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На МКАД произошло массовое ДТП с участием нескольких автомобилей - РИА Новости, 11.09.2022
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На МКАД произошло массовое ДТП с участием нескольких автомобилей
На МКАД произошло массовое ДТП с участием нескольких автомобилей - РИА Новости, 11.09.2022
На МКАД произошло массовое ДТП с участием нескольких автомобилей
На внешней стороне 37-го километра МКАД в Москве произошло массовое ДТП с участием нескольких легковых автомобилей, включая три такси, сообщает департамент... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T00:53
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происшествия
авто
москва
дтп
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. На внешней стороне 37-го километра МКАД в Москве произошло массовое ДТП с участием нескольких легковых автомобилей, включая три такси, сообщает департамент транспорта столицы."На внешней стороне 37 км МКАД (перед пересечением с ул. Поляны) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.Судя по видео, которое прикрепило ведомство, одна легковая машина спровоцировала ДТП, в результате удара такси перевернулось на крышу.Добавляется, что движение осуществляется по трем полосам из пяти.Столичный департамент позже сообщил, что движение на пяти полосах восстановлено.
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происшествия, авто, москва, дтп
Происшествия, Авто, Москва, ДТП
00:53 11.09.2022 (обновлено: 01:23 11.09.2022)
 
На МКАД произошло массовое ДТП с участием нескольких автомобилей

Дептранс Москвы сообщил о массовом ДТП на МКАД с участием нескольких автомобилей

CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 / Знак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 /
Знак аварийной остановки. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. На внешней стороне 37-го километра МКАД в Москве произошло массовое ДТП с участием нескольких легковых автомобилей, включая три такси, сообщает департамент транспорта столицы.
"На внешней стороне 37 км МКАД (перед пересечением с ул. Поляны) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
Судя по видео, которое прикрепило ведомство, одна легковая машина спровоцировала ДТП, в результате удара такси перевернулось на крышу.
Добавляется, что движение осуществляется по трем полосам из пяти.
Столичный департамент позже сообщил, что движение на пяти полосах восстановлено.
Предупреждающая надпись для пешеходов, нанесенная на дороге перед переходом - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
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ПроисшествияАвтоМоскваДТП
 
 
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