https://ria.ru/20220911/deg-1816060998.html
Результаты электронного голосования расшифровали
Результаты электронного голосования расшифровали - РИА Новости, 11.09.2022
Результаты электронного голосования расшифровали
Электронное голосования на осенних выборах 2022 состоялось, его результаты расшифрованы, заявил председатель территориальной избирательной комиссии... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T22:37
2022-09-11T22:37
2022-09-11T23:01
единый день голосования — 2022
москва
россия
илья массух
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815623767_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_93698b3e8ce568c6bbb3f40777bd38b3.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Электронное голосования на осенних выборах 2022 состоялось, его результаты расшифрованы, заявил председатель территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования (ТИК ДЭГ) Илья Массух.Он отметил, что ДЭГ прошло в штатном режиме."ДЭГ состоялся в абсолютно штатном режиме без сбоев", - добавил он.
https://ria.ru/20220911/golosovanie-1815992203.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815623767_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_bd292464b98ece449c81ae9dfc3ed191.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
единый день голосования — 2022, москва, россия, илья массух, политика
Единый день голосования — 2022, Москва, Россия, Илья Массух, Политика
22:37 11.09.2022 (обновлено: 23:01 11.09.2022)
Результаты электронного голосования расшифровали
Дистанционное электронное голосование прошло в штатном режиме, его результаты расшифровали