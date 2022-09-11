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В аэропорту Ташкента произошло задымление - РИА Новости, 11.09.2022
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В аэропорту Ташкента произошло задымление
В аэропорту Ташкента произошло задымление - РИА Новости, 11.09.2022
В аэропорту Ташкента произошло задымление
Задымление произошло в воскресенье утром в аэропорту Ташкента, пострадавших нет, задержаны вылеты рейсов в Москву, Алма-Ату и Нур-Султан, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T12:50
2022-09-11T12:50
ташкент
москва
нур-султан
в мире
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ТАШКЕНТ, 11 сен – РИА Новости. Задымление произошло в воскресенье утром в аэропорту Ташкента, пострадавших нет, задержаны вылеты рейсов в Москву, Алма-Ату и Нур-Султан, сообщает пресс-служба АО Uzbekistan Airports."В терминале вылета международных авиалиний аэропорта "Ташкент" 11 сентября в 10.30 (8.30 мск) произошло задымление. Пассажиры и сотрудники были экстренно эвакуированы. К счастью, никто не пострадал", - говорится в сообщении в Telegram-канале Uzbekistan Airports.По данным пресс-службы, причиной ЧП стало короткое замыкание источника бесперебойного питания (UPS) на трансформаторной подстанции в одном из помещений аэропорта. "В целях устранения причин замыкания, а также в целях безопасности сотрудников служб, работающих на месте происшествия, было принято решение на некоторое время обесточить терминал аэропорта", - отмечается в сообщении."На данный момент задерживаются вылеты трёх рейсов: КС-128 до Алматы, HY-721 до Нур-Султана и SU-1975 до Москвы. Аэропортовые службы прикладывают все усилия для скорейшего возобновления работы воздушной гавани", - добавили в пресс-службе. К настоящему времени электроснабжение восстановлено на большей части терминала.
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ташкент, москва, нур-султан, в мире
Ташкент, Москва, Нур-Султан, В мире
12:50 11.09.2022
 
В аэропорту Ташкента произошло задымление

В аэропорту Ташкента произошло задымление, задержаны рейсы в Москву, Алма-Ату и Нур-Султан

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Самолет в небе. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 11 сен – РИА Новости. Задымление произошло в воскресенье утром в аэропорту Ташкента, пострадавших нет, задержаны вылеты рейсов в Москву, Алма-Ату и Нур-Султан, сообщает пресс-служба АО Uzbekistan Airports.
"В терминале вылета международных авиалиний аэропорта "Ташкент" 11 сентября в 10.30 (8.30 мск) произошло задымление. Пассажиры и сотрудники были экстренно эвакуированы. К счастью, никто не пострадал", - говорится в сообщении в Telegram-канале Uzbekistan Airports.
По данным пресс-службы, причиной ЧП стало короткое замыкание источника бесперебойного питания (UPS) на трансформаторной подстанции в одном из помещений аэропорта. "В целях устранения причин замыкания, а также в целях безопасности сотрудников служб, работающих на месте происшествия, было принято решение на некоторое время обесточить терминал аэропорта", - отмечается в сообщении.
"На данный момент задерживаются вылеты трёх рейсов: КС-128 до Алматы, HY-721 до Нур-Султана и SU-1975 до Москвы. Аэропортовые службы прикладывают все усилия для скорейшего возобновления работы воздушной гавани", - добавили в пресс-службе. К настоящему времени электроснабжение восстановлено на большей части терминала.
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