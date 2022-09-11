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Украинские обстрелы Донецка обесточили 1600 гражданских объектов - РИА Новости, 11.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские обстрелы Донецка обесточили 1600 гражданских объектов
Украинские обстрелы Донецка обесточили 1600 гражданских объектов - РИА Новости, 11.09.2022
Украинские обстрелы Донецка обесточили 1600 гражданских объектов
Из-за украинских обстрелов Петровского района Донецка 10 сентября оказались обесточены 19 трансформаторных подстанций, без электроснабжения остались свыше 1600... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T13:40
2022-09-11T13:40
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
петровский район
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Из-за украинских обстрелов Петровского района Донецка 10 сентября оказались обесточены 19 трансформаторных подстанций, без электроснабжения остались свыше 1600 гражданских объектов, заявили в воскресенье в Минобороны России."Вчера, 10 сентября, из-за обстрела ВСУ Петровского района города Донецка были обесточены 19 трансформаторных подстанций. В результате обстрела без электроснабжения остались свыше 1600 гражданских объектов. Подчеркну, что ежедневные удары по объектам электроснабжения гражданской инфраструктуры ведутся киевским режимом намеренно и прицельно", - заявили в Минобороны.В ведомстве напомнили, что на территории ДНР украинская артиллерия многократно наносила удары по 22 важным объектам электроснабжения в целях обесточивания населённых пунктов, детских садов, объектов жизнеобеспечения населения и промышленных предприятий.1 сентября в результате удара были обесточены три шахты "Донецкой угольной энергетической компании", где под землей оказались заблокированы десятки шахтеров.
https://ria.ru/20220911/dnr-1815961409.html
донецк (днр)
петровский район
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в мире, донецк (днр), петровский район, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Петровский район, Россия, Вооруженные силы Украины
13:40 11.09.2022
 
Украинские обстрелы Донецка обесточили 1600 гражданских объектов

Минобороны: украинские обстрелы Донецка обесточили 1600 гражданских объектов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Из-за украинских обстрелов Петровского района Донецка 10 сентября оказались обесточены 19 трансформаторных подстанций, без электроснабжения остались свыше 1600 гражданских объектов, заявили в воскресенье в Минобороны России.
"Вчера, 10 сентября, из-за обстрела ВСУ Петровского района города Донецка были обесточены 19 трансформаторных подстанций. В результате обстрела без электроснабжения остались свыше 1600 гражданских объектов. Подчеркну, что ежедневные удары по объектам электроснабжения гражданской инфраструктуры ведутся киевским режимом намеренно и прицельно", - заявили в Минобороны.
В ведомстве напомнили, что на территории ДНР украинская артиллерия многократно наносила удары по 22 важным объектам электроснабжения в целях обесточивания населённых пунктов, детских садов, объектов жизнеобеспечения населения и промышленных предприятий.
1 сентября в результате удара были обесточены три шахты "Донецкой угольной энергетической компании", где под землей оказались заблокированы десятки шахтеров.
Военнослужащие в ДНР - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Петровский районРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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