https://ria.ru/20220911/ddos-ataka-1815982769.html

Система дистанционного голосования в Москве подверглась DDos-атакам

Система дистанционного голосования в Москве подверглась DDos-атакам - РИА Новости, 11.09.2022

Система дистанционного голосования в Москве подверглась DDos-атакам

DDos-атаки возобновились на систему дистанционного голосования и сайт по наблюдению за ходом электронного голосования в Москве, но система выдерживает, сообщил... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T13:28

2022-09-11T13:28

2022-09-11T14:39

москва

дистанционное электронное голосование

политика

единый день голосования — 2022

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. DDos-атаки возобновились на систему дистанционного голосования и сайт по наблюдению за ходом электронного голосования в Москве, но система выдерживает, сообщил журналистам глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалев."У нас, к сожалению, возобновились массированные DDos-атаки на нашу систему городскую и на (сайт по наблюдению за ходом электронного голосования в Москве - ред.) обзервер, но система держится, работает, выбор москвичей надежно защищен", - сказал Ковалев.Муниципальные выборы в 2022 году в Москве проходят в 125 из 146 муниципальных образований. Голосование на выборах муниципальных депутатов идут в трехдневный срок - с 9 по 11 сентября.

https://ria.ru/20220911/tsik-1815973560.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, дистанционное электронное голосование, политика, единый день голосования — 2022