Рейтинг@Mail.ru
Неизвестный мужчина вывесил российский флаг на Парфеноне в Афинах - РИА Новости, 11.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220911/flag-1816024237.html
Неизвестный мужчина вывесил российский флаг на Парфеноне в Афинах
Неизвестный мужчина вывесил российский флаг на Парфеноне в Афинах - РИА Новости, 11.09.2022
Неизвестный мужчина вывесил российский флаг на Парфеноне в Афинах
Неизвестный мужчина в воскресенье взобрался по строительным лесам на Парфенон на афинском Акрополе и вывесил на западном фронтоне несколько флагов, включая... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T17:37
2022-09-11T17:37
в мире
афины
греция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0b/1816022245_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_fb3700261e725e37cb5317839481d1e4.jpg
АФИНЫ, 11 сен - РИА Новости. Неизвестный мужчина в воскресенье взобрался по строительным лесам на Парфенон на афинском Акрополе и вывесил на западном фронтоне несколько флагов, включая российский, сообщают пользователи соцсетей и греческие СМИ.Сайт newsbreak.gr пишет, что на античном храме вывешены флаги Греции, Израиля, правящей партии "Новая демократия" и флаг с Вергинской звездой - символом Македонии.Судя по фотографиям и видео из соцсетей, над Парфеноном также развевается российский флаг. Мужчина же тем временем прогуливался по фронтону, его требования не ясны.На место прибыли полицейские и начальник управления доисторических и античных древностей министерства культуры, которые пытаются убедить мужчину спуститься.
https://ria.ru/20220911/sanktsii-1816004292.html
афины
греция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0b/1816022245_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_609a1ef474363648c5f436ed55186174.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, афины, греция
В мире, Афины, Греция
17:37 11.09.2022
 
Неизвестный мужчина вывесил российский флаг на Парфеноне в Афинах

Неизвестный мужчина вывесил на афинском Парфеноне несколько флагов, в том числе российский

Парфенон на афинском Акрополе с российским флагом
Парфенон на афинском Акрополе с российским флагом
Парфенон на афинском Акрополе с российским флагом
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 11 сен - РИА Новости. Неизвестный мужчина в воскресенье взобрался по строительным лесам на Парфенон на афинском Акрополе и вывесил на западном фронтоне несколько флагов, включая российский, сообщают пользователи соцсетей и греческие СМИ.
Сайт newsbreak.gr пишет, что на античном храме вывешены флаги Греции, Израиля, правящей партии "Новая демократия" и флаг с Вергинской звездой - символом Македонии.
Судя по фотографиям и видео из соцсетей, над Парфеноном также развевается российский флаг. Мужчина же тем временем прогуливался по фронтону, его требования не ясны.
На место прибыли полицейские и начальник управления доисторических и античных древностей министерства культуры, которые пытаются убедить мужчину спуститься.
Магазины в Афинах - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
15:42
Премьер Греции заявил, что антироссийские санкции "возвращаются бумерангом"
 
В миреАфиныГреция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала