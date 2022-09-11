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ЕР лидирует на выборах в облдуму Сахалина после обработки первых протоколов - РИА Новости, 11.09.2022
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ЕР лидирует на выборах в облдуму Сахалина после обработки первых протоколов
ЕР лидирует на выборах в облдуму Сахалина после обработки первых протоколов - РИА Новости, 11.09.2022
ЕР лидирует на выборах в облдуму Сахалина после обработки первых протоколов
"Единая Россия" набирает 48,54% на выборах депутатов сахалинской областной думы после обработки 16,55% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T16:00
2022-09-11T16:00
политика
сахалин
единая россия
цик рф
лдпр
единый день голосования — 2022
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. "Единая Россия" набирает 48,54% на выборах депутатов сахалинской областной думы после обработки 16,55% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.Согласно информтабло в информационном зале ЦИК, на втором месте располагается КПРФ с 13,18% голосов, на третьем - ЛДПР с 10,15%. Партия "Новые люди" набирает 8,29%, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость - 7,18%, "Справедливая Россия - За правду" - 5,85%, Российская партия свободы и справедливости - 2,02%, "Коммунисты России" - 1,49%, партия "Родина" - 0,74%.Сахалинская областная дума избирается раз в пять лет, предыдущие выборы были в сентябре 2017 года.
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политика, сахалин, единая россия, цик рф, лдпр, единый день голосования — 2022
Политика, Сахалин, Единая Россия, ЦИК РФ, ЛДПР, Единый день голосования — 2022
16:00 11.09.2022
 
ЕР лидирует на выборах в облдуму Сахалина после обработки первых протоколов

ЕР набирает 48,54 процента на выборах в облдуму Сахалина после обработки первых протоколов

© РИА Новости / Яков Андреев / Перейти в медиабанкМужчина на избирательном участке
Мужчина на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Яков Андреев
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Мужчина на избирательном участке. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. "Единая Россия" набирает 48,54% на выборах депутатов сахалинской областной думы после обработки 16,55% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.
Согласно информтабло в информационном зале ЦИК, на втором месте располагается КПРФ с 13,18% голосов, на третьем - ЛДПР с 10,15%. Партия "Новые люди" набирает 8,29%, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость - 7,18%, "Справедливая Россия - За правду" - 5,85%, Российская партия свободы и справедливости - 2,02%, "Коммунисты России" - 1,49%, партия "Родина" - 0,74%.
Экран со статистикой голосования по областям в информационном центре ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
15:16
В Бурятии завершились выборы
Сахалинская областная дума избирается раз в пять лет, предыдущие выборы были в сентябре 2017 года.
 
ПолитикаСахалинЕдиная РоссияЦИК РФЛДПРЕдиный день голосования — 2022
 
 
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