https://ria.ru/20220911/donetsk-1815984369.html

Украинские обстрелы Донецка обесточили 1600 гражданских объектов

Украинские обстрелы Донецка обесточили 1600 гражданских объектов - РИА Новости, 11.09.2022

Украинские обстрелы Донецка обесточили 1600 гражданских объектов

Из-за украинских обстрелов Петровского района Донецка 10 сентября оказались обесточены 19 трансформаторных подстанций, без электроснабжения остались свыше 1600... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T13:40

2022-09-11T13:40

2022-09-11T13:40

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

петровский район

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Из-за украинских обстрелов Петровского района Донецка 10 сентября оказались обесточены 19 трансформаторных подстанций, без электроснабжения остались свыше 1600 гражданских объектов, заявили в воскресенье в Минобороны России."Вчера, 10 сентября, из-за обстрела ВСУ Петровского района города Донецка были обесточены 19 трансформаторных подстанций. В результате обстрела без электроснабжения остались свыше 1600 гражданских объектов. Подчеркну, что ежедневные удары по объектам электроснабжения гражданской инфраструктуры ведутся киевским режимом намеренно и прицельно", - заявили в Минобороны.В ведомстве напомнили, что на территории ДНР украинская артиллерия многократно наносила удары по 22 важным объектам электроснабжения в целях обесточивания населённых пунктов, детских садов, объектов жизнеобеспечения населения и промышленных предприятий.1 сентября в результате удара были обесточены три шахты "Донецкой угольной энергетической компании", где под землей оказались заблокированы десятки шахтеров.

https://ria.ru/20220911/dnr-1815961409.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецк (днр), петровский район, россия, вооруженные силы украины