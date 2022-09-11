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На Тверском бульваре и на ВДНХ открылись фотовыставки, посвященные Москве - РИА Новости, 11.09.2022
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На Тверском бульваре и на ВДНХ открылись фотовыставки, посвященные Москве
На Тверском бульваре и на ВДНХ открылись фотовыставки, посвященные Москве - РИА Новости, 11.09.2022
На Тверском бульваре и на ВДНХ открылись фотовыставки, посвященные Москве
Две фотовыставки, посвященные Москве, открылись на Тверском бульваре и у Музея городского хозяйства Москвы на ВДНХ, фотовыставки расскажут о том, как изменилась РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T14:32
2022-09-11T14:35
общество
городское хозяйство москвы
москва
день города москвы
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Две фотовыставки, посвященные Москве, открылись на Тверском бульваре и у Музея городского хозяйства Москвы на ВДНХ, фотовыставки расскажут о том, как изменилась столица за последнее десятилетие, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства."В праздничные выходные, посвященные 875-летию столицы, комплекс городского хозяйства открыл сразу две фотовыставки под открытым небом – на Тверском бульваре и у Музея городского хозяйства Москвы на ВДНХ", - рассказали в пресс-службе.Уточняется, что на фотокадрах выставки "Город для каждого" на Тверском бульваре – ярчайшие проекты благоустройства, реализованные в Москве за последние годы. Только в 2022 году работы по комплексному благоустройству охватили более 3,1 тысячи объектов, основная часть, как и в прошлые годы, – за пределами центра города.Отмечается, что благодаря реализации программ развития комфортной городской среды у жителей каждого района столицы в шаговой доступности появляются новые возможности для занятий спортом, досуга с детьми, отдыха на озелененных территориях. В столице разработаны единые высокие стандарты благоустройства, при этом каждый проект индивидуален и имеет свою "изюминку", ведь в первую очередь учитываются пожелания местных жителей – непосредственно тех, кто будет ежедневно пользоваться благоустроенными территориями."На выставке "Годы ей к лицу!" на ВДНХ – зарисовки из трудовых будней столичных городских служб, уникальные снимки объектов жилищно-коммунального хозяйства, на которые разрешен доступ только специалистам, красочные виды архитектурно-художественной подсветки зданий и мостов, необычный взгляд на благоустроенные парки и улицы", - добавили в пресс-службе.Как отметили в комплексе городского хозяйства, фотопроекты – способ выразить благодарность тем, кто круглый год заботится о городе и его жителях и участвует в создании комфортной городской среды. Выставки продлятся до начала октября.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, день города москвы
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, День города Москвы
14:32 11.09.2022 (обновлено: 14:35 11.09.2022)
 
На Тверском бульваре и на ВДНХ открылись фотовыставки, посвященные Москве

Две фотовыставки, посвященные Москве, открылись на Тверском бульваре и на ВДНХ

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкУличное украшение ко Дню города на Пушкинской площади в Москве
Уличное украшение ко Дню города на Пушкинской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Уличное украшение ко Дню города на Пушкинской площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Две фотовыставки, посвященные Москве, открылись на Тверском бульваре и у Музея городского хозяйства Москвы на ВДНХ, фотовыставки расскажут о том, как изменилась столица за последнее десятилетие, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.
"В праздничные выходные, посвященные 875-летию столицы, комплекс городского хозяйства открыл сразу две фотовыставки под открытым небом – на Тверском бульваре и у Музея городского хозяйства Москвы на ВДНХ", - рассказали в пресс-службе.
Уточняется, что на фотокадрах выставки "Город для каждого" на Тверском бульваре – ярчайшие проекты благоустройства, реализованные в Москве за последние годы. Только в 2022 году работы по комплексному благоустройству охватили более 3,1 тысячи объектов, основная часть, как и в прошлые годы, – за пределами центра города.
Отмечается, что благодаря реализации программ развития комфортной городской среды у жителей каждого района столицы в шаговой доступности появляются новые возможности для занятий спортом, досуга с детьми, отдыха на озелененных территориях. В столице разработаны единые высокие стандарты благоустройства, при этом каждый проект индивидуален и имеет свою "изюминку", ведь в первую очередь учитываются пожелания местных жителей – непосредственно тех, кто будет ежедневно пользоваться благоустроенными территориями.
"На выставке "Годы ей к лицу!" на ВДНХ – зарисовки из трудовых будней столичных городских служб, уникальные снимки объектов жилищно-коммунального хозяйства, на которые разрешен доступ только специалистам, красочные виды архитектурно-художественной подсветки зданий и мостов, необычный взгляд на благоустроенные парки и улицы", - добавили в пресс-службе.
Как отметили в комплексе городского хозяйства, фотопроекты – способ выразить благодарность тем, кто круглый год заботится о городе и его жителях и участвует в создании комфортной городской среды. Выставки продлятся до начала октября.
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