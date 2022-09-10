https://ria.ru/20220910/zerno-1815869402.html

С Украины вывезли почти 2,5 миллиона тонн пшеницы, пишут СМИ

С Украины вывезли почти 2,5 миллиона тонн пшеницы, пишут СМИ - РИА Новости, 10.09.2022

С Украины вывезли почти 2,5 миллиона тонн пшеницы, пишут СМИ

Из портов Украины на сегодняшний день вышли 105 кораблей в рамках продуктовой сделки, объем вывезенной пшеницы приблизился к 2,5 миллиона тонн, сообщило... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T15:48

2022-09-10T15:48

2022-09-10T15:48

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АНКАРА, 10 сен – РИА Новости. Из портов Украины на сегодняшний день вышли 105 кораблей в рамках продуктовой сделки, объем вывезенной пшеницы приблизился к 2,5 миллиона тонн, сообщило агентство Anadolu.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу."C момента вступления в силу соглашения о формировании коридора для безопасной транспортировки сельхозпродукции из портов Украины через него проследовало 105 кораблей, а объем вывезенной по маршруту пшеницы приблизился к 2,5 миллиона тонн", - передает агентство.Уточняется, что в настоящее время отгрузка зерна в портах Украины продолжается в плановом порядке под контролем Совместного координационного центра.Президент России Владимир Путин, комментируя на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) ситуацию с вывозом украинского зерна, заявил, что европейские страны продолжают действовать как колонизаторы, в очередной раз обманывая развивающиеся страны. Путин сообщил, что практически все зерно, вывезенное с территории Украины, было направлено не в развивающиеся страны, а в ЕС. По его словам, по Всемирной программе продовольствия ООН только два судна из 87 были направлены в нуждающиеся страны.

https://ria.ru/20220910/zerno-1815828690.html

https://ria.ru/20220909/zerno-1815691322.html

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экономика, украина, россия, стамбул, оон, евросоюз