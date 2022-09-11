11:07 11.09.2022 (обновлено: 11:10 11.09.2022)
Энергодар снабжают электричеством в штатном режиме
Энергодар после остановки энергоблоков ЗАЭС снабжают электричеством в штатном режиме
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЦентральный пункт управления на Запорожской атомной электростанции
Центральный пункт управления на Запорожской атомной электростанции
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Электроснабжение Энегодара после остановки 6-го энергоблока ЗАЭС осуществляется штатно, сообщили власти города.
Ранее власти региона сообщили об остановке последнего работающего 6-го энергоблока АЭС. Применен так называемый режим "холодного останова", реактор охлаждается за счет работы дизель-генераторов, сообщили власти Запорожской области.
"По информации от ВГА города Энергодар, отключение реактора было проведено в безопасном режиме. При этом электроснабжение города осуществляется в штатном режиме, жилой сектор полностью обеспечен электроэнергией", - сообщается в Telegram-канале администрации.
Причина остановки энергоблоков Запорожской АЭС связана с возможностью аварийной ситуации вследствие постоянно меняющейся нагрузки и режимов работы турбин и реакторов из-за обстрелов высоковольтных линий и энергетической инфраструктуры, отметили власти.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.