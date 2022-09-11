https://ria.ru/20220911/buryatiya-1815996198.html

В Бурятии завершились выборы

В Бурятии завершились выборы - РИА Новости, 11.09.2022

В Бурятии завершились выборы

Все избирательные участки Бурятии закрыты, голосование на территории региона завершено, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии республики. РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T15:16

2022-09-11T15:16

2022-09-11T15:16

политика

алексей цыденов

улан-удэ

единый день голосования — 2022

республика бурятия

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КРАСНОЯРСК, 11 сен — РИА Новости. Все избирательные участки Бурятии закрыты, голосование на территории региона завершено, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии республики.По уточненным данным избиркома, в республике зарегистрировано 691 тысяча 166 избирателей, голосование прошло на 835 избирательных участках, из них 22 временных."В 20.00 (15.00 мск) все участки для голосования были закрыты", - сказал собеседник агентства.В воскресенье в Бурятии выбирают главу региона, также пройдут довыборы в горсовет Улан-Удэ, ряд муниципальных выборов. На должность главы претендуют действующий руководитель региона Алексей Цыденов от партии "Единая Россия", Семен Матхеев от партии "Новые люди", Виктор Малышенко от КПРФ и Сергей Дорош от ЛДПР.Цыденов был избран главой Бурятии в сентябре 2017 года, согласно российскому законодательству, срок его полномочий истекает в 2022 году. Тогда он получил голоса 87,43% избирателей.

https://ria.ru/20220911/vybory-1815979698.html

улан-удэ

республика бурятия

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Влада Копылова

политика, алексей цыденов, улан-удэ, единый день голосования — 2022, республика бурятия