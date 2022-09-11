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Энергодар снабжают электричеством в штатном режиме - РИА Новости, 11.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220911/energodar-1815963218.html
Энергодар снабжают электричеством в штатном режиме
Энергодар снабжают электричеством в штатном режиме - РИА Новости, 11.09.2022
Энергодар снабжают электричеством в штатном режиме
Электроснабжение Энегодара после остановки 6-го энергоблока ЗАЭС осуществляется штатно, сообщили власти города. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T11:07
2022-09-11T11:10
специальная военная операция на украине
энергодар
в мире
украина
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Электроснабжение Энегодара после остановки 6-го энергоблока ЗАЭС осуществляется штатно, сообщили власти города.Ранее власти региона сообщили об остановке последнего работающего 6-го энергоблока АЭС. Применен так называемый режим "холодного останова", реактор охлаждается за счет работы дизель-генераторов, сообщили власти Запорожской области."По информации от ВГА города Энергодар, отключение реактора было проведено в безопасном режиме. При этом электроснабжение города осуществляется в штатном режиме, жилой сектор полностью обеспечен электроэнергией", - сообщается в Telegram-канале администрации.Причина остановки энергоблоков Запорожской АЭС связана с возможностью аварийной ситуации вследствие постоянно меняющейся нагрузки и режимов работы турбин и реакторов из-за обстрелов высоковольтных линий и энергетической инфраструктуры, отметили власти.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220911/zaes-1815957586.html
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энергодар, в мире, украина, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, В мире, Украина, Запорожская АЭС
11:07 11.09.2022 (обновлено: 11:10 11.09.2022)
 
Энергодар снабжают электричеством в штатном режиме

Энергодар после остановки энергоблоков ЗАЭС снабжают электричеством в штатном режиме

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЦентральный пункт управления на Запорожской атомной электростанции
Центральный пункт управления на Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Центральный пункт управления на Запорожской атомной электростанции
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Электроснабжение Энегодара после остановки 6-го энергоблока ЗАЭС осуществляется штатно, сообщили власти города.
Ранее власти региона сообщили об остановке последнего работающего 6-го энергоблока АЭС. Применен так называемый режим "холодного останова", реактор охлаждается за счет работы дизель-генераторов, сообщили власти Запорожской области.
"По информации от ВГА города Энергодар, отключение реактора было проведено в безопасном режиме. При этом электроснабжение города осуществляется в штатном режиме, жилой сектор полностью обеспечен электроэнергией", - сообщается в Telegram-канале администрации.
Причина остановки энергоблоков Запорожской АЭС связана с возможностью аварийной ситуации вследствие постоянно меняющейся нагрузки и режимов работы турбин и реакторов из-за обстрелов высоковольтных линий и энергетической инфраструктуры, отметили власти.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Делегаты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
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Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарВ миреУкраинаЗапорожская АЭС
 
 
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