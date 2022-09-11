https://ria.ru/20220911/dnr-1815945677.html

В ДНР шесть человек погибли при обстрелах за сутки

В ДНР шесть человек погибли при обстрелах за сутки - РИА Новости, 11.09.2022

В ДНР шесть человек погибли при обстрелах за сутки

Шесть человек погибли, 11 получили ранения за минувшие сутки в результате обстрелов территории Донецкой народной республики со стороны украинских войск, сообщил РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T08:19

2022-09-11T08:19

2022-09-11T08:25

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Шесть человек погибли, 11 получили ранения за минувшие сутки в результате обстрелов территории Донецкой народной республики со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08:00 10 сентября до 08:00 11 сентября, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) на территории Донецкой Народной Республики погибли шесть человек и еще 11 мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

украина

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, украина