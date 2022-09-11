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В Бурятии завершились выборы - РИА Новости, 11.09.2022
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В Бурятии завершились выборы
В Бурятии завершились выборы - РИА Новости, 11.09.2022
В Бурятии завершились выборы
Все избирательные участки Бурятии закрыты, голосование на территории региона завершено, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии республики. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T15:16
2022-09-11T15:16
политика
алексей цыденов
улан-удэ
единый день голосования — 2022
республика бурятия
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КРАСНОЯРСК, 11 сен — РИА Новости. Все избирательные участки Бурятии закрыты, голосование на территории региона завершено, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии республики.По уточненным данным избиркома, в республике зарегистрировано 691 тысяча 166 избирателей, голосование прошло на 835 избирательных участках, из них 22 временных."В 20.00 (15.00 мск) все участки для голосования были закрыты", - сказал собеседник агентства.В воскресенье в Бурятии выбирают главу региона, также пройдут довыборы в горсовет Улан-Удэ, ряд муниципальных выборов. На должность главы претендуют действующий руководитель региона Алексей Цыденов от партии "Единая Россия", Семен Матхеев от партии "Новые люди", Виктор Малышенко от КПРФ и Сергей Дорош от ЛДПР.Цыденов был избран главой Бурятии в сентябре 2017 года, согласно российскому законодательству, срок его полномочий истекает в 2022 году. Тогда он получил голоса 87,43% избирателей.
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политика, алексей цыденов, улан-удэ, единый день голосования — 2022, республика бурятия
Политика, Алексей Цыденов, Улан-Удэ, Единый день голосования — 2022, Республика Бурятия
15:16 11.09.2022
 
В Бурятии завершились выборы

В Бурятии завершились выборы главы региона

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЭкран со статистикой голосования по областям в информационном центре ЦИК РФ
Экран со статистикой голосования по областям в информационном центре ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Экран со статистикой голосования по областям в информационном центре ЦИК РФ
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 11 сен — РИА Новости. Все избирательные участки Бурятии закрыты, голосование на территории региона завершено, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии республики.
По уточненным данным избиркома, в республике зарегистрировано 691 тысяча 166 избирателей, голосование прошло на 835 избирательных участках, из них 22 временных.
"В 20.00 (15.00 мск) все участки для голосования были закрыты", - сказал собеседник агентства.
В воскресенье в Бурятии выбирают главу региона, также пройдут довыборы в горсовет Улан-Удэ, ряд муниципальных выборов. На должность главы претендуют действующий руководитель региона Алексей Цыденов от партии "Единая Россия", Семен Матхеев от партии "Новые люди", Виктор Малышенко от КПРФ и Сергей Дорош от ЛДПР.
Цыденов был избран главой Бурятии в сентябре 2017 года, согласно российскому законодательству, срок его полномочий истекает в 2022 году. Тогда он получил голоса 87,43% избирателей.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит заседание - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
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ПолитикаАлексей ЦыденовУлан-УдэЕдиный день голосования — 2022Республика Бурятия
 
 
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