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Байден заявил, что осведомлен о контрнаступлении Украины - РИА Новости, 11.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220911/bayden-1816009482.html
Байден заявил, что осведомлен о контрнаступлении Украины
Байден заявил, что осведомлен о контрнаступлении Украины - РИА Новости, 11.09.2022
Байден заявил, что осведомлен о контрнаступлении Украины
Президент США Джо Байден заявил, что информирован о контрнаступлении украинских сил, но отказался его комментировать, сославшись на то, что ситуация продолжает... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T16:10
2022-09-11T16:11
в мире
джо байден
украина
изюм (город)
специальная военная операция на украине
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ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что информирован о контрнаступлении украинских сил, но отказался его комментировать, сославшись на то, что ситуация продолжает развиваться."Да, я знаю, но не буду сейчас об этом говорить, поскольку ситуация в развитии", - ответил он на вопрос журналиста, осведомлен ли он о происходящем на Украине.Глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи.В министерстве обороны РФ в субботу сообщили, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.
https://ria.ru/20220909/bayden-1815727125.html
украина
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в мире, джо байден, украина, изюм (город)
В мире, Джо Байден, Украина, Изюм (город), Специальная военная операция на Украине
16:10 11.09.2022 (обновлено: 16:11 11.09.2022)
 
Байден заявил, что осведомлен о контрнаступлении Украины

Байден заявил, что осведомлен о контрнаступлении Украины, но отказался его комментировать

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что информирован о контрнаступлении украинских сил, но отказался его комментировать, сославшись на то, что ситуация продолжает развиваться.
"Да, я знаю, но не буду сейчас об этом говорить, поскольку ситуация в развитии", - ответил он на вопрос журналиста, осведомлен ли он о происходящем на Украине.
Глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи.
В министерстве обороны РФ в субботу сообщили, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября, 17:35
Белый дом отказался комментировать возможность контактов Путина и Байдена
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДжо БайденУкраинаИзюм (город)
 
 
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