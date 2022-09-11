https://ria.ru/20220911/busargin-1816049995.html

Бусаргин лидирует на выборах главы Саратовской области

Бусаргин лидирует на выборах главы Саратовской области - РИА Новости, 11.09.2022

Бусаргин лидирует на выборах главы Саратовской области

Врио главы Саратовской области Роман Бусаргин лидирует на выборах губернатора с 76,44% голосов после обработки 0,11% протоколов, свидетельствуют первые данные... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T20:49

2022-09-11T20:49

2022-09-11T20:49

политика

госдума рф

цик рф

единая россия

саратовская область

роман бусаргин

ольга алимова (депутат)

единый день голосования — 2022

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Врио главы Саратовской области Роман Бусаргин лидирует на выборах губернатора с 76,44% голосов после обработки 0,11% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.Согласно данным на табло в информцентре ЦИК, после обработки 0,11% протоколов Бусаргин ("Единая Россия") набирает 76,44% голосов, депутат Госдумы Ольга Алимова от КПРФ - 13,70%, Артем Чеботарев от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 4,31%, экс-депутат Саратовской городской думы, член Общественной палаты региона Александр Ванцов от партии "Родина" - 2,01%, экс-депутат Госдумы Дмитрий Пьяных от ЛДПР - 1,72%.

https://ria.ru/20220911/yavka-1816017715.html

саратовская область

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политика, госдума рф, цик рф, единая россия, саратовская область, роман бусаргин, ольга алимова (депутат), единый день голосования — 2022