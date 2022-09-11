https://ria.ru/20220911/bayden-1816009482.html

Байден заявил, что осведомлен о контрнаступлении Украины

Байден заявил, что осведомлен о контрнаступлении Украины - РИА Новости, 11.09.2022

Байден заявил, что осведомлен о контрнаступлении Украины

Президент США Джо Байден заявил, что информирован о контрнаступлении украинских сил, но отказался его комментировать, сославшись на то, что ситуация продолжает... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T16:10

2022-09-11T16:10

2022-09-11T16:11

в мире

джо байден

украина

изюм (город)

специальная военная операция на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1c/1812685931_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e3061ed4af1a023742f5ce6f17950781.jpg

ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что информирован о контрнаступлении украинских сил, но отказался его комментировать, сославшись на то, что ситуация продолжает развиваться."Да, я знаю, но не буду сейчас об этом говорить, поскольку ситуация в развитии", - ответил он на вопрос журналиста, осведомлен ли он о происходящем на Украине.Глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи.В министерстве обороны РФ в субботу сообщили, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.

https://ria.ru/20220909/bayden-1815727125.html

украина

изюм (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, джо байден, украина, изюм (город)