https://ria.ru/20220911/gaz-1815955302.html

"Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном объеме

"Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном объеме - РИА Новости, 11.09.2022

"Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном объеме

"Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме на ГИС "Суджа" — 42,4 миллиона кубометров на 11 сентября, на ГИС "Сохрановка"... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T10:04

2022-09-11T10:04

2022-09-11T10:04

экономика

сергей куприянов

украина

луганская народная республика

европа

газпром

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме на ГИС "Суджа" — 42,4 миллиона кубометров на 11 сентября, на ГИС "Сохрановка" заявка отклонена, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов."Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 42,4 миллиона кубометров на 11 сентября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", — сказал он журналистам.Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объёмов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.

https://ria.ru/20220911/zima-1815940201.html

украина

луганская народная республика

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, сергей куприянов, украина, луганская народная республика, европа, газпром