https://ria.ru/20220911/donetsk-1815984369.html
Украинские обстрелы Донецка обесточили 1600 гражданских объектов
Украинские обстрелы Донецка обесточили 1600 гражданских объектов - РИА Новости, 11.09.2022
Украинские обстрелы Донецка обесточили 1600 гражданских объектов
Из-за украинских обстрелов Петровского района Донецка 10 сентября оказались обесточены 19 трансформаторных подстанций, без электроснабжения остались свыше 1600... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T13:40
2022-09-11T13:40
2022-09-11T13:40
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
петровский район
россия
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762446979_0:222:2500:1628_1920x0_80_0_0_037e2a9adb1706bff7d01b6efc5e01f1.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Из-за украинских обстрелов Петровского района Донецка 10 сентября оказались обесточены 19 трансформаторных подстанций, без электроснабжения остались свыше 1600 гражданских объектов, заявили в воскресенье в Минобороны России."Вчера, 10 сентября, из-за обстрела ВСУ Петровского района города Донецка были обесточены 19 трансформаторных подстанций. В результате обстрела без электроснабжения остались свыше 1600 гражданских объектов. Подчеркну, что ежедневные удары по объектам электроснабжения гражданской инфраструктуры ведутся киевским режимом намеренно и прицельно", - заявили в Минобороны.В ведомстве напомнили, что на территории ДНР украинская артиллерия многократно наносила удары по 22 важным объектам электроснабжения в целях обесточивания населённых пунктов, детских садов, объектов жизнеобеспечения населения и промышленных предприятий.1 сентября в результате удара были обесточены три шахты "Донецкой угольной энергетической компании", где под землей оказались заблокированы десятки шахтеров.
https://ria.ru/20220911/dnr-1815961409.html
донецк (днр)
петровский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762446979_329:0:2500:1628_1920x0_80_0_0_48324412c43ddc909c00c7245c787a5a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), петровский район, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Петровский район, Россия, Вооруженные силы Украины
Украинские обстрелы Донецка обесточили 1600 гражданских объектов
Минобороны: украинские обстрелы Донецка обесточили 1600 гражданских объектов