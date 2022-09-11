Рейтинг@Mail.ru
В Крыму микроавтобус попал в ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 11.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220911/dtp-1816015626.html
В Крыму микроавтобус попал в ДТП, есть пострадавшие
В Крыму микроавтобус попал в ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 11.09.2022
В Крыму микроавтобус попал в ДТП, есть пострадавшие
Микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем в Крыму, в ДТП пострадали семь человек, сообщает прокуратура республики. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T16:50
2022-09-11T16:58
происшествия
республика крым
симферополь
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573498_63:0:3015:1660_1920x0_80_0_0_4e5189767eca5fd97848aaa7d1f3a445.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем в Крыму, в ДТП пострадали семь человек, сообщает прокуратура республики."В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали шесть пассажиров (микроавтобуса – ред.), а также водитель второго легкового транспортного средства", - говорится в сообщении.Дорожная авария произошла в Симферополе. По предварительной информации, Mercedes-Benz Sprinter, двигаясь в сторону северной части Крыма, не убедился в безопасности при повороте направо и столкнулся с автомобилем Volkswagen.
https://ria.ru/20220911/ugon-1815950951.html
республика крым
симферополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573498_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_1b3a464f78d284c293cef8e05557a207.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика крым, симферополь, авто
Происшествия, Республика Крым, Симферополь, Авто
16:50 11.09.2022 (обновлено: 16:58 11.09.2022)
 
В Крыму микроавтобус попал в ДТП, есть пострадавшие

В Симферополе микроавтобус попал в ДТП, пострадали семь человек

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем в Крыму, в ДТП пострадали семь человек, сообщает прокуратура республики.
"В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали шесть пассажиров (микроавтобуса – ред.), а также водитель второго легкового транспортного средства", - говорится в сообщении.
Дорожная авария произошла в Симферополе. По предварительной информации, Mercedes-Benz Sprinter, двигаясь в сторону северной части Крыма, не убедился в безопасности при повороте направо и столкнулся с автомобилем Volkswagen.
Автомобиль полиции на дороге - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
09:32
Пьяный омич угнал полицейский автомобиль после задержания
 
ПроисшествияРеспублика КрымСимферопольАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала