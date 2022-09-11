https://ria.ru/20220911/flag-1816024237.html

Неизвестный мужчина вывесил российский флаг на Парфеноне в Афинах

Неизвестный мужчина вывесил российский флаг на Парфеноне в Афинах - РИА Новости, 11.09.2022

Неизвестный мужчина вывесил российский флаг на Парфеноне в Афинах

Неизвестный мужчина в воскресенье взобрался по строительным лесам на Парфенон на афинском Акрополе и вывесил на западном фронтоне несколько флагов, включая... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T17:37

2022-09-11T17:37

2022-09-11T17:37

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афины

греция

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АФИНЫ, 11 сен - РИА Новости. Неизвестный мужчина в воскресенье взобрался по строительным лесам на Парфенон на афинском Акрополе и вывесил на западном фронтоне несколько флагов, включая российский, сообщают пользователи соцсетей и греческие СМИ.Сайт newsbreak.gr пишет, что на античном храме вывешены флаги Греции, Израиля, правящей партии "Новая демократия" и флаг с Вергинской звездой - символом Македонии.Судя по фотографиям и видео из соцсетей, над Парфеноном также развевается российский флаг. Мужчина же тем временем прогуливался по фронтону, его требования не ясны.На место прибыли полицейские и начальник управления доисторических и античных древностей министерства культуры, которые пытаются убедить мужчину спуститься.

https://ria.ru/20220911/sanktsii-1816004292.html

афины

греция

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, афины, греция