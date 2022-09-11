https://ria.ru/20220911/gaz-1815955302.html
"Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном объеме
"Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном объеме - РИА Новости, 11.09.2022
"Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном объеме
"Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме на ГИС "Суджа" — 42,4 миллиона кубометров на 11 сентября, на ГИС "Сохрановка"... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T10:04
2022-09-11T10:04
2022-09-11T10:04
экономика
сергей куприянов
украина
луганская народная республика
европа
газпром
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме на ГИС "Суджа" — 42,4 миллиона кубометров на 11 сентября, на ГИС "Сохрановка" заявка отклонена, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов."Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 42,4 миллиона кубометров на 11 сентября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", — сказал он журналистам.Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объёмов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.
https://ria.ru/20220911/zima-1815940201.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сергей куприянов, украина, луганская народная республика, европа, газпром
Экономика, Сергей Куприянов, Украина, Луганская Народная Республика, Европа, Газпром
"Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном объеме
"Газпром" подает газ через Украину на ГИС "Суджа" в объеме 42,4 миллиона кубометров