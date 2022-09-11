https://ria.ru/20220911/alkogol-1815932254.html

Мурашко рассказал о снижении потребления алкоголя в России

Мурашко рассказал о снижении потребления алкоголя в России - РИА Новости, 11.09.2022

Мурашко рассказал о снижении потребления алкоголя в России

Потребление алкоголя в России с 2008 года снизилось более чем на 40 процентов, в 2021 году оно составило девять литров на душу населения в год, заявил министр... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T00:21

2022-09-11T00:21

2022-09-11T00:24

общество

здоровье - общество

михаил мурашко

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1735950574_0:30:3070:1757_1920x0_80_0_0_3a3b38636a557c744e00b3c9545e3ad2.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Потребление алкоголя в России с 2008 года снизилось более чем на 40 процентов, в 2021 году оно составило девять литров на душу населения в год, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Всероссийский день трезвости отмечается 11 сентября.Он уточнил, что снизились также показатели заболеваемости и смертности, ассоциированные с потреблением алкоголя.По словам министра, алкоголь вносит наибольший вклад в смертность людей трудоспособных возрастов среди всех поведенческих факторов риска, в том числе смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, внешних причин, болезней желудочно-кишечного тракта.

https://ria.ru/20220911/alkogol-1815931777.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, михаил мурашко, россия