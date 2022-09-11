https://ria.ru/20220911/aeroport-1815978121.html

В аэропорту Ташкента произошло задымление

В аэропорту Ташкента произошло задымление - РИА Новости, 11.09.2022

В аэропорту Ташкента произошло задымление

Задымление произошло в воскресенье утром в аэропорту Ташкента, пострадавших нет, задержаны вылеты рейсов в Москву, Алма-Ату и Нур-Султан, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T12:50

2022-09-11T12:50

2022-09-11T12:50

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нур-султан

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ТАШКЕНТ, 11 сен – РИА Новости. Задымление произошло в воскресенье утром в аэропорту Ташкента, пострадавших нет, задержаны вылеты рейсов в Москву, Алма-Ату и Нур-Султан, сообщает пресс-служба АО Uzbekistan Airports."В терминале вылета международных авиалиний аэропорта "Ташкент" 11 сентября в 10.30 (8.30 мск) произошло задымление. Пассажиры и сотрудники были экстренно эвакуированы. К счастью, никто не пострадал", - говорится в сообщении в Telegram-канале Uzbekistan Airports.По данным пресс-службы, причиной ЧП стало короткое замыкание источника бесперебойного питания (UPS) на трансформаторной подстанции в одном из помещений аэропорта. "В целях устранения причин замыкания, а также в целях безопасности сотрудников служб, работающих на месте происшествия, было принято решение на некоторое время обесточить терминал аэропорта", - отмечается в сообщении."На данный момент задерживаются вылеты трёх рейсов: КС-128 до Алматы, HY-721 до Нур-Султана и SU-1975 до Москвы. Аэропортовые службы прикладывают все усилия для скорейшего возобновления работы воздушной гавани", - добавили в пресс-службе. К настоящему времени электроснабжение восстановлено на большей части терминала.

https://radiosputnik.ria.ru/20220910/samolet-1815823378.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ташкент, москва, нур-султан, в мире