https://ria.ru/20220911/er-1816006970.html

ЕР лидирует на выборах в облдуму Сахалина после обработки первых протоколов

ЕР лидирует на выборах в облдуму Сахалина после обработки первых протоколов - РИА Новости, 11.09.2022

ЕР лидирует на выборах в облдуму Сахалина после обработки первых протоколов

"Единая Россия" набирает 48,54% на выборах депутатов сахалинской областной думы после обработки 16,55% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ. РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T16:00

2022-09-11T16:00

2022-09-11T16:00

политика

сахалин

единая россия

цик рф

лдпр

единый день голосования — 2022

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. "Единая Россия" набирает 48,54% на выборах депутатов сахалинской областной думы после обработки 16,55% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.Согласно информтабло в информационном зале ЦИК, на втором месте располагается КПРФ с 13,18% голосов, на третьем - ЛДПР с 10,15%. Партия "Новые люди" набирает 8,29%, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость - 7,18%, "Справедливая Россия - За правду" - 5,85%, Российская партия свободы и справедливости - 2,02%, "Коммунисты России" - 1,49%, партия "Родина" - 0,74%.Сахалинская областная дума избирается раз в пять лет, предыдущие выборы были в сентябре 2017 года.

https://ria.ru/20220911/buryatiya-1815996198.html

сахалин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, сахалин, единая россия, цик рф, лдпр, единый день голосования — 2022