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В ДНР заявили об увеличении числа обстрелов ВСУ по объектам энергетики - РИА Новости, 11.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220911/dnr-1815971489.html
В ДНР заявили об увеличении числа обстрелов ВСУ по объектам энергетики
В ДНР заявили об увеличении числа обстрелов ВСУ по объектам энергетики - РИА Новости, 11.09.2022
В ДНР заявили об увеличении числа обстрелов ВСУ по объектам энергетики
Количество обстрелов со стороны украинских войск по критической инфраструктуре ДНР увеличилось, особенно по объектам энергетики, заявил глава республики Денис... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T12:05
2022-09-11T12:23
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Количество обстрелов со стороны украинских войск по критической инфраструктуре ДНР увеличилось, особенно по объектам энергетики, заявил глава республики Денис Пушилин"За последние 2–3 недели увеличилось количество обстрелов со стороны украинских боевиков по критической инфраструктуре Республики. Особенно достается энергетике", - написал он в своем Telegram-канале.По его словам, только за эту неделю снаряды попали в 983 подстанции. В результате без электроэнергии оставались 63 670 абонентов. Чаще всего подобное происходит в Горловке, Донецке, Ясиноватой. Пушилин заявил, что ремонтные бригады в ДНР постоянно попадают под обстрелы, а также подрываются на минах.Кроме того, шахты в ДНР обесточиваются от постоянных целенаправленных обстрелов со стороны украинских войск. Из-за обстрелов перестала работать шахта Засядько.
https://radiosputnik.ria.ru/20220911/energiya-1815943567.html
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
12:05 11.09.2022 (обновлено: 12:23 11.09.2022)
 
В ДНР заявили об увеличении числа обстрелов ВСУ по объектам энергетики

Глава ДНР Пушилин заявил об увеличении числа обстрелов ВСУ по объектам энергетики

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВоеннослужащие ДНР
Военнослужащие ДНР - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащие ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Количество обстрелов со стороны украинских войск по критической инфраструктуре ДНР увеличилось, особенно по объектам энергетики, заявил глава республики Денис Пушилин
"За последние 2–3 недели увеличилось количество обстрелов со стороны украинских боевиков по критической инфраструктуре Республики. Особенно достается энергетике", - написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, только за эту неделю снаряды попали в 983 подстанции. В результате без электроэнергии оставались 63 670 абонентов. Чаще всего подобное происходит в Горловке, Донецке, Ясиноватой. Пушилин заявил, что ремонтные бригады в ДНР постоянно попадают под обстрелы, а также подрываются на минах.
Кроме того, шахты в ДНР обесточиваются от постоянных целенаправленных обстрелов со стороны украинских войск. Из-за обстрелов перестала работать шахта Засядько.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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