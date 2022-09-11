Рейтинг@Mail.ru
Евросоюз снизил темпы закачки газа в подземные хранилища - РИА Новости, 11.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220911/gaz-1815953958.html
Евросоюз снизил темпы закачки газа в подземные хранилища
Евросоюз снизил темпы закачки газа в подземные хранилища - РИА Новости, 11.09.2022
Евросоюз снизил темпы закачки газа в подземные хранилища
Евросоюз в сентябре снизил темпы закачки в подземные хранилища газа (ПХГ), по предварительным данным, в месячном выражении на 13,5%, пока показатель закачки... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T09:51
2022-09-11T09:51
экономика
в мире
евросоюз
бельгия
дания
газпром
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798752946_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_19e7d02fb1e11e5312776151505341ed.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Евросоюз в сентябре снизил темпы закачки в подземные хранилища газа (ПХГ), по предварительным данным, в месячном выражении на 13,5%, пока показатель закачки растёт в среднем на 0,32 процентного пункта (п.п.) в день по сравнению с 0,37 п.п. в августе, при этом отдельные страны продолжают нетто-отбор из подземок, следует из данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).Всего в европейских ПХГ сейчас 90 миллиардов кубометров газа. Общая заполненность достигла 83,27%, прирост за день составил 0,28 процентного пункта. Целевой уровень в 80% по ЕС был достигнут в конце августа.В отдельные дни с начала осени из "подземок" отбирали газа больше, чем закачивали, в Бельгии, Дании и Польше. Отопительный сезон обычно начинается в середине октября, но в прошлом году он начался только в ноябре. Газовые хранилища обычно обеспечивают 25–30% потребляемого в Европе зимой "голубого топлива", сообщалось летом в материалах Еврокомиссии.В то же время поставки из России остаются ограниченными. "Северный поток" 3 сентября не вышел из трехдневного планового ремонта, как ожидалось ранее. "Газпром" объяснил это выявленными неисправностями на единственном работавшем ГПА КС "Портовая". Немецкая Siemens заявила, что не считает их технической причиной для остановки газопровода. Но после "Газпром" объявил, что Siemens участвует в ремонтных работах агрегата, обнаруживает неисправности и готова их устранять, но из-за санкций делать это негде.При этом прокачка газа транзитом через Украину сохраняются на прежних уровнях. Заявка на прокачку через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа", согласно сайту "Оператора ГТС Украины", на 11 сентября составляет 42,4 миллиона кубометров. На уровне 40–42 миллионов показатель держится с конца мая. Поставки через ГИС "Сохрановка" не ведутся, так как Украина отклоняет заявку "Газпрома".
https://ria.ru/20220910/evropa-1815734311.html
https://ria.ru/20220910/gaz-1815874030.html
бельгия
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798752946_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_10e4553ce24e24ccb83e1177e0c74a35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, в мире, евросоюз, бельгия, дания, газпром, еврокомиссия
Экономика, В мире, Евросоюз, Бельгия, Дания, Газпром, Еврокомиссия
09:51 11.09.2022
 
Евросоюз снизил темпы закачки газа в подземные хранилища

ЕС снизил темпы закачки в ПХГ, при этом некоторые страны перешли к отбору газа из хранилищ

© AP Photo / Mindaugas KulbisГазокомпрессорная станция в Литве
Газокомпрессорная станция в Литве - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Газокомпрессорная станция в Литве . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Евросоюз в сентябре снизил темпы закачки в подземные хранилища газа (ПХГ), по предварительным данным, в месячном выражении на 13,5%, пока показатель закачки растёт в среднем на 0,32 процентного пункта (п.п.) в день по сравнению с 0,37 п.п. в августе, при этом отдельные страны продолжают нетто-отбор из подземок, следует из данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).
Всего в европейских ПХГ сейчас 90 миллиардов кубометров газа. Общая заполненность достигла 83,27%, прирост за день составил 0,28 процентного пункта. Целевой уровень в 80% по ЕС был достигнут в конце августа.
Закат в Париже - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
Вчера, 08:00
Только сумерки да снег: в ЕС готовятся к отключениям газа и электричества
В отдельные дни с начала осени из "подземок" отбирали газа больше, чем закачивали, в Бельгии, Дании и Польше. Отопительный сезон обычно начинается в середине октября, но в прошлом году он начался только в ноябре. Газовые хранилища обычно обеспечивают 25–30% потребляемого в Европе зимой "голубого топлива", сообщалось летом в материалах Еврокомиссии.
В то же время поставки из России остаются ограниченными. "Северный поток" 3 сентября не вышел из трехдневного планового ремонта, как ожидалось ранее. "Газпром" объяснил это выявленными неисправностями на единственном работавшем ГПА КС "Портовая". Немецкая Siemens заявила, что не считает их технической причиной для остановки газопровода. Но после "Газпром" объявил, что Siemens участвует в ремонтных работах агрегата, обнаруживает неисправности и готова их устранять, но из-за санкций делать это негде.
При этом прокачка газа транзитом через Украину сохраняются на прежних уровнях. Заявка на прокачку через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа", согласно сайту "Оператора ГТС Украины", на 11 сентября составляет 42,4 миллиона кубометров. На уровне 40–42 миллионов показатель держится с конца мая. Поставки через ГИС "Сохрановка" не ведутся, так как Украина отклоняет заявку "Газпрома".
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
Вчера, 16:24
Запасы газа в Европе могут закончиться в январе, заявил эксперт
 
ЭкономикаВ миреЕвросоюзБельгияДанияГазпромЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала