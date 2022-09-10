https://ria.ru/20220910/zaporozhe-1815817019.html

Наводчик ВСУ рассказал об ударах Киева по жилым домам в Запорожской области

Наводчик ВСУ рассказал об ударах Киева по жилым домам в Запорожской области - РИА Новости, 10.09.2022

Наводчик ВСУ рассказал об ударах Киева по жилым домам в Запорожской области

Украинские вооруженные формирования наносили удары по гражданским объектам в Каменке-Днепровской Запорожской области, возможно, по наводке своих информаторов,... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T08:43

2022-09-10T08:43

2022-09-10T11:26

специальная военная операция на украине

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ЭНЕРГОДАР, 10 сен — РИА Новости. Украинские вооруженные формирования наносили удары по гражданским объектам в Каменке-Днепровской Запорожской области, возможно, по наводке своих информаторов, рассказал РИА Новости задержанный российскими силовиками бывший участник боевых действий в Донбассе на стороне ВСУ, житель этого города Борис Архипенко."Я точно слышал, что были прилеты с Никополя к нам на Консервный (жилой район города. — Прим. ред.), пострадали дома многоэтажные, гаражи, машины, благо люди оттуда уехали. Стреляли по церкви. Это ненормальное явление, когда страдают от обстрелов украинских военных", — рассказал он.По словам наводчика, он понимал, что переданные им координаты направлялись украинским спецслужбам. "То, что я передавал Артуру (возможный позывной куратора. — Прим. ред.), могло быть передано ВСУ или СБУ. Я больше никогда этого не буду делать, видел, что происходит потом", — сказал бывший боевик.В телефоне Архипенко обнаружили переписку с контактом "Артур", которому он отправлял точки на Google Maps, предположительно, артиллерийских позиций российских военных. Среди прочего, координатор информировал о виде вооружений, однако в связи с неточностью переданных координат удары приходились по объектам гражданской инфраструктуры, так как украинская сторона вела беспорядочный хаотичный артиллерийский обстрел населенного пункта, где нет расположений российских силовиков.Среди документов у Архипенко нашли конспекты, связанные с военной подготовкой, и военный билет, подтверждающий его участие в карательной операции Украины против жителей Донбасса.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220831/svo-1813308605.html

https://ria.ru/20220909/vsu-1815594777.html

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Задержанный наводчик о запланированных ударах ВСУ по жилым домам в Запорожской области Задержанный российскими силовиками наводчик, помогавший украинским войскам, рассказал об ударах по жилым домам в Запорожской области 2022-09-10T08:43 true PT1M02S

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в мире, запорожская область, донбасс, вооруженные силы украины, служба безопасности украины