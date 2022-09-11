https://ria.ru/20220911/ddos-ataka-1815982769.html
Система дистанционного голосования в Москве подверглась DDos-атакам
Система дистанционного голосования в Москве подверглась DDos-атакам - РИА Новости, 11.09.2022
Система дистанционного голосования в Москве подверглась DDos-атакам
DDos-атаки возобновились на систему дистанционного голосования и сайт по наблюдению за ходом электронного голосования в Москве, но система выдерживает, сообщил... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T13:28
2022-09-11T13:28
2022-09-11T14:39
москва
дистанционное электронное голосование
политика
единый день голосования — 2022
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. DDos-атаки возобновились на систему дистанционного голосования и сайт по наблюдению за ходом электронного голосования в Москве, но система выдерживает, сообщил журналистам глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалев."У нас, к сожалению, возобновились массированные DDos-атаки на нашу систему городскую и на (сайт по наблюдению за ходом электронного голосования в Москве - ред.) обзервер, но система держится, работает, выбор москвичей надежно защищен", - сказал Ковалев.Муниципальные выборы в 2022 году в Москве проходят в 125 из 146 муниципальных образований. Голосование на выборах муниципальных депутатов идут в трехдневный срок - с 9 по 11 сентября.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, дистанционное электронное голосование, политика, единый день голосования — 2022
Москва, Дистанционное электронное голосование, Политика, Единый день голосования — 2022
13:28 11.09.2022 (обновлено: 14:39 11.09.2022)
Система дистанционного голосования в Москве подверглась DDos-атакам
Хакеры возобновили DDos-атаки на систему дистанционного голосования в Москве
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. DDos-атаки возобновились на систему дистанционного голосования и сайт по наблюдению за ходом электронного голосования в Москве, но система выдерживает, сообщил журналистам глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалев.
"У нас, к сожалению, возобновились массированные DDos-атаки на нашу систему городскую и на (сайт по наблюдению за ходом электронного голосования в Москве - ред.) обзервер, но система держится, работает, выбор москвичей надежно защищен", - сказал Ковалев.
Муниципальные выборы в 2022 году в Москве проходят в 125 из 146 муниципальных образований. Голосование на выборах муниципальных депутатов идут в трехдневный срок - с 9 по 11 сентября.