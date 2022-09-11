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Полиция в Сочи проверяет информацию о драке в автобусе - РИА Новости, 11.09.2022
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Полиция в Сочи проверяет информацию о драке в автобусе
Полиция в Сочи проверяет информацию о драке в автобусе - РИА Новости, 11.09.2022
Полиция в Сочи проверяет информацию о драке в автобусе
Сочинские полицейские организовали проверку по факту видео в интернете, на котором мужчина оскорблял и бросался на пассажиров в автобусе, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T09:55
2022-09-11T09:55
происшествия
сочи
россия
краснодарский край
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СОЧИ, 11 сен – РИА Новости. Сочинские полицейские организовали проверку по факту видео в интернете, на котором мужчина оскорблял и бросался на пассажиров в автобусе, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.В соцсетях появилось видео, на кадрах которого мужчина оскорбляет пассажирку, затем выходит из автобуса, снова возвращается и просит женщину выйти. По словам очевидцев, он бросался на людей якобы из-за того, что они не уступили ему место в переполненном автобусе."Материал зарегистрирован по факту публикации в сети интернет. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают участников конфликта", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, сочи, россия, краснодарский край
Происшествия, Сочи, Россия, Краснодарский край
09:55 11.09.2022
 
Полиция в Сочи проверяет информацию о драке в автобусе

Полиция в Сочи проверяет видео с нападавшим на пассажиров в автобусе мужчиной

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 11 сен – РИА Новости. Сочинские полицейские организовали проверку по факту видео в интернете, на котором мужчина оскорблял и бросался на пассажиров в автобусе, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В соцсетях появилось видео, на кадрах которого мужчина оскорбляет пассажирку, затем выходит из автобуса, снова возвращается и просит женщину выйти. По словам очевидцев, он бросался на людей якобы из-за того, что они не уступили ему место в переполненном автобусе.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
7 сентября, 22:16
В Сочи установили личности участников массовой драки
"Материал зарегистрирован по факту публикации в сети интернет. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают участников конфликта", - сказал собеседник агентства.
 
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