10:32 11.09.2022 (обновлено: 10:34 11.09.2022)
Украинские войска пять раз за час обстреляли Донецк
Украинские войска пять раз обстреляли Донецк за час, в том числе натовскими снарядами
Донецк. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Украинские войска за час пять раз обстреляли Донецк, выпустив 20 снарядов, в том числе применив артиллерию "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в воскресенье представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 9.10 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Кировский р-н): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметра; 9.13 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Киевский, Куйбышевский р-ны): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 9.30 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 9.40 - н.п. Орловка - г. Донецк (Киевский р-н): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 9.58 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Кировский р-н): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.