https://ria.ru/20220911/flag-1816024237.html
Неизвестный мужчина вывесил российский флаг на Парфеноне в Афинах
Неизвестный мужчина вывесил российский флаг на Парфеноне в Афинах - РИА Новости, 11.09.2022
Неизвестный мужчина вывесил российский флаг на Парфеноне в Афинах
Неизвестный мужчина в воскресенье взобрался по строительным лесам на Парфенон на афинском Акрополе и вывесил на западном фронтоне несколько флагов, включая... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T17:37
2022-09-11T17:37
2022-09-11T17:37
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афины
греция
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АФИНЫ, 11 сен - РИА Новости. Неизвестный мужчина в воскресенье взобрался по строительным лесам на Парфенон на афинском Акрополе и вывесил на западном фронтоне несколько флагов, включая российский, сообщают пользователи соцсетей и греческие СМИ.Сайт newsbreak.gr пишет, что на античном храме вывешены флаги Греции, Израиля, правящей партии "Новая демократия" и флаг с Вергинской звездой - символом Македонии.Судя по фотографиям и видео из соцсетей, над Парфеноном также развевается российский флаг. Мужчина же тем временем прогуливался по фронтону, его требования не ясны.На место прибыли полицейские и начальник управления доисторических и античных древностей министерства культуры, которые пытаются убедить мужчину спуститься.
https://ria.ru/20220911/sanktsii-1816004292.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афины, греция
Неизвестный мужчина вывесил российский флаг на Парфеноне в Афинах
Неизвестный мужчина вывесил на афинском Парфеноне несколько флагов, в том числе российский
АФИНЫ, 11 сен - РИА Новости.
Неизвестный мужчина в воскресенье взобрался по строительным лесам на Парфенон на афинском Акрополе и вывесил на западном фронтоне несколько флагов, включая российский, сообщают
пользователи соцсетей и греческие СМИ.
Сайт newsbreak.gr пишет, что на античном храме вывешены флаги Греции, Израиля, правящей партии "Новая демократия" и флаг с Вергинской звездой - символом Македонии.
Судя по фотографиям и видео из соцсетей, над Парфеноном также развевается российский флаг. Мужчина же тем временем прогуливался по фронтону, его требования не ясны.
На место прибыли полицейские и начальник управления доисторических и античных древностей министерства культуры, которые пытаются убедить мужчину спуститься.