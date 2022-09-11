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Бречалов лидирует на выборах главы Удмуртии

Бречалов лидирует на выборах главы Удмуртии - РИА Новости, 11.09.2022

Бречалов лидирует на выборах главы Удмуртии

Действующий глава Удмуртии Александр Бречалов лидирует на выборах главы региона с 63,53% голосов, следует из первых данные ЦИК после обработки 1,72% протоколов. РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T22:32

2022-09-11T22:32

2022-09-11T22:32

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действующий глава Удмуртии Александр Бречалов лидирует на выборах главы региона с 63,53% голосов, следует из первых данные ЦИК после обработки 1,72% протоколов.Согласно данным на табло в информцентре ЦИК, после обработки 1,72% Бречалов (от "Единой России") набирает 63,53%, Александр Сыров (КПРФ) - 17,40% , Тимур Ягафаров (ЛДПР) -12,70%, Вадим Белоусов ("Справедливая Россия - За правду") - 3,73%.

https://ria.ru/20220907/vybory-1815104471.html

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политика, единый день голосования — 2022, александр бречалов, вадим белоусов, лдпр, единая россия, россия