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Добровольцы следят за передвижением войск ВСУ на запорожском направлении - РИА Новости, 11.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220911/dobrovoltsy-1816012197.html
Добровольцы следят за передвижением войск ВСУ на запорожском направлении
Добровольцы следят за передвижением войск ВСУ на запорожском направлении - РИА Новости, 11.09.2022
Добровольцы следят за передвижением войск ВСУ на запорожском направлении
Бойцы добровольческого казачьего штурмового батальона "Таврида", отвечающие за оборону в районе Васильевки в Запорожской области, имеют все необходимые... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T16:24
2022-09-11T16:24
специальная военная операция на украине
в мире
запорожье
запорожская область
украина
вооруженные силы украины
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ВАСИЛЬЕВКА (Запорожская обл.), 11 сен - РИА Новости. Бойцы добровольческого казачьего штурмового батальона "Таврида", отвечающие за оборону в районе Васильевки в Запорожской области, имеют все необходимые технические средства для контроля за передвижениями украинских сил до Запорожья, рассказал РИА Новости заместитель командира батальона с позывным "Андрей".По словам замкомандира, на запорожском направлении большего скопления украинских сил не наблюдается. Украинские боевики сооружают оборонительные позиции в районе Запорожья."Мы перехватываем переговоры по рациям и телефонам. В принципе, у нас, как и у них, есть то же самое (из технического оснащения). Тут главное умение этим пользоваться и принимать своевременные решения, которые могли бы повлиять на исход тех или иных событий", - добавил собеседник агентства.
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запорожье
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в мире, запорожье, запорожская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье, Запорожская область, Украина, Вооруженные силы Украины
16:24 11.09.2022
 
Добровольцы следят за передвижением войск ВСУ на запорожском направлении

Добровольцы на запорожском направлении ежедневно следят за передвижением украинских войск

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaБойцы украинской армии
Бойцы украинской армии - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Бойцы украинской армии. Архивное фото
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ВАСИЛЬЕВКА (Запорожская обл.), 11 сен - РИА Новости. Бойцы добровольческого казачьего штурмового батальона "Таврида", отвечающие за оборону в районе Васильевки в Запорожской области, имеют все необходимые технические средства для контроля за передвижениями украинских сил до Запорожья, рассказал РИА Новости заместитель командира батальона с позывным "Андрей".
"Мы ежедневно следим за противником и следим за всеми его передвижениями. Каждый день мы получаем аэровидеосъемку и видео вплоть до Запорожья. Мы по нашему направлению полностью обладаем информацией по передвижению противника", - сказал "Андрей".
По словам замкомандира, на запорожском направлении большего скопления украинских сил не наблюдается. Украинские боевики сооружают оборонительные позиции в районе Запорожья.
"Мы перехватываем переговоры по рациям и телефонам. В принципе, у нас, как и у них, есть то же самое (из технического оснащения). Тут главное умение этим пользоваться и принимать своевременные решения, которые могли бы повлиять на исход тех или иных событий", - добавил собеседник агентства.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожьеЗапорожская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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