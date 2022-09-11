https://ria.ru/20220911/byudzhet-1815938202.html

Силуанов назвал работу над новым бюджетом самой сложной в своей карьере

Силуанов назвал работу над новым бюджетом самой сложной в своей карьере - РИА Новости, 11.09.2022

Силуанов назвал работу над новым бюджетом самой сложной в своей карьере

Министерству финансов предстоит сложная работа над бюджетом на следующие три года, заявил в эфире канала "Россия 24" глава ведомства Антон Силуанов. РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T04:19

2022-09-11T04:19

2022-09-11T16:35

антон силуанов

экономика

россия

общество

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Министерству финансов предстоит сложная работа над бюджетом на следующие три года, заявил в эфире канала "Россия 24" глава ведомства Антон Силуанов.Министр отметил, что при разработке бюджета закладываются расходы на достижение технологического суверенитета. После введения санкций Россия столкнулась с тем, что целый ряд критических технологий не производится в стране, и теперь для восполнения этого пробела необходима "достаточно длительная программа", подчеркнул глава ведомства."На все это тоже требуются деньги, и такие деньги мы изыскиваем как в текущем году, так и при подготовке бюджета на предстоящую трехлетку тоже закладываем их", — объяснил Силуанов.Кроме того, при планировании бюджета приходится брать во внимание попытки западных стран ограничить поставки российской нефти. В условиях санкций важно учитывать количество внешних поставок, которое влияет на объем добычи и, соответственно, на доход государства, подчеркнул Силуанов.Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель евроатлантического сообщества — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220902/neft-1814155760.html

https://ria.ru/20220908/siluanov-1815394772.html

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антон силуанов, экономика, россия, общество, министерство финансов рф (минфин россии)