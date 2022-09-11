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Эксперт рассказал автовладельцам, на что обратить внимание осенью
Эксперт рассказал автовладельцам, на что обратить внимание осенью - РИА Новости, 11.09.2022
Эксперт рассказал автовладельцам, на что обратить внимание осенью
Осенью машины нуждаются в сезонном ТО, предупредил в интервью радио Sputnik руководитель пресс-службы Всероссийского общества автомобилистов Георгий Красавцев... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T02:15
2022-09-11T02:15
2022-09-11T02:15
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Осенью машины нуждаются в сезонном ТО, предупредил в интервью радио Sputnik руководитель пресс-службы Всероссийского общества автомобилистов Георгий Красавцев. Он уточнил, какие работы необходимо провести в сентябре, чтобы потом не нести лишних расходов.После летних поездок под капотом автомобиля нередко образуется слой пыли и грязи, туда набиваются всевозможные мошки и другие насекомые, отметил эксперт.Обычная мойка не поможет удалить такого рода загрязнение, уверен эксперт. По его словам, лучше провести мойку подкапотного пространства. Автомобилисты, которые не уделяют внимания подобному обслуживанию машин по несколько лет, потом бывают вынуждены тратить деньги на более дорогостоящее ТО, уточнил Красавцев.Стоит также заранее позаботиться о подготовке лакокрасочного покрытия автомобиля к воздействию реагентов, которые появятся на дорогах после понижения температуры воздуха до минусовых значений, продолжил эксперт."На корпус машины надо нанести защитное средство, которое еще называют полировальной пастой или жидким стеклом. Это позволит подготовить кузов автомобиля к встрече с реагентами, которые используются в конце осени на российских дорогах", — объяснил Красавцев.
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общество, авто, россия
Эксперт рассказал автовладельцам, на что обратить внимание осенью
Эксперт Красавцев: мойка подкапотного пространства автомобиля удешевит осеннее ТО
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.
Осенью машины нуждаются в сезонном ТО, предупредил
в интервью радио Sputnik руководитель пресс-службы Всероссийского общества автомобилистов Георгий Красавцев. Он уточнил, какие работы необходимо провести в сентябре, чтобы потом не нести лишних расходов.
После летних поездок под капотом автомобиля нередко образуется слой пыли и грязи, туда набиваются всевозможные мошки и другие насекомые, отметил эксперт.
"За лето у автомобилистов очень часто появляется проблема засорения охлаждающих элементов радиатора. То есть под капот машины за теплые месяцы залетают всевозможные мошки", — сказал он.
Обычная мойка не поможет удалить такого рода загрязнение, уверен эксперт. По его словам, лучше провести мойку подкапотного пространства. Автомобилисты, которые не уделяют внимания подобному обслуживанию машин по несколько лет, потом бывают вынуждены тратить деньги на более дорогостоящее ТО, уточнил Красавцев.
"Если вовремя не решить проблему, то это может вылиться в серьезные затраты, потому что придется снимать радиатор и промывать его. Это чисто летняя история про пыль, грязь и насекомых", — добавил он.
Стоит также заранее позаботиться о подготовке лакокрасочного покрытия автомобиля к воздействию реагентов, которые появятся на дорогах после понижения температуры воздуха до минусовых значений, продолжил эксперт.
"На корпус машины надо нанести защитное средство, которое еще называют полировальной пастой или жидким стеклом. Это позволит подготовить кузов автомобиля к встрече с реагентами, которые используются в конце осени на российских дорогах", — объяснил Красавцев.