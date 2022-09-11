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Результаты электронного голосования расшифровали - РИА Новости, 11.09.2022
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Результаты электронного голосования расшифровали
Результаты электронного голосования расшифровали - РИА Новости, 11.09.2022
Результаты электронного голосования расшифровали
Электронное голосования на осенних выборах 2022 состоялось, его результаты расшифрованы, заявил председатель территориальной избирательной комиссии... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T22:37
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единый день голосования — 2022
москва
россия
илья массух
политика
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Электронное голосования на осенних выборах 2022 состоялось, его результаты расшифрованы, заявил председатель территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования (ТИК ДЭГ) Илья Массух.Он отметил, что ДЭГ прошло в штатном режиме."ДЭГ состоялся в абсолютно штатном режиме без сбоев", - добавил он.
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единый день голосования — 2022, москва, россия, илья массух, политика
Единый день голосования — 2022, Москва, Россия, Илья Массух, Политика
22:37 11.09.2022 (обновлено: 23:01 11.09.2022)
 
Результаты электронного голосования расшифровали

Дистанционное электронное голосование прошло в штатном режиме, его результаты расшифровали

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкДистанционное электронное голосование
Дистанционное электронное голосование - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Дистанционное электронное голосование. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Электронное голосования на осенних выборах 2022 состоялось, его результаты расшифрованы, заявил председатель территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования (ТИК ДЭГ) Илья Массух.
"Все прошло штатно. Списки избирателей, которые приняли участие в ДЭГ, подписаны. Ключ собрался. Ключ загружен в систему. Результаты расшифрованы", - сказал Массух в информационном центре ЦИК.
Он отметил, что ДЭГ прошло в штатном режиме.
"ДЭГ состоялся в абсолютно штатном режиме без сбоев", - добавил он.
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Единый день голосования — 2022МоскваРоссияИлья МассухПолитика
 
 
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