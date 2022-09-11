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В Туве проведут проверку после запуска фейерверка, попавшего в зрителей - РИА Новости, 11.09.2022
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В Туве проведут проверку после запуска фейерверка, попавшего в зрителей
В Туве проведут проверку после запуска фейерверка, попавшего в зрителей - РИА Новости, 11.09.2022
В Туве проведут проверку после запуска фейерверка, попавшего в зрителей
Прокуратура в столице Тувы Кызыле организовала проверку после проведения фейерверка, который попал в людей, сообщается в Telegram-канале прокуратуры республики. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T08:48
2022-09-11T08:49
происшествия
владислав ховалыг
кызыл
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КРАСНОЯРСК, 11 сен - РИА Новости. Прокуратура в столице Тувы Кызыле организовала проверку после проведения фейерверка, который попал в людей, сообщается в Telegram-канале прокуратуры республики.Ранее глава республики Владислав Ховалыг сообщил, что два человека пострадали при запуске фейерверка во время празднования дня города в столице Тувы Кызыле. Мальчика 10 лет и мужчину отправили на амбулаторное лечение. В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как запускается салют, а затем пиротехнические изделия падают на землю в непосредственной близости от людей. Кадры были сняты, судя по всему, на мобильный телефон очевидцем. В мэрии Кызыла сообщили, что при проведении праздничного салюта в заключительной части фейерверка произошла нештатная ситуация в работе пиротехнического изделия. Дальнейший запуск был аварийно остановлен."Прокуратурой организована проверка по факту нарушений, допущенных при использовании пиротехнических изделий в День города. Вчера, 10 сентября, в период празднования Дня города Кызыла часть залпов, произведенных при проведении салюта, попала в находящихся на территории набережной Енисея граждан, что повлекло причинение вреда их здоровью", - говорится в сообщении.В ведомстве сообщили, что следственные органы также начали процессуальную проверку.
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происшествия, владислав ховалыг, кызыл
Происшествия, Владислав Ховалыг, Кызыл
08:48 11.09.2022 (обновлено: 08:49 11.09.2022)
 
В Туве проведут проверку после запуска фейерверка, попавшего в зрителей

Прокуратура в Туве начала проверку после запуска фейерверка, который попал в зрителей

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкВид на один из районов Кызыла
Вид на один из районов Кызыла - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Вид на один из районов Кызыла. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 11 сен - РИА Новости. Прокуратура в столице Тувы Кызыле организовала проверку после проведения фейерверка, который попал в людей, сообщается в Telegram-канале прокуратуры республики.
Ранее глава республики Владислав Ховалыг сообщил, что два человека пострадали при запуске фейерверка во время празднования дня города в столице Тувы Кызыле. Мальчика 10 лет и мужчину отправили на амбулаторное лечение. В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как запускается салют, а затем пиротехнические изделия падают на землю в непосредственной близости от людей. Кадры были сняты, судя по всему, на мобильный телефон очевидцем. В мэрии Кызыла сообщили, что при проведении праздничного салюта в заключительной части фейерверка произошла нештатная ситуация в работе пиротехнического изделия. Дальнейший запуск был аварийно остановлен.
"Прокуратурой организована проверка по факту нарушений, допущенных при использовании пиротехнических изделий в День города. Вчера, 10 сентября, в период празднования Дня города Кызыла часть залпов, произведенных при проведении салюта, попала в находящихся на территории набережной Енисея граждан, что повлекло причинение вреда их здоровью", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что следственные органы также начали процессуальную проверку.
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