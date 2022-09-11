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Свет дали в Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины - РИА Новости, 11.09.2022
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Свет дали в Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины
Свет дали в Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины - РИА Новости, 11.09.2022
Свет дали в Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины
Замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил о восстановлении электроснабжения в Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T22:48
2022-09-11T22:57
в мире
днепропетровская область
украина
полтава
владимир зеленский
кирилл тимошенко
полтавская область
харьковская область
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил о восстановлении электроснабжения в Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины.Ранее Зеленский заявил о полном блэкауте в Харьковской области и ДНР, о частичном - в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях. СМИ также сообщали о проблемах со светом в Полтавской области."Электроснабжение восстановлено на 100%", - написал Тимошенко в своем Telegram-канале, отметив, что речь идет о Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях.
https://ria.ru/20220911/metro-1816060399.html
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в мире, днепропетровская область, украина, полтава, владимир зеленский, кирилл тимошенко, полтавская область, харьковская область
В мире, Днепропетровская область, Украина, Полтава, Владимир Зеленский, Кирилл Тимошенко, Полтавская область, Харьковская область
22:48 11.09.2022 (обновлено: 22:57 11.09.2022)
 
Свет дали в Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины

Тимошенко: электроснабжение восстановили в Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях

© Flickr / proteussГород Сумы
Город Сумы - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© Flickr / proteuss
Город Сумы. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил о восстановлении электроснабжения в Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины.
Ранее Зеленский заявил о полном блэкауте в Харьковской области и ДНР, о частичном - в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях. СМИ также сообщали о проблемах со светом в Полтавской области.
Станция Харьковского метрополитена Завод им. Малышева - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
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"Электроснабжение восстановлено на 100%", - написал Тимошенко в своем Telegram-канале, отметив, что речь идет о Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях.
 
В миреДнепропетровская областьУкраинаПолтаваВладимир ЗеленскийКирилл ТимошенкоПолтавская областьХарьковская область
 
 
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