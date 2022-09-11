https://ria.ru/20220911/dtp-1815933698.html
На МКАД произошло массовое ДТП с участием нескольких автомобилей
На МКАД произошло массовое ДТП с участием нескольких автомобилей - РИА Новости, 11.09.2022
На МКАД произошло массовое ДТП с участием нескольких автомобилей
На внешней стороне 37-го километра МКАД в Москве произошло массовое ДТП с участием нескольких легковых автомобилей, включая три такси, сообщает департамент... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T00:53
2022-09-11T00:53
2022-09-11T01:23
происшествия
авто
москва
дтп
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. На внешней стороне 37-го километра МКАД в Москве произошло массовое ДТП с участием нескольких легковых автомобилей, включая три такси, сообщает департамент транспорта столицы."На внешней стороне 37 км МКАД (перед пересечением с ул. Поляны) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.Судя по видео, которое прикрепило ведомство, одна легковая машина спровоцировала ДТП, в результате удара такси перевернулось на крышу.Добавляется, что движение осуществляется по трем полосам из пяти.Столичный департамент позже сообщил, что движение на пяти полосах восстановлено.
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происшествия, авто, москва, дтп
Происшествия, Авто, Москва, ДТП
00:53 11.09.2022 (обновлено: 01:23 11.09.2022)
На МКАД произошло массовое ДТП с участием нескольких автомобилей
Дептранс Москвы сообщил о массовом ДТП на МКАД с участием нескольких автомобилей
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.
На внешней стороне 37-го километра МКАД в Москве произошло массовое ДТП с участием нескольких легковых автомобилей, включая три такси, сообщает
департамент транспорта столицы.
"На внешней стороне 37 км МКАД (перед пересечением с ул. Поляны) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
Судя по видео, которое прикрепило ведомство, одна легковая машина спровоцировала ДТП, в результате удара такси перевернулось на крышу.
Добавляется, что движение осуществляется по трем полосам из пяти.
Столичный департамент позже сообщил, что движение на пяти полосах восстановлено.