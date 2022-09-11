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Мурашко рассказал о снижении потребления алкоголя в России - РИА Новости, 11.09.2022
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Мурашко рассказал о снижении потребления алкоголя в России
Мурашко рассказал о снижении потребления алкоголя в России - РИА Новости, 11.09.2022
Мурашко рассказал о снижении потребления алкоголя в России
Потребление алкоголя в России с 2008 года снизилось более чем на 40 процентов, в 2021 году оно составило девять литров на душу населения в год, заявил министр... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T00:21
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общество
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Потребление алкоголя в России с 2008 года снизилось более чем на 40 процентов, в 2021 году оно составило девять литров на душу населения в год, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Всероссийский день трезвости отмечается 11 сентября.Он уточнил, что снизились также показатели заболеваемости и смертности, ассоциированные с потреблением алкоголя.По словам министра, алкоголь вносит наибольший вклад в смертность людей трудоспособных возрастов среди всех поведенческих факторов риска, в том числе смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, внешних причин, болезней желудочно-кишечного тракта.
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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, россия
Общество, Здоровье - Общество, Михаил Мурашко, Россия
00:21 11.09.2022 (обновлено: 00:24 11.09.2022)
 
Мурашко рассказал о снижении потребления алкоголя в России

Глава Минздрава Мурашко: потребление алкоголя в России снизилось более чем на 40 процентов

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Потребление алкоголя в России с 2008 года снизилось более чем на 40 процентов, в 2021 году оно составило девять литров на душу населения в год, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Всероссийский день трезвости отмечается 11 сентября.
"Потребление алкоголя в России с 2008 по 2021 годы снизилось почти на 43%. Если в 2008 году показатель потребления алкоголя составлял 15,7 литров на душу населения в год, то в 2021 году он составляет 9 литров", - сказал Мурашко журналистам.
Он уточнил, что снизились также показатели заболеваемости и смертности, ассоциированные с потреблением алкоголя.
По словам министра, алкоголь вносит наибольший вклад в смертность людей трудоспособных возрастов среди всех поведенческих факторов риска, в том числе смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, внешних причин, болезней желудочно-кишечного тракта.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
00:08
Мурашко объяснил, почему алкоголь не подходит для снятия стресса
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоМихаил МурашкоРоссия
 
 
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