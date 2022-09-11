https://ria.ru/20220911/dtp-1815933698.html

На МКАД произошло массовое ДТП с участием нескольких автомобилей

На МКАД произошло массовое ДТП с участием нескольких автомобилей - РИА Новости, 11.09.2022

На МКАД произошло массовое ДТП с участием нескольких автомобилей

На внешней стороне 37-го километра МКАД в Москве произошло массовое ДТП с участием нескольких легковых автомобилей, включая три такси, сообщает департамент... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T00:53

2022-09-11T00:53

2022-09-11T01:23

происшествия

авто

москва

дтп

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. На внешней стороне 37-го километра МКАД в Москве произошло массовое ДТП с участием нескольких легковых автомобилей, включая три такси, сообщает департамент транспорта столицы."На внешней стороне 37 км МКАД (перед пересечением с ул. Поляны) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.Судя по видео, которое прикрепило ведомство, одна легковая машина спровоцировала ДТП, в результате удара такси перевернулось на крышу.Добавляется, что движение осуществляется по трем полосам из пяти.Столичный департамент позже сообщил, что движение на пяти полосах восстановлено.

https://ria.ru/20220831/dtp-1813508526.html

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происшествия, авто, москва, дтп