https://ria.ru/20220911/dobrovoltsy-1816012197.html

Добровольцы следят за передвижением войск ВСУ на запорожском направлении

Добровольцы следят за передвижением войск ВСУ на запорожском направлении - РИА Новости, 11.09.2022

Добровольцы следят за передвижением войск ВСУ на запорожском направлении

Бойцы добровольческого казачьего штурмового батальона "Таврида", отвечающие за оборону в районе Васильевки в Запорожской области, имеют все необходимые... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T16:24

2022-09-11T16:24

2022-09-11T16:24

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ВАСИЛЬЕВКА (Запорожская обл.), 11 сен - РИА Новости. Бойцы добровольческого казачьего штурмового батальона "Таврида", отвечающие за оборону в районе Васильевки в Запорожской области, имеют все необходимые технические средства для контроля за передвижениями украинских сил до Запорожья, рассказал РИА Новости заместитель командира батальона с позывным "Андрей".По словам замкомандира, на запорожском направлении большего скопления украинских сил не наблюдается. Украинские боевики сооружают оборонительные позиции в районе Запорожья."Мы перехватываем переговоры по рациям и телефонам. В принципе, у нас, как и у них, есть то же самое (из технического оснащения). Тут главное умение этим пользоваться и принимать своевременные решения, которые могли бы повлиять на исход тех или иных событий", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20220911/kherson-1815968949.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, запорожье, запорожская область, украина, вооруженные силы украины