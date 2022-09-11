https://ria.ru/20220911/dnr-1815945677.html
В ДНР шесть человек погибли при обстрелах за сутки
В ДНР шесть человек погибли при обстрелах за сутки - РИА Новости, 11.09.2022
В ДНР шесть человек погибли при обстрелах за сутки
Шесть человек погибли, 11 получили ранения за минувшие сутки в результате обстрелов территории Донецкой народной республики со стороны украинских войск, сообщил РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T08:19
2022-09-11T08:19
2022-09-11T08:25
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Шесть человек погибли, 11 получили ранения за минувшие сутки в результате обстрелов территории Донецкой народной республики со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08:00 10 сентября до 08:00 11 сентября, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) на территории Донецкой Народной Республики погибли шесть человек и еще 11 мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина
08:19 11.09.2022 (обновлено: 08:25 11.09.2022)
В ДНР шесть человек погибли при обстрелах за сутки
В ДНР шесть человек погибли при обстрелах со стороны украинских войск за сутки