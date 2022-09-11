https://ria.ru/20220911/alkogol-1815932254.html
Мурашко рассказал о снижении потребления алкоголя в России
Мурашко рассказал о снижении потребления алкоголя в России - РИА Новости, 11.09.2022
Мурашко рассказал о снижении потребления алкоголя в России
Потребление алкоголя в России с 2008 года снизилось более чем на 40 процентов, в 2021 году оно составило девять литров на душу населения в год, заявил министр... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T00:21
2022-09-11T00:21
2022-09-11T00:24
общество
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1735950574_0:30:3070:1757_1920x0_80_0_0_3a3b38636a557c744e00b3c9545e3ad2.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Потребление алкоголя в России с 2008 года снизилось более чем на 40 процентов, в 2021 году оно составило девять литров на душу населения в год, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Всероссийский день трезвости отмечается 11 сентября.Он уточнил, что снизились также показатели заболеваемости и смертности, ассоциированные с потреблением алкоголя.По словам министра, алкоголь вносит наибольший вклад в смертность людей трудоспособных возрастов среди всех поведенческих факторов риска, в том числе смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, внешних причин, болезней желудочно-кишечного тракта.
https://ria.ru/20220911/alkogol-1815931777.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1735950574_136:0:2865:2047_1920x0_80_0_0_fb4e6fd9907038f7abf2a6624aa6a200.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, михаил мурашко, россия
Общество, Здоровье - Общество, Михаил Мурашко, Россия
00:21 11.09.2022 (обновлено: 00:24 11.09.2022)
Мурашко рассказал о снижении потребления алкоголя в России
Глава Минздрава Мурашко: потребление алкоголя в России снизилось более чем на 40 процентов
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Потребление алкоголя в России с 2008 года снизилось более чем на 40 процентов, в 2021 году оно составило девять литров на душу населения в год, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Всероссийский день трезвости отмечается 11 сентября.
"Потребление алкоголя в России с 2008 по 2021 годы снизилось почти на 43%. Если в 2008 году показатель потребления алкоголя составлял 15,7 литров на душу населения в год, то в 2021 году он составляет 9 литров", - сказал Мурашко журналистам.
Он уточнил, что снизились также показатели заболеваемости и смертности, ассоциированные с потреблением алкоголя.
По словам министра, алкоголь вносит наибольший вклад в смертность людей трудоспособных возрастов среди всех поведенческих факторов риска, в том числе смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, внешних причин, болезней желудочно-кишечного тракта.