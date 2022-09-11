https://ria.ru/20220911/dtp-1816015626.html

В Крыму микроавтобус попал в ДТП, есть пострадавшие

В Крыму микроавтобус попал в ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 11.09.2022

В Крыму микроавтобус попал в ДТП, есть пострадавшие

Микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем в Крыму, в ДТП пострадали семь человек, сообщает прокуратура республики. РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T16:50

2022-09-11T16:50

2022-09-11T16:58

происшествия

республика крым

симферополь

авто

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем в Крыму, в ДТП пострадали семь человек, сообщает прокуратура республики."В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали шесть пассажиров (микроавтобуса – ред.), а также водитель второго легкового транспортного средства", - говорится в сообщении.Дорожная авария произошла в Симферополе. По предварительной информации, Mercedes-Benz Sprinter, двигаясь в сторону северной части Крыма, не убедился в безопасности при повороте направо и столкнулся с автомобилем Volkswagen.

https://ria.ru/20220911/ugon-1815950951.html

республика крым

симферополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, республика крым, симферополь, авто