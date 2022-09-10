10:54 10.09.2022 (обновлено: 13:52 10.09.2022)
В Госдепе отреагировали на критику относительно получателей зерна
Госдеп США назвал зерновой рынок глобальным после критики со стороны России
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Злаки с Украины в конечном счете попадают на глобальный рынок, где их могут купить все страны, утверждает координатор американской санкционной политики Джеймс О'Брайен в ходе онлайн-брифинга.
Так он отреагировал на слова президента России Владимира Путина о том, что продовольствие в рамках зерновой сделки идет в Евросоюз, а не в беднейшие страны.
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"Проблема вот в чем. <...> Это глобальные рынки. Так что вне зависимости от того, куда конкретно поставляется продовольствие, куда поставляется данная конкретная корзина пшеницы, она увеличивает объемы глобального предложения и дает возможность другим людям приобретать другую пшеницу", — заявил О'Брайен.
В Стамбуле 22 июля были заключены многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии Москвы вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Однако на деле лишь три процента от всех поставок в рамках сделки попали в нуждающиеся страны, о чем ранее заявил Путин. По его словам, Москва предпримет усилия, чтобы интересы голодающих государств были обеспечены. Также Россия до конца года планирует поставить им 30 миллионов тонн зерновых.
Есть проблемы и с выполнением условий сделки. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что де-юре вывозу российского продовольствия ничего не мешает, но на деле он ограничен, поскольку торговые суда не пускают в порты.