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В Госдепе отреагировали на критику относительно получателей зерна - РИА Новости, 10.09.2022
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В Госдепе отреагировали на критику относительно получателей зерна
В Госдепе отреагировали на критику относительно получателей зерна - РИА Новости, 10.09.2022
В Госдепе отреагировали на критику относительно получателей зерна
Злаки с Украины в конечном счете попадают на глобальный рынок, где их могут купить все страны, утверждает координатор американской санкционной политики Джеймс... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T10:54
2022-09-10T13:52
экономика
владимир путин
россия
государственный департамент сша
оон
украина
в мире
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Злаки с Украины в конечном счете попадают на глобальный рынок, где их могут купить все страны, утверждает координатор американской санкционной политики Джеймс О'Брайен в ходе онлайн-брифинга.Так он отреагировал на слова президента России Владимира Путина о том, что продовольствие в рамках зерновой сделки идет в Евросоюз, а не в беднейшие страны."Проблема вот в чем. &lt;...&gt; Это глобальные рынки. Так что вне зависимости от того, куда конкретно поставляется продовольствие, куда поставляется данная конкретная корзина пшеницы, она увеличивает объемы глобального предложения и дает возможность другим людям приобретать другую пшеницу", — заявил О'Брайен.В Стамбуле 22 июля были заключены многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии Москвы вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Однако на деле лишь три процента от всех поставок в рамках сделки попали в нуждающиеся страны, о чем ранее заявил Путин. По его словам, Москва предпримет усилия, чтобы интересы голодающих государств были обеспечены. Также Россия до конца года планирует поставить им 30 миллионов тонн зерновых.Есть проблемы и с выполнением условий сделки. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что де-юре вывозу российского продовольствия ничего не мешает, но на деле он ограничен, поскольку торговые суда не пускают в порты.
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экономика, владимир путин, россия, государственный департамент сша, оон, украина, в мире
Экономика, Владимир Путин, Россия, Государственный департамент США, ООН, Украина, В мире
10:54 10.09.2022 (обновлено: 13:52 10.09.2022)
 
В Госдепе отреагировали на критику относительно получателей зерна

Госдеп США назвал зерновой рынок глобальным после критики со стороны России

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Злаки с Украины в конечном счете попадают на глобальный рынок, где их могут купить все страны, утверждает координатор американской санкционной политики Джеймс О'Брайен в ходе онлайн-брифинга.
Так он отреагировал на слова президента России Владимира Путина о том, что продовольствие в рамках зерновой сделки идет в Евросоюз, а не в беднейшие страны.
Судно RAHMI YAGGI в порту Черноморска - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
8 сентября, 16:21
СМИ узнали, сколько зерна, вывезенного с Украины, поступило в ЕС
"Проблема вот в чем. <...> Это глобальные рынки. Так что вне зависимости от того, куда конкретно поставляется продовольствие, куда поставляется данная конкретная корзина пшеницы, она увеличивает объемы глобального предложения и дает возможность другим людям приобретать другую пшеницу", — заявил О'Брайен.
В Стамбуле 22 июля были заключены многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии Москвы вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Однако на деле лишь три процента от всех поставок в рамках сделки попали в нуждающиеся страны, о чем ранее заявил Путин. По его словам, Москва предпримет усилия, чтобы интересы голодающих государств были обеспечены. Также Россия до конца года планирует поставить им 30 миллионов тонн зерновых.
Есть проблемы и с выполнением условий сделки. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что де-юре вывозу российского продовольствия ничего не мешает, но на деле он ограничен, поскольку торговые суда не пускают в порты.
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ЭкономикаВладимир ПутинРоссияГосударственный департамент СШАООНУкраинаВ мире
 
 
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