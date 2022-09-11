https://ria.ru/20220911/fotovystavki-1815990076.html

На Тверском бульваре и на ВДНХ открылись фотовыставки, посвященные Москве

На Тверском бульваре и на ВДНХ открылись фотовыставки, посвященные Москве - РИА Новости, 11.09.2022

На Тверском бульваре и на ВДНХ открылись фотовыставки, посвященные Москве

Две фотовыставки, посвященные Москве, открылись на Тверском бульваре и у Музея городского хозяйства Москвы на ВДНХ, фотовыставки расскажут о том, как изменилась РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T14:32

2022-09-11T14:32

2022-09-11T14:35

общество

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москва

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Две фотовыставки, посвященные Москве, открылись на Тверском бульваре и у Музея городского хозяйства Москвы на ВДНХ, фотовыставки расскажут о том, как изменилась столица за последнее десятилетие, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства."В праздничные выходные, посвященные 875-летию столицы, комплекс городского хозяйства открыл сразу две фотовыставки под открытым небом – на Тверском бульваре и у Музея городского хозяйства Москвы на ВДНХ", - рассказали в пресс-службе.Уточняется, что на фотокадрах выставки "Город для каждого" на Тверском бульваре – ярчайшие проекты благоустройства, реализованные в Москве за последние годы. Только в 2022 году работы по комплексному благоустройству охватили более 3,1 тысячи объектов, основная часть, как и в прошлые годы, – за пределами центра города.Отмечается, что благодаря реализации программ развития комфортной городской среды у жителей каждого района столицы в шаговой доступности появляются новые возможности для занятий спортом, досуга с детьми, отдыха на озелененных территориях. В столице разработаны единые высокие стандарты благоустройства, при этом каждый проект индивидуален и имеет свою "изюминку", ведь в первую очередь учитываются пожелания местных жителей – непосредственно тех, кто будет ежедневно пользоваться благоустроенными территориями."На выставке "Годы ей к лицу!" на ВДНХ – зарисовки из трудовых будней столичных городских служб, уникальные снимки объектов жилищно-коммунального хозяйства, на которые разрешен доступ только специалистам, красочные виды архитектурно-художественной подсветки зданий и мостов, необычный взгляд на благоустроенные парки и улицы", - добавили в пресс-службе.Как отметили в комплексе городского хозяйства, фотопроекты – способ выразить благодарность тем, кто круглый год заботится о городе и его жителях и участвует в создании комфортной городской среды. Выставки продлятся до начала октября.

https://ria.ru/20220910/moskva-1815908500.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, городское хозяйство москвы, москва, день города москвы