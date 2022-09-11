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ЕР лидирует на выборах в облдуму Сахалина после обработки первых протоколов
ЕР лидирует на выборах в облдуму Сахалина после обработки первых протоколов - РИА Новости, 11.09.2022
ЕР лидирует на выборах в облдуму Сахалина после обработки первых протоколов
"Единая Россия" набирает 48,54% на выборах депутатов сахалинской областной думы после обработки 16,55% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T16:00
2022-09-11T16:00
2022-09-11T16:00
политика
сахалин
единая россия
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. "Единая Россия" набирает 48,54% на выборах депутатов сахалинской областной думы после обработки 16,55% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.Согласно информтабло в информационном зале ЦИК, на втором месте располагается КПРФ с 13,18% голосов, на третьем - ЛДПР с 10,15%. Партия "Новые люди" набирает 8,29%, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость - 7,18%, "Справедливая Россия - За правду" - 5,85%, Российская партия свободы и справедливости - 2,02%, "Коммунисты России" - 1,49%, партия "Родина" - 0,74%.Сахалинская областная дума избирается раз в пять лет, предыдущие выборы были в сентябре 2017 года.
https://ria.ru/20220911/buryatiya-1815996198.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, сахалин, единая россия, цик рф, лдпр, единый день голосования — 2022
Политика, Сахалин, Единая Россия, ЦИК РФ, ЛДПР, Единый день голосования — 2022
ЕР лидирует на выборах в облдуму Сахалина после обработки первых протоколов
ЕР набирает 48,54 процента на выборах в облдуму Сахалина после обработки первых протоколов