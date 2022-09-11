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Бречалов лидирует на выборах главы Удмуртии
Бречалов лидирует на выборах главы Удмуртии - РИА Новости, 11.09.2022
Бречалов лидирует на выборах главы Удмуртии
Действующий глава Удмуртии Александр Бречалов лидирует на выборах главы региона с 63,53% голосов, следует из первых данные ЦИК после обработки 1,72% протоколов. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T22:32
2022-09-11T22:32
2022-09-11T22:32
политика
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действующий глава Удмуртии Александр Бречалов лидирует на выборах главы региона с 63,53% голосов, следует из первых данные ЦИК после обработки 1,72% протоколов.Согласно данным на табло в информцентре ЦИК, после обработки 1,72% Бречалов (от "Единой России") набирает 63,53%, Александр Сыров (КПРФ) - 17,40% , Тимур Ягафаров (ЛДПР) -12,70%, Вадим Белоусов ("Справедливая Россия - За правду") - 3,73%.
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Политика, Единый день голосования — 2022, Александр Бречалов, Вадим Белоусов, ЛДПР, Единая Россия, Россия
Бречалов лидирует на выборах главы Удмуртии
Бречалов лидирует на выборах главы Удмуртии после обработки 1,72 процента протоколов