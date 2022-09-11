https://ria.ru/20220911/draka-1815954347.html
Полиция в Сочи проверяет информацию о драке в автобусе
Полиция в Сочи проверяет информацию о драке в автобусе - РИА Новости, 11.09.2022
Полиция в Сочи проверяет информацию о драке в автобусе
Сочинские полицейские организовали проверку по факту видео в интернете, на котором мужчина оскорблял и бросался на пассажиров в автобусе, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T09:55
2022-09-11T09:55
2022-09-11T09:55
происшествия
сочи
россия
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
СОЧИ, 11 сен – РИА Новости. Сочинские полицейские организовали проверку по факту видео в интернете, на котором мужчина оскорблял и бросался на пассажиров в автобусе, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.В соцсетях появилось видео, на кадрах которого мужчина оскорбляет пассажирку, затем выходит из автобуса, снова возвращается и просит женщину выйти. По словам очевидцев, он бросался на людей якобы из-за того, что они не уступили ему место в переполненном автобусе."Материал зарегистрирован по факту публикации в сети интернет. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают участников конфликта", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220907/draka-1815279182.html
сочи
россия
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сочи, россия, краснодарский край
Происшествия, Сочи, Россия, Краснодарский край
Полиция в Сочи проверяет информацию о драке в автобусе
Полиция в Сочи проверяет видео с нападавшим на пассажиров в автобусе мужчиной
СОЧИ, 11 сен – РИА Новости. Сочинские полицейские организовали проверку по факту видео в интернете, на котором мужчина оскорблял и бросался на пассажиров в автобусе, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В соцсетях появилось видео, на кадрах которого мужчина оскорбляет пассажирку, затем выходит из автобуса, снова возвращается и просит женщину выйти. По словам очевидцев, он бросался на людей якобы из-за того, что они не уступили ему место в переполненном автобусе.
"Материал зарегистрирован по факту публикации в сети интернет. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают участников конфликта", - сказал собеседник агентства.