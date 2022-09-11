https://ria.ru/20220911/avtobus-1815953657.html

В Омске женщину сбило оторвавшееся колесо автобуса

В Омске женщину сбило оторвавшееся колесо автобуса - РИА Новости, 11.09.2022

В Омске женщину сбило оторвавшееся колесо автобуса

Автобусное колесо оторвалось, когда транспорт подъезжал к остановке в центре Омска и сбило стоявшую там женщину, рассказали журналистам в пресс-службе областной РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T09:49

2022-09-11T09:49

2022-09-11T09:49

происшествия

омск

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ОМСК, 11 сен - РИА Новости. Автобусное колесо оторвалось, когда транспорт подъезжал к остановке в центре Омска и сбило стоявшую там женщину, рассказали журналистам в пресс-службе областной Госавтоинспекции.Несчастный случай произошел 10 сентября на остановке "Дом Туриста" в Омске. Во время движения у автобуса № 323, за рулем которого был 32-летний водитель, оторвалось заднее колесо и укатилось на остановку в 15 метрах от автобуса."Отсоединившееся колесо сбило одну из пассажирок, которая ждала транспорт. Пострадавшую доставили в больницу", - пояснили в пресс-службе.Без колеса автобус проехал несколько метров, после чего остановился. Помимо женщины, стоявшей на остановке никто не пострадал."В момент происшествия, помимо водителя, в автобусе находилось 12 пассажиров. Из них никто не пострадал", - добавили в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20220909/trolleybusy-1815612521.html

омск

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, омск