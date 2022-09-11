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Украинские войска пять раз за час обстреляли Донецк - РИА Новости, 11.09.2022
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Украинские войска пять раз за час обстреляли Донецк
Украинские войска пять раз за час обстреляли Донецк - РИА Новости, 11.09.2022
Украинские войска пять раз за час обстреляли Донецк
Украинские войска за час пять раз обстреляли Донецк, выпустив 20 снарядов, в том числе применив артиллерию "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T10:32
2022-09-11T10:34
в мире
донецк (днр)
красногоровка
украина
нато
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ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Украинские войска за час пять раз обстреляли Донецк, выпустив 20 снарядов, в том числе применив артиллерию "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в воскресенье представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 9.10 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Кировский р-н): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметра; 9.13 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Киевский, Куйбышевский р-ны): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 9.30 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 9.40 - н.п. Орловка - г. Донецк (Киевский р-н): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 9.58 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Кировский р-н): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220911/obstrely-1815949816.html
донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), красногоровка, украина, нато
В мире, Донецк (ДНР), Красногоровка, Украина, НАТО
10:32 11.09.2022 (обновлено: 10:34 11.09.2022)
 
Украинские войска пять раз за час обстреляли Донецк

Украинские войска пять раз обстреляли Донецк за час, в том числе натовскими снарядами

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
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ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Украинские войска за час пять раз обстреляли Донецк, выпустив 20 снарядов, в том числе применив артиллерию "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в воскресенье представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 9.10 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Кировский р-н): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметра; 9.13 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Киевский, Куйбышевский р-ны): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 9.30 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 9.40 - н.п. Орловка - г. Донецк (Киевский р-н): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 9.58 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Кировский р-н): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.
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Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
 
В миреДонецк (ДНР)КрасногоровкаУкраинаНАТО
 
 
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