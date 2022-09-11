https://ria.ru/20220911/egorov-1816063996.html

На выборах губернатора Тамбовской области лидирует Егоров

На выборах губернатора Тамбовской области лидирует Егоров - РИА Новости, 12.09.2022

На выборах губернатора Тамбовской области лидирует Егоров

Врио главы Тамбовской области Максим Егоров лидирует на выборах губернатора с 86,2% голосов, следует из данных избиркома после обработки 50,28% протоколов,... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-11T23:11

2022-09-11T23:11

2022-09-12T00:29

политика

максим егоров

тамбовская область

единая россия

россия

единый день голосования — 2022

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ТАМБОВ, 11 сен - РИА Новости. Врио главы Тамбовской области Максим Егоров лидирует на выборах губернатора с 86,2% голосов, следует из данных избиркома после обработки 50,28% протоколов, сообщили в пресс-службе избирательной комиссии Тамбовской области.Досрочные выборы губернатора Тамбовской области прошли в регионе с 9-го по 11 сентября. В них участвовали пять кандидатов. Это врио главы области Максим Егоров от "Единой России", Андрей Жидков от КПРФ, Олег Морозов от ЛДПР, Павел Плотников от партии "Справедливая Россия – Патриоты – За Правду", Сергей Малинкович от "Коммунистов России".

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, максим егоров, тамбовская область, единая россия, россия, единый день голосования — 2022