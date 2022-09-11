https://ria.ru/20220911/donetsk-1815973437.html

Украинские войска выпустили 16 снарядов по Донецку за час

Украинские войска выпустили 16 снарядов по Донецку за час - РИА Новости, 11.09.2022

Украинские войска выпустили 16 снарядов по Донецку за час

Украинские войска продолжают обстрел Донецка, за час выпущено 16 снарядов, сообщило в воскресенье представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T12:17

2022-09-11T12:17

2022-09-11T12:17

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Украинские войска продолжают обстрел Донецка, за час выпущено 16 снарядов, сообщило в воскресенье представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.43 - н.п. Нетайлово – н.п. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 10.58 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Кировский, Петровский р-ны): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра... 11.17 - н.п. Нетайлово – г. Донецк (Куйбышевский район) : выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 11.30 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Кировский, Петровский р-ны): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.Также были зафиксированы обстрелы поселка Зайцево под Горловкой. В 10.00 и 10.32 украинские войска обстреляли поселок из танка, выпустив 12 снарядов.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецк (днр), украина, днр