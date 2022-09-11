https://ria.ru/20220911/donetsk-1815958672.html

Украинские войска пять раз за час обстреляли Донецк

Украинские войска пять раз за час обстреляли Донецк - РИА Новости, 11.09.2022

Украинские войска пять раз за час обстреляли Донецк

Украинские войска за час пять раз обстреляли Донецк, выпустив 20 снарядов, в том числе применив артиллерию "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T10:32

2022-09-11T10:32

2022-09-11T10:34

в мире

донецк (днр)

красногоровка

украина

нато

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ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Украинские войска за час пять раз обстреляли Донецк, выпустив 20 снарядов, в том числе применив артиллерию "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в воскресенье представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 9.10 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Кировский р-н): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметра; 9.13 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Киевский, Куйбышевский р-ны): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 9.30 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 9.40 - н.п. Орловка - г. Донецк (Киевский р-н): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 9.58 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Кировский р-н): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220911/obstrely-1815949816.html

донецк (днр)

красногоровка

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецк (днр), красногоровка, украина, нато