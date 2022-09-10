https://ria.ru/20220910/yakutsk-1815826290.html

В Якутске свыше ста домов третьи сутки остаются без света

В Якутске свыше ста домов третьи сутки остаются без света - РИА Новости, 10.09.2022

В Якутске свыше ста домов третьи сутки остаются без света

Свыше 100 частных и многоквартирных домов в Якутске остаются без электричества из-за перебоев, вызванных сильным ветром, сообщил глава города Евгений Григорьев. РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T10:30

2022-09-10T10:30

2022-09-10T10:30

происшествия

якутск

евгений григорьев

якутскэнерго

жкх

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ЯКУТСК, 10 сен - РИА Новости. Свыше 100 частных и многоквартирных домов в Якутске остаются без электричества из-за перебоев, вызванных сильным ветром, сообщил глава города Евгений Григорьев.По словам градоначальника, после полной подачи электричества в дома власти города намерены "на всех возможных уровнях" разбираться в причинах медленного восстановления."На текущий момент остается 109 домов, как многоквартирных, так и частных, в которых отсутствует электричество уже трое суток", - рассказал Григорьев на пресс-конференции к 390-летию столицы республики.Он отметил, что по регламенту работы компании "Якутскэнерго" допускает к восстановительным работам только свои бригады."Мы предлагали свои услуги для того, чтобы силами "Горсвета" помочь в сложившейся ситуации, но у нас нет соответствующего допуска. На данный момент у компании работают около 49 человек на восстановлении, на мой взгляд, этого недостаточно. Мы требуем, чтобы увеличили количество бригад… Будем ставить вопрос о привлечении дополнительных бригад из ближайших районов", - заявил Григорьев.Шквалистый ветер в четверг вызвал перебои с электроснабжением частного сектора в Якутске. По информации пресс-службы "Центральных электрических сетей" ПАО "Якутскэнерго", восстановительные работы ведутся в круглосуточном режиме. Поступило свыше 200 заявок от потребителей.В пятницу в результате обрыва кабельной линии без света остались и жители многоквартирных домов по улице Лермонтова. Жители ряда микрорайонов и пригородных сел Якутска третьи сутки остаются без света.

https://ria.ru/20220910/primore-1815817819.html

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якутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, якутск, евгений григорьев, якутскэнерго, жкх