https://ria.ru/20220911/elektrosnabzhenie-1816061640.html

Свет дали в Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины

Свет дали в Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины - РИА Новости, 11.09.2022

Свет дали в Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины

Замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил о восстановлении электроснабжения в Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины. РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T22:48

2022-09-11T22:48

2022-09-11T22:57

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харьковская область

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил о восстановлении электроснабжения в Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины.Ранее Зеленский заявил о полном блэкауте в Харьковской области и ДНР, о частичном - в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях. СМИ также сообщали о проблемах со светом в Полтавской области."Электроснабжение восстановлено на 100%", - написал Тимошенко в своем Telegram-канале, отметив, что речь идет о Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях.

https://ria.ru/20220911/metro-1816060399.html

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украина

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полтавская область

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, днепропетровская область, украина, полтава, владимир зеленский, кирилл тимошенко, полтавская область, харьковская область