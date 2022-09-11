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Мурашко объяснил, почему алкоголь не подходит для снятия стресса
Мурашко объяснил, почему алкоголь не подходит для снятия стресса - РИА Новости, 11.09.2022
Мурашко объяснил, почему алкоголь не подходит для снятия стресса
Алкоголь является депрессантом, поэтому не подходит для снятия стресса, граница перехода от радости после первой рюмки к чувству угнетенности, как правило,... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T00:08
2022-09-11T00:08
2022-09-11T00:08
общество
россия
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Алкоголь является депрессантом, поэтому не подходит для снятия стресса, граница перехода от радости после первой рюмки к чувству угнетенности, как правило, малозаметна, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Всероссийский день трезвости отмечается 11 сентября.Он уточнил, что снять стресс после трудного дня помогают даже небольшие физические нагрузки и прогулки на свежем воздухе.Злоупотребление алкоголем является причиной развития множества серьезных заболеваний сердца, таких как алкогольная кардиомиопатия, гипертонические кризы и приступы мерцательной аритмии, которые часто осложняются инсультом, пояснил министр. Кроме того, пристрастие к спиртным напиткам ухудшает течение хронических заболеваний сердца, в том числе ишемической болезни сердца, так как алкоголь оказывает токсическое влияние на миокард, расширяет периферические сосуды, что повышает нагрузку на сердце, отметил Мурашко.
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общество, россия, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Россия, Михаил Мурашко, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Мурашко объяснил, почему алкоголь не подходит для снятия стресса
Глава Минздрава Мурашко: алкоголь не снимает стресс из-за свойств депрессанта
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Алкоголь является депрессантом, поэтому не подходит для снятия стресса, граница перехода от радости после первой рюмки к чувству угнетенности, как правило, малозаметна, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Всероссийский день трезвости отмечается 11 сентября.
"К сожалению, у многих вошло в привычку снимать стресс или усталость с помощью алкоголя. Нельзя забывать, что алкоголь — это депрессант. Граница перехода от ощущения снятия стресса и радости после первой рюмки к чувству угнетенности, следующему за этим состоянием, малозаметна, что в итоге нередко приводит к бесконтрольному потреблению алкоголя — безопасной дозы алкоголя не существует", — сказал Мурашко журналистам.
Он уточнил, что снять стресс после трудного дня помогают даже небольшие физические нагрузки и прогулки на свежем воздухе.
Злоупотребление алкоголем является причиной развития множества серьезных заболеваний сердца, таких как алкогольная кардиомиопатия, гипертонические кризы и приступы мерцательной аритмии, которые часто осложняются инсультом, пояснил министр. Кроме того, пристрастие к спиртным напиткам ухудшает течение хронических заболеваний сердца, в том числе ишемической болезни сердца, так как алкоголь оказывает токсическое влияние на миокард, расширяет периферические сосуды, что повышает нагрузку на сердце, отметил Мурашко.