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На выборах губернатора Тамбовской области лидирует Егоров - РИА Новости, 12.09.2022
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На выборах губернатора Тамбовской области лидирует Егоров
На выборах губернатора Тамбовской области лидирует Егоров - РИА Новости, 12.09.2022
На выборах губернатора Тамбовской области лидирует Егоров
Врио главы Тамбовской области Максим Егоров лидирует на выборах губернатора с 86,2% голосов, следует из данных избиркома после обработки 50,28% протоколов,... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-11T23:11
2022-09-12T00:29
политика
максим егоров
тамбовская область
единая россия
россия
единый день голосования — 2022
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ТАМБОВ, 11 сен - РИА Новости. Врио главы Тамбовской области Максим Егоров лидирует на выборах губернатора с 86,2% голосов, следует из данных избиркома после обработки 50,28% протоколов, сообщили в пресс-службе избирательной комиссии Тамбовской области.Досрочные выборы губернатора Тамбовской области прошли в регионе с 9-го по 11 сентября. В них участвовали пять кандидатов. Это врио главы области Максим Егоров от "Единой России", Андрей Жидков от КПРФ, Олег Морозов от ЛДПР, Павел Плотников от партии "Справедливая Россия – Патриоты – За Правду", Сергей Малинкович от "Коммунистов России".
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политика, максим егоров, тамбовская область, единая россия, россия, единый день голосования — 2022
Политика, Максим Егоров, Тамбовская область, Единая Россия, Россия, Единый день голосования — 2022
23:11 11.09.2022 (обновлено: 00:29 12.09.2022)
 
На выборах губернатора Тамбовской области лидирует Егоров

Егоров лидирует на выборах губернатора Тамбовской области с 86,2 процента голосов

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров голосует
Временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров голосует - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров голосует. Архивное фото
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ТАМБОВ, 11 сен - РИА Новости. Врио главы Тамбовской области Максим Егоров лидирует на выборах губернатора с 86,2% голосов, следует из данных избиркома после обработки 50,28% протоколов, сообщили в пресс-службе избирательной комиссии Тамбовской области.
Досрочные выборы губернатора Тамбовской области прошли в регионе с 9-го по 11 сентября. В них участвовали пять кандидатов. Это врио главы области Максим Егоров от "Единой России", Андрей Жидков от КПРФ, Олег Морозов от ЛДПР, Павел Плотников от партии "Справедливая Россия – Патриоты – За Правду", Сергей Малинкович от "Коммунистов России".
Сотрудница избирательной комиссии во Владивостоке вскрывает переносную урну для подсчета бюллетеней - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
Вчера, 19:09
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ПолитикаМаксим ЕгоровТамбовская областьЕдиная РоссияРоссияЕдиный день голосования — 2022
 
 
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