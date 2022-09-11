https://ria.ru/20220911/draka-1815954347.html

Полиция в Сочи проверяет информацию о драке в автобусе

Полиция в Сочи проверяет информацию о драке в автобусе - РИА Новости, 11.09.2022

Полиция в Сочи проверяет информацию о драке в автобусе

Сочинские полицейские организовали проверку по факту видео в интернете, на котором мужчина оскорблял и бросался на пассажиров в автобусе, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T09:55

2022-09-11T09:55

2022-09-11T09:55

происшествия

сочи

россия

краснодарский край

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СОЧИ, 11 сен – РИА Новости. Сочинские полицейские организовали проверку по факту видео в интернете, на котором мужчина оскорблял и бросался на пассажиров в автобусе, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.В соцсетях появилось видео, на кадрах которого мужчина оскорбляет пассажирку, затем выходит из автобуса, снова возвращается и просит женщину выйти. По словам очевидцев, он бросался на людей якобы из-за того, что они не уступили ему место в переполненном автобусе."Материал зарегистрирован по факту публикации в сети интернет. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают участников конфликта", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220907/draka-1815279182.html

сочи

россия

краснодарский край

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, сочи, россия, краснодарский край