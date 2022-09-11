https://ria.ru/20220911/brechalov-1816047912.html

На выборах главы Удмуртии лидирует Бречалов

На выборах главы Удмуртии лидирует Бречалов - РИА Новости, 11.09.2022

На выборах главы Удмуртии лидирует Бречалов

Действующий глава Удмуртии Александр Бречалов лидирует на выборах руководителя республики с 60,92% голосов после обработки 0,09% протоколов, свидетельствуют... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T20:27

2022-09-11T20:27

2022-09-11T20:27

единый день голосования — 2022

политика

александр бречалов

вадим белоусов

элла памфилова

лдпр

единая россия

цик рф

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действующий глава Удмуртии Александр Бречалов лидирует на выборах руководителя республики с 60,92% голосов после обработки 0,09% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.По данным электронного табло в информцентре ЦИК, после обработки 0,09% протоколов Бречалов ("Единая Россия") набирает 60,92% голосов, Александр Сыров от КПРФ - 13,79%, Тимур Ягафаров от ЛДПР - 18,39%, Вадим Белоусов от "Справедливой России" - 6,9%.Депутат Белоусов после регистрации был приговорен к 10 годам колонии за взяточничество. После этого председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявляла, что пока нет оснований для снятия Белоусова с выборов.

https://ria.ru/20220911/narusheniya-1816037091.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

единый день голосования — 2022, политика, александр бречалов, вадим белоусов, элла памфилова, лдпр, единая россия, цик рф