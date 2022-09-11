https://ria.ru/20220911/bezdomnye-1816008729.html

Штайнмайер предупредил о росте числа бездомных в Германии

Штайнмайер предупредил о росте числа бездомных в Германии - РИА Новости, 11.09.2022

Штайнмайер предупредил о росте числа бездомных в Германии

В Германии может вырасти число бездомных граждан по причине роста цен, заявил в воскресенье президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая в своей... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T16:06

2022-09-11T16:06

2022-09-11T16:06

в мире

франк-вальтер штайнмайер

германия

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БЕРЛИН, 11 сен - РИА Новости. В Германии может вырасти число бездомных граждан по причине роста цен, заявил в воскресенье президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая в своей резиденции дворце Бельвю по случаю дня открытых дверей для людей без определенного места жительства."Войны и кризисы могут привести к тому, что еще больше людей в нашей стране будут испытывать нехватку жилья осенью и зимой. Бедные люди, особенно семьи, которые по причине роста цен больше не смогут платить за аренду или дополнительные расходы, рискуют потерять свое жилье. А людям, ищущим квартиру, может быть еще труднее найти доступное место для проживания", - говорится в речи Штайнмайера, опубликованной на сайте президента ФРГ.По официальным данным, более 300 тысяч человек в Германии не имеют собственного жилья, а 45 тысяч из них ночуют на улице."Мы не имеем права бросать в нашей стране кого либо, кто больше не знает, как платить за квартиру и коммунальные услуги", - подчеркнул президент.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220911/germaniya-1815967868.html

https://ria.ru/20220910/germaniya-1815905235.html

германия

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франк-вальтер штайнмайер, германия, украина, россия