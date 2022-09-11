https://ria.ru/20220911/dtp-1816015626.html
В Крыму микроавтобус попал в ДТП, есть пострадавшие
В Крыму микроавтобус попал в ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 11.09.2022
В Крыму микроавтобус попал в ДТП, есть пострадавшие
Микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем в Крыму, в ДТП пострадали семь человек, сообщает прокуратура республики. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T16:50
2022-09-11T16:50
2022-09-11T16:58
происшествия
республика крым
симферополь
авто
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем в Крыму, в ДТП пострадали семь человек, сообщает прокуратура республики."В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали шесть пассажиров (микроавтобуса – ред.), а также водитель второго легкового транспортного средства", - говорится в сообщении.Дорожная авария произошла в Симферополе. По предварительной информации, Mercedes-Benz Sprinter, двигаясь в сторону северной части Крыма, не убедился в безопасности при повороте направо и столкнулся с автомобилем Volkswagen.
https://ria.ru/20220911/ugon-1815950951.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика крым, симферополь, авто
Происшествия, Республика Крым, Симферополь, Авто
16:50 11.09.2022 (обновлено: 16:58 11.09.2022)
В Крыму микроавтобус попал в ДТП, есть пострадавшие
В Симферополе микроавтобус попал в ДТП, пострадали семь человек