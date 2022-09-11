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Силуанов назвал работу над новым бюджетом самой сложной в своей карьере - РИА Новости, 11.09.2022
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Силуанов назвал работу над новым бюджетом самой сложной в своей карьере
Силуанов назвал работу над новым бюджетом самой сложной в своей карьере - РИА Новости, 11.09.2022
Силуанов назвал работу над новым бюджетом самой сложной в своей карьере
Министерству финансов предстоит сложная работа над бюджетом на следующие три года, заявил в эфире канала "Россия 24" глава ведомства Антон Силуанов. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T04:19
2022-09-11T16:35
антон силуанов
экономика
россия
общество
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Министерству финансов предстоит сложная работа над бюджетом на следующие три года, заявил в эфире канала "Россия 24" глава ведомства Антон Силуанов.Министр отметил, что при разработке бюджета закладываются расходы на достижение технологического суверенитета. После введения санкций Россия столкнулась с тем, что целый ряд критических технологий не производится в стране, и теперь для восполнения этого пробела необходима "достаточно длительная программа", подчеркнул глава ведомства."На все это тоже требуются деньги, и такие деньги мы изыскиваем как в текущем году, так и при подготовке бюджета на предстоящую трехлетку тоже закладываем их", — объяснил Силуанов.Кроме того, при планировании бюджета приходится брать во внимание попытки западных стран ограничить поставки российской нефти. В условиях санкций важно учитывать количество внешних поставок, которое влияет на объем добычи и, соответственно, на доход государства, подчеркнул Силуанов.Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель евроатлантического сообщества — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220902/neft-1814155760.html
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антон силуанов, экономика, россия, общество, министерство финансов рф (минфин россии)
Антон Силуанов, Экономика, Россия, Общество, Министерство финансов РФ (Минфин России)
04:19 11.09.2022 (обновлено: 16:35 11.09.2022)
 
Силуанов назвал работу над новым бюджетом самой сложной в своей карьере

Глава Минфина Силуанов назвал бюджет на следующие три года самым сложным в своей карьере

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкМинистр финансов России Антон Силуанов
Министр финансов России Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Министр финансов России Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Министерству финансов предстоит сложная работа над бюджетом на следующие три года, заявил в эфире канала "Россия 24" глава ведомства Антон Силуанов.
"Я думаю, что бюджет на предстоящую трехлетку будет самый сложный в моей профессиональной карьере", — сказал Силуанов.
Министр отметил, что при разработке бюджета закладываются расходы на достижение технологического суверенитета. После введения санкций Россия столкнулась с тем, что целый ряд критических технологий не производится в стране, и теперь для восполнения этого пробела необходима "достаточно длительная программа", подчеркнул глава ведомства.
"На все это тоже требуются деньги, и такие деньги мы изыскиваем как в текущем году, так и при подготовке бюджета на предстоящую трехлетку тоже закладываем их", — объяснил Силуанов.
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Кроме того, при планировании бюджета приходится брать во внимание попытки западных стран ограничить поставки российской нефти. В условиях санкций важно учитывать количество внешних поставок, которое влияет на объем добычи и, соответственно, на доход государства, подчеркнул Силуанов.

"Поэтому в новом варианте бюджета и бюджетных правил мы хотим учесть и этот показатель с тем, чтобы защититься от различных рисков в объемном показателе", — уточнил министр.

Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель евроатлантического сообщества — ухудшить жизнь миллионов людей.
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