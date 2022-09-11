08:48 11.09.2022 (обновлено: 08:49 11.09.2022)
В Туве проведут проверку после запуска фейерверка, попавшего в зрителей
Прокуратура в Туве начала проверку после запуска фейерверка, который попал в зрителей
Вид на один из районов Кызыла. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 11 сен - РИА Новости. Прокуратура в столице Тувы Кызыле организовала проверку после проведения фейерверка, который попал в людей, сообщается в Telegram-канале прокуратуры республики.
Ранее глава республики Владислав Ховалыг сообщил, что два человека пострадали при запуске фейерверка во время празднования дня города в столице Тувы Кызыле. Мальчика 10 лет и мужчину отправили на амбулаторное лечение. В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как запускается салют, а затем пиротехнические изделия падают на землю в непосредственной близости от людей. Кадры были сняты, судя по всему, на мобильный телефон очевидцем. В мэрии Кызыла сообщили, что при проведении праздничного салюта в заключительной части фейерверка произошла нештатная ситуация в работе пиротехнического изделия. Дальнейший запуск был аварийно остановлен.
"Прокуратурой организована проверка по факту нарушений, допущенных при использовании пиротехнических изделий в День города. Вчера, 10 сентября, в период празднования Дня города Кызыла часть залпов, произведенных при проведении салюта, попала в находящихся на территории набережной Енисея граждан, что повлекло причинение вреда их здоровью", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что следственные органы также начали процессуальную проверку.