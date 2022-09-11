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Air Moldova остановила продажу билетов на рейсы в Москву - РИА Новости, 11.09.2022
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Туризм
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Air Moldova остановила продажу билетов на рейсы в Москву
Air Moldova остановила продажу билетов на рейсы в Москву - РИА Новости, 11.09.2022
Air Moldova остановила продажу билетов на рейсы в Москву
Авиакомпания Air Moldova прекратила продажу билетов на рейсы в Москву в связи с введенным запретом Органа гражданской авиации, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T10:54
2022-09-11T11:12
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КИШИНЕВ, 11 сен – РИА Новости. Авиакомпания Air Moldova прекратила продажу билетов на рейсы в Москву в связи с введенным запретом Органа гражданской авиации, сообщила РИА Новости представитель Яна Зиду.Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну, сославшись на решение Органа гражданской авиации, заявил, что авиарейсы в Россию из Молдавии официально запрещены "в целях обеспечения авиационной безопасности". В пятницу авиакомпания Air Moldova официально анонсировала возобновление полетов в Россию с 1 октября."ОГА издал операционную директиву, которая запрещает национальным операторам выполнение полётов в воздушном пространстве Российской Федерации. Таким образом, авиакомпания "Air Moldova" не сможет обеспечить выполнение ранее анонсированных рейсов по маршруту Кишинёв-Москва, заявленных с 1 октября. Продажи авиабилетов на Москву были прекращены", - сказала Зиду РИА Новости.Представитель авиакомпании подчеркнула, что для оформления возвратов денежных средств по уже приобретённым авиабилетам пассажирам необходимо обращаться по адресу booking@airmoldova.md. Также Air Moldova заявили, что оставляют за собой право обратиться в суд."В дальнейшем авиакомпания "Air Moldova" свяжется с ОГА для решения сложившейся ситуации в отношении документов, на которые ссылается данная Директива. В случае нерешения данной проблемы с Органом Гражданской Авиации оставляем за собой право обратиться в суд", - отметила Зиду.Молдавия закрыла свое воздушное пространство на следующий день после начала российской военной спецоперации на Украине. Аэропорт Кишинева почти месяц практически бездействовал, принимая лишь отдельные чартерные рейсы, авторизованные органом гражданской авиации. В марте власти республики разрешили открыть воздушный коридор от аэропорта Кишинева до западной границы. Это позволило молдавским и некоторым иностранным авиакомпаниям возобновить полеты в/из Кишинева. Но в восточном направлении молдавское небо оставалось закрытым.
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новости - туризм, молдавия, в мире, россия
Туризм, Новости - Туризм, Молдавия, В мире, Россия
10:54 11.09.2022 (обновлено: 11:12 11.09.2022)
 
Air Moldova остановила продажу билетов на рейсы в Москву

Air Moldova остановила продажу билетов на рейсы в Москву после запрета авиавластей

© РИА Новости / Федоренко ВладимирAir Moldova
Air Moldova - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Федоренко Владимир
Air Moldova. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 11 сен – РИА Новости. Авиакомпания Air Moldova прекратила продажу билетов на рейсы в Москву в связи с введенным запретом Органа гражданской авиации, сообщила РИА Новости представитель Яна Зиду.
Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну, сославшись на решение Органа гражданской авиации, заявил, что авиарейсы в Россию из Молдавии официально запрещены "в целях обеспечения авиационной безопасности". В пятницу авиакомпания Air Moldova официально анонсировала возобновление полетов в Россию с 1 октября.
"ОГА издал операционную директиву, которая запрещает национальным операторам выполнение полётов в воздушном пространстве Российской Федерации. Таким образом, авиакомпания "Air Moldova" не сможет обеспечить выполнение ранее анонсированных рейсов по маршруту Кишинёв-Москва, заявленных с 1 октября. Продажи авиабилетов на Москву были прекращены", - сказала Зиду РИА Новости.
Представитель авиакомпании подчеркнула, что для оформления возвратов денежных средств по уже приобретённым авиабилетам пассажирам необходимо обращаться по адресу booking@airmoldova.md. Также Air Moldova заявили, что оставляют за собой право обратиться в суд.
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"В дальнейшем авиакомпания "Air Moldova" свяжется с ОГА для решения сложившейся ситуации в отношении документов, на которые ссылается данная Директива. В случае нерешения данной проблемы с Органом Гражданской Авиации оставляем за собой право обратиться в суд", - отметила Зиду.
Молдавия закрыла свое воздушное пространство на следующий день после начала российской военной спецоперации на Украине. Аэропорт Кишинева почти месяц практически бездействовал, принимая лишь отдельные чартерные рейсы, авторизованные органом гражданской авиации. В марте власти республики разрешили открыть воздушный коридор от аэропорта Кишинева до западной границы. Это позволило молдавским и некоторым иностранным авиакомпаниям возобновить полеты в/из Кишинева. Но в восточном направлении молдавское небо оставалось закрытым.
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