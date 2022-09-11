https://ria.ru/20220911/feyerverk-1815947497.html

В Туве проведут проверку после запуска фейерверка, попавшего в зрителей

В Туве проведут проверку после запуска фейерверка, попавшего в зрителей - РИА Новости, 11.09.2022

В Туве проведут проверку после запуска фейерверка, попавшего в зрителей

Прокуратура в столице Тувы Кызыле организовала проверку после проведения фейерверка, который попал в людей, сообщается в Telegram-канале прокуратуры республики. РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T08:48

2022-09-11T08:48

2022-09-11T08:49

происшествия

владислав ховалыг

кызыл

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КРАСНОЯРСК, 11 сен - РИА Новости. Прокуратура в столице Тувы Кызыле организовала проверку после проведения фейерверка, который попал в людей, сообщается в Telegram-канале прокуратуры республики.Ранее глава республики Владислав Ховалыг сообщил, что два человека пострадали при запуске фейерверка во время празднования дня города в столице Тувы Кызыле. Мальчика 10 лет и мужчину отправили на амбулаторное лечение. В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как запускается салют, а затем пиротехнические изделия падают на землю в непосредственной близости от людей. Кадры были сняты, судя по всему, на мобильный телефон очевидцем. В мэрии Кызыла сообщили, что при проведении праздничного салюта в заключительной части фейерверка произошла нештатная ситуация в работе пиротехнического изделия. Дальнейший запуск был аварийно остановлен."Прокуратурой организована проверка по факту нарушений, допущенных при использовании пиротехнических изделий в День города. Вчера, 10 сентября, в период празднования Дня города Кызыла часть залпов, произведенных при проведении салюта, попала в находящихся на территории набережной Енисея граждан, что повлекло причинение вреда их здоровью", - говорится в сообщении.В ведомстве сообщили, что следственные органы также начали процессуальную проверку.

https://ria.ru/20220910/student-1815900668.html

кызыл

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, владислав ховалыг, кызыл