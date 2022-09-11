Штайнмайер предупредил о росте числа бездомных в Германии
Президент ФРГ Штайнмайер: Германии грозит рост числа бездомных из-за ценового кризиса
Площадь Республики в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 11 сен - РИА Новости. В Германии может вырасти число бездомных граждан по причине роста цен, заявил в воскресенье президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая в своей резиденции дворце Бельвю по случаю дня открытых дверей для людей без определенного места жительства.
"Войны и кризисы могут привести к тому, что еще больше людей в нашей стране будут испытывать нехватку жилья осенью и зимой. Бедные люди, особенно семьи, которые по причине роста цен больше не смогут платить за аренду или дополнительные расходы, рискуют потерять свое жилье. А людям, ищущим квартиру, может быть еще труднее найти доступное место для проживания", - говорится в речи Штайнмайера, опубликованной на сайте президента ФРГ.
По официальным данным, более 300 тысяч человек в Германии не имеют собственного жилья, а 45 тысяч из них ночуют на улице.
"Мы не имеем права бросать в нашей стране кого либо, кто больше не знает, как платить за квартиру и коммунальные услуги", - подчеркнул президент.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.