Комиссии был выдан соответствующий мандат. Вариант, за который однозначно высказались 15 стран. Большего достичь невозможно. Комиссия может рассмотреть его и позже, но в любом случае до сентября. <...> Каждый министр высказал свое мнение, и если некоторые заявления были однозначно за, то другие выражали сомнения, а третьи, особенно те, кто представлял страны, наиболее зависимые от российского газа, были однозначно против", — заявил Чинголани.
Министр обратил внимание на то, что возможное соглашение по ограничению цен на топливо должно коснуться всех поставщиков газа.
"Вводить ограничения только на российский газ бессмысленно. Сейчас в Европу поступает очень мало по сравнению с тем, что было до конфликта. И в любом случае сигнал должен быть дан всем производителям", — пояснил Чинголани.
По мнению министра, "потолок цен" на газ может зависеть от цен на другие виды топлива. Среди возможных вариантов — привязка цены к сжиженному природному газу или нефти марки Brent.
Кроме того, Чинголани высказал недовольство тем, что некоторые страны ЕС тормозят переговорный процесс, так как нестабильность на рынке газа играет им на руку. Журналисты La Repubblica предположили, что речь о Нидерландах.
"Среди 27 стран есть те, кто платит за российский газ гораздо меньше, чем остальные. Наконец, в Европе есть те, кто многое выигрывает от этой ситуации. Я просто смотрю на то, как изменились торговые балансы 27 членов ЕС за последние месяцы", — заявил он.
Главы минфинов "Большой семерки" 2 сентября подтвердили план ввести лимит цен на российскую нефть и призвали "все страны" присоединиться к инициативе. Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что цель Еврокомиссии — реализовать лимит цен до 5 декабря 2022 года для сырой нефти и до 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов из России.
Вице-премьер Александр Новак заявил, что идея о лимите цен на нефть России является полным абсурдом, а Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые ее поддержат. Он добавил, что ввод ограничений для цен на российскую нефть разрушит рынок, другие производители также не отзываются позитивно о подобной инициативе.