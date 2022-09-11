Добровольцы следят за передвижением войск ВСУ на запорожском направлении
Добровольцы на запорожском направлении ежедневно следят за передвижением украинских войск
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaБойцы украинской армии
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Бойцы украинской армии. Архивное фото
ВАСИЛЬЕВКА (Запорожская обл.), 11 сен - РИА Новости. Бойцы добровольческого казачьего штурмового батальона "Таврида", отвечающие за оборону в районе Васильевки в Запорожской области, имеют все необходимые технические средства для контроля за передвижениями украинских сил до Запорожья, рассказал РИА Новости заместитель командира батальона с позывным "Андрей".
"Мы ежедневно следим за противником и следим за всеми его передвижениями. Каждый день мы получаем аэровидеосъемку и видео вплоть до Запорожья. Мы по нашему направлению полностью обладаем информацией по передвижению противника", - сказал "Андрей".
По словам замкомандира, на запорожском направлении большего скопления украинских сил не наблюдается. Украинские боевики сооружают оборонительные позиции в районе Запорожья.
"Мы перехватываем переговоры по рациям и телефонам. В принципе, у нас, как и у них, есть то же самое (из технического оснащения). Тут главное умение этим пользоваться и принимать своевременные решения, которые могли бы повлиять на исход тех или иных событий", - добавил собеседник агентства.