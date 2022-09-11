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На выборах главы Удмуртии лидирует Бречалов - РИА Новости, 11.09.2022
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На выборах главы Удмуртии лидирует Бречалов
На выборах главы Удмуртии лидирует Бречалов - РИА Новости, 11.09.2022
На выборах главы Удмуртии лидирует Бречалов
Действующий глава Удмуртии Александр Бречалов лидирует на выборах руководителя республики с 60,92% голосов после обработки 0,09% протоколов, свидетельствуют... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T20:27
2022-09-11T20:27
единый день голосования — 2022
политика
александр бречалов
вадим белоусов
элла памфилова
лдпр
единая россия
цик рф
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действующий глава Удмуртии Александр Бречалов лидирует на выборах руководителя республики с 60,92% голосов после обработки 0,09% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.По данным электронного табло в информцентре ЦИК, после обработки 0,09% протоколов Бречалов ("Единая Россия") набирает 60,92% голосов, Александр Сыров от КПРФ - 13,79%, Тимур Ягафаров от ЛДПР - 18,39%, Вадим Белоусов от "Справедливой России" - 6,9%.Депутат Белоусов после регистрации был приговорен к 10 годам колонии за взяточничество. После этого председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявляла, что пока нет оснований для снятия Белоусова с выборов.
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единый день голосования — 2022, политика, александр бречалов, вадим белоусов, элла памфилова, лдпр, единая россия, цик рф
Единый день голосования — 2022, Политика, Александр Бречалов, Вадим Белоусов, Элла Памфилова, ЛДПР, Единая Россия, ЦИК РФ
20:27 11.09.2022
 
На выборах главы Удмуртии лидирует Бречалов

ЦИК: Бречалов лидирует на выборах главы Удмуртии после обработки 0,09 процента протоколов

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВ информационном центре ЦИК РФ в Москве
В информационном центре ЦИК РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
В информационном центре ЦИК РФ в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действующий глава Удмуртии Александр Бречалов лидирует на выборах руководителя республики с 60,92% голосов после обработки 0,09% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.
По данным электронного табло в информцентре ЦИК, после обработки 0,09% протоколов Бречалов ("Единая Россия") набирает 60,92% голосов, Александр Сыров от КПРФ - 13,79%, Тимур Ягафаров от ЛДПР - 18,39%, Вадим Белоусов от "Справедливой России" - 6,9%.
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Депутат Белоусов после регистрации был приговорен к 10 годам колонии за взяточничество. После этого председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявляла, что пока нет оснований для снятия Белоусова с выборов.
 
Единый день голосования — 2022ПолитикаАлександр БречаловВадим БелоусовЭлла ПамфиловаЛДПРЕдиная РоссияЦИК РФ
 
 
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