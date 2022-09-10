https://ria.ru/20220910/zerno-1815828690.html

В Госдепе отреагировали на критику относительно получателей зерна

В Госдепе отреагировали на критику относительно получателей зерна - РИА Новости, 10.09.2022

В Госдепе отреагировали на критику относительно получателей зерна

Злаки с Украины в конечном счете попадают на глобальный рынок, где их могут купить все страны, утверждает координатор американской санкционной политики Джеймс... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T10:54

2022-09-10T10:54

2022-09-10T13:52

экономика

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Злаки с Украины в конечном счете попадают на глобальный рынок, где их могут купить все страны, утверждает координатор американской санкционной политики Джеймс О'Брайен в ходе онлайн-брифинга.Так он отреагировал на слова президента России Владимира Путина о том, что продовольствие в рамках зерновой сделки идет в Евросоюз, а не в беднейшие страны."Проблема вот в чем. <...> Это глобальные рынки. Так что вне зависимости от того, куда конкретно поставляется продовольствие, куда поставляется данная конкретная корзина пшеницы, она увеличивает объемы глобального предложения и дает возможность другим людям приобретать другую пшеницу", — заявил О'Брайен.В Стамбуле 22 июля были заключены многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии Москвы вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Однако на деле лишь три процента от всех поставок в рамках сделки попали в нуждающиеся страны, о чем ранее заявил Путин. По его словам, Москва предпримет усилия, чтобы интересы голодающих государств были обеспечены. Также Россия до конца года планирует поставить им 30 миллионов тонн зерновых.Есть проблемы и с выполнением условий сделки. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что де-юре вывозу российского продовольствия ничего не мешает, но на деле он ограничен, поскольку торговые суда не пускают в порты.

https://ria.ru/20220908/zerno-1815443491.html

https://ria.ru/20220909/zerno-1815691322.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, владимир путин, россия, государственный департамент сша, оон, украина, в мире