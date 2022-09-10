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С Украины вывезли почти 2,5 миллиона тонн пшеницы, пишут СМИ - РИА Новости, 10.09.2022
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С Украины вывезли почти 2,5 миллиона тонн пшеницы, пишут СМИ
С Украины вывезли почти 2,5 миллиона тонн пшеницы, пишут СМИ - РИА Новости, 10.09.2022
С Украины вывезли почти 2,5 миллиона тонн пшеницы, пишут СМИ
Из портов Украины на сегодняшний день вышли 105 кораблей в рамках продуктовой сделки, объем вывезенной пшеницы приблизился к 2,5 миллиона тонн, сообщило... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T15:48
2022-09-10T15:48
экономика
украина
россия
стамбул
оон
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АНКАРА, 10 сен – РИА Новости. Из портов Украины на сегодняшний день вышли 105 кораблей в рамках продуктовой сделки, объем вывезенной пшеницы приблизился к 2,5 миллиона тонн, сообщило агентство Anadolu.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу."C момента вступления в силу соглашения о формировании коридора для безопасной транспортировки сельхозпродукции из портов Украины через него проследовало 105 кораблей, а объем вывезенной по маршруту пшеницы приблизился к 2,5 миллиона тонн", - передает агентство.Уточняется, что в настоящее время отгрузка зерна в портах Украины продолжается в плановом порядке под контролем Совместного координационного центра.Президент России Владимир Путин, комментируя на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) ситуацию с вывозом украинского зерна, заявил, что европейские страны продолжают действовать как колонизаторы, в очередной раз обманывая развивающиеся страны. Путин сообщил, что практически все зерно, вывезенное с территории Украины, было направлено не в развивающиеся страны, а в ЕС. По его словам, по Всемирной программе продовольствия ООН только два судна из 87 были направлены в нуждающиеся страны.
https://ria.ru/20220910/zerno-1815828690.html
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экономика, украина, россия, стамбул, оон, евросоюз
Экономика, Украина, Россия, Стамбул, ООН, Евросоюз
15:48 10.09.2022
 
С Украины вывезли почти 2,5 миллиона тонн пшеницы, пишут СМИ

Anadolu: объем вывезенной с Украины пшеницы приблизился к 2,5 миллионам тонн

© AP Photo / Khalil HamraСудно Polarnet в порту Дериндже в Измитском заливе, Турция
Судно Polarnet в порту Дериндже в Измитском заливе, Турция - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© AP Photo / Khalil Hamra
Судно Polarnet в порту Дериндже в Измитском заливе, Турция. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 10 сен – РИА Новости. Из портов Украины на сегодняшний день вышли 105 кораблей в рамках продуктовой сделки, объем вывезенной пшеницы приблизился к 2,5 миллиона тонн, сообщило агентство Anadolu.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
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"C момента вступления в силу соглашения о формировании коридора для безопасной транспортировки сельхозпродукции из портов Украины через него проследовало 105 кораблей, а объем вывезенной по маршруту пшеницы приблизился к 2,5 миллиона тонн", - передает агентство.
Уточняется, что в настоящее время отгрузка зерна в портах Украины продолжается в плановом порядке под контролем Совместного координационного центра.
Президент России Владимир Путин, комментируя на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) ситуацию с вывозом украинского зерна, заявил, что европейские страны продолжают действовать как колонизаторы, в очередной раз обманывая развивающиеся страны. Путин сообщил, что практически все зерно, вывезенное с территории Украины, было направлено не в развивающиеся страны, а в ЕС. По его словам, по Всемирной программе продовольствия ООН только два судна из 87 были направлены в нуждающиеся страны.
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