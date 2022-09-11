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Бречалов лидирует на выборах главы Удмуртии - РИА Новости, 11.09.2022
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Бречалов лидирует на выборах главы Удмуртии
Бречалов лидирует на выборах главы Удмуртии - РИА Новости, 11.09.2022
Бречалов лидирует на выборах главы Удмуртии
Действующий глава Удмуртии Александр Бречалов лидирует на выборах главы региона с 63,53% голосов, следует из первых данные ЦИК после обработки 1,72% протоколов. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T22:32
2022-09-11T22:32
политика
единый день голосования — 2022
александр бречалов
вадим белоусов
лдпр
единая россия
россия
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действующий глава Удмуртии Александр Бречалов лидирует на выборах главы региона с 63,53% голосов, следует из первых данные ЦИК после обработки 1,72% протоколов.Согласно данным на табло в информцентре ЦИК, после обработки 1,72% Бречалов (от "Единой России") набирает 63,53%, Александр Сыров (КПРФ) - 17,40% , Тимур Ягафаров (ЛДПР) -12,70%, Вадим Белоусов ("Справедливая Россия - За правду") - 3,73%.
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политика, единый день голосования — 2022, александр бречалов, вадим белоусов, лдпр, единая россия, россия
Политика, Единый день голосования — 2022, Александр Бречалов, Вадим Белоусов, ЛДПР, Единая Россия, Россия
22:32 11.09.2022
 
Бречалов лидирует на выборах главы Удмуртии

Бречалов лидирует на выборах главы Удмуртии после обработки 1,72 процента протоколов

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанк Александр Бречалов
 Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Александр Бречалов. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действующий глава Удмуртии Александр Бречалов лидирует на выборах главы региона с 63,53% голосов, следует из первых данные ЦИК после обработки 1,72% протоколов.
Согласно данным на табло в информцентре ЦИК, после обработки 1,72% Бречалов (от "Единой России") набирает 63,53%, Александр Сыров (КПРФ) - 17,40% , Тимур Ягафаров (ЛДПР) -12,70%, Вадим Белоусов ("Справедливая Россия - За правду") - 3,73%.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит заседание ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
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Глава ЦИК оценила роль наблюдателей в избирательных комиссиях
 
ПолитикаЕдиный день голосования — 2022Александр БречаловВадим БелоусовЛДПРЕдиная РоссияРоссия
 
 
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