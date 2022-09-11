https://ria.ru/20220911/alkogol-1815931777.html

Мурашко объяснил, почему алкоголь не подходит для снятия стресса

Мурашко объяснил, почему алкоголь не подходит для снятия стресса - РИА Новости, 11.09.2022

Мурашко объяснил, почему алкоголь не подходит для снятия стресса

Алкоголь является депрессантом, поэтому не подходит для снятия стресса, граница перехода от радости после первой рюмки к чувству угнетенности, как правило,... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T00:08

2022-09-11T00:08

2022-09-11T00:08

общество

россия

михаил мурашко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Алкоголь является депрессантом, поэтому не подходит для снятия стресса, граница перехода от радости после первой рюмки к чувству угнетенности, как правило, малозаметна, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Всероссийский день трезвости отмечается 11 сентября.Он уточнил, что снять стресс после трудного дня помогают даже небольшие физические нагрузки и прогулки на свежем воздухе.Злоупотребление алкоголем является причиной развития множества серьезных заболеваний сердца, таких как алкогольная кардиомиопатия, гипертонические кризы и приступы мерцательной аритмии, которые часто осложняются инсультом, пояснил министр. Кроме того, пристрастие к спиртным напиткам ухудшает течение хронических заболеваний сердца, в том числе ишемической болезни сердца, так как алкоголь оказывает токсическое влияние на миокард, расширяет периферические сосуды, что повышает нагрузку на сердце, отметил Мурашко.

https://ria.ru/20220521/murashko-1789929150.html

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общество, россия, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)