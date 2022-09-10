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В Якутске свыше ста домов третьи сутки остаются без света - РИА Новости, 10.09.2022
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В Якутске свыше ста домов третьи сутки остаются без света
В Якутске свыше ста домов третьи сутки остаются без света - РИА Новости, 10.09.2022
В Якутске свыше ста домов третьи сутки остаются без света
Свыше 100 частных и многоквартирных домов в Якутске остаются без электричества из-за перебоев, вызванных сильным ветром, сообщил глава города Евгений Григорьев. РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T10:30
2022-09-10T10:30
происшествия
якутск
евгений григорьев
якутскэнерго
жкх
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ЯКУТСК, 10 сен - РИА Новости. Свыше 100 частных и многоквартирных домов в Якутске остаются без электричества из-за перебоев, вызванных сильным ветром, сообщил глава города Евгений Григорьев.По словам градоначальника, после полной подачи электричества в дома власти города намерены "на всех возможных уровнях" разбираться в причинах медленного восстановления."На текущий момент остается 109 домов, как многоквартирных, так и частных, в которых отсутствует электричество уже трое суток", - рассказал Григорьев на пресс-конференции к 390-летию столицы республики.Он отметил, что по регламенту работы компании "Якутскэнерго" допускает к восстановительным работам только свои бригады."Мы предлагали свои услуги для того, чтобы силами "Горсвета" помочь в сложившейся ситуации, но у нас нет соответствующего допуска. На данный момент у компании работают около 49 человек на восстановлении, на мой взгляд, этого недостаточно. Мы требуем, чтобы увеличили количество бригад… Будем ставить вопрос о привлечении дополнительных бригад из ближайших районов", - заявил Григорьев.Шквалистый ветер в четверг вызвал перебои с электроснабжением частного сектора в Якутске. По информации пресс-службы "Центральных электрических сетей" ПАО "Якутскэнерго", восстановительные работы ведутся в круглосуточном режиме. Поступило свыше 200 заявок от потребителей.В пятницу в результате обрыва кабельной линии без света остались и жители многоквартирных домов по улице Лермонтова. Жители ряда микрорайонов и пригородных сел Якутска третьи сутки остаются без света.
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происшествия, якутск, евгений григорьев, якутскэнерго, жкх
Происшествия, Якутск, Евгений Григорьев, ЯкутскЭнерго, ЖКХ
10:30 10.09.2022
 
В Якутске свыше ста домов третьи сутки остаются без света

Глава Якутска Григорьев: 109 частных и многоквартирных домов в городе остаются без света

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в медиабанкВид на город Якутск
Вид на город Якутск - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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ЯКУТСК, 10 сен - РИА Новости. Свыше 100 частных и многоквартирных домов в Якутске остаются без электричества из-за перебоев, вызванных сильным ветром, сообщил глава города Евгений Григорьев.
По словам градоначальника, после полной подачи электричества в дома власти города намерены "на всех возможных уровнях" разбираться в причинах медленного восстановления.
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"На текущий момент остается 109 домов, как многоквартирных, так и частных, в которых отсутствует электричество уже трое суток", - рассказал Григорьев на пресс-конференции к 390-летию столицы республики.
Он отметил, что по регламенту работы компании "Якутскэнерго" допускает к восстановительным работам только свои бригады.
"Мы предлагали свои услуги для того, чтобы силами "Горсвета" помочь в сложившейся ситуации, но у нас нет соответствующего допуска. На данный момент у компании работают около 49 человек на восстановлении, на мой взгляд, этого недостаточно. Мы требуем, чтобы увеличили количество бригад… Будем ставить вопрос о привлечении дополнительных бригад из ближайших районов", - заявил Григорьев.
Шквалистый ветер в четверг вызвал перебои с электроснабжением частного сектора в Якутске. По информации пресс-службы "Центральных электрических сетей" ПАО "Якутскэнерго", восстановительные работы ведутся в круглосуточном режиме. Поступило свыше 200 заявок от потребителей.
В пятницу в результате обрыва кабельной линии без света остались и жители многоквартирных домов по улице Лермонтова. Жители ряда микрорайонов и пригородных сел Якутска третьи сутки остаются без света.
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ПроисшествияЯкутскЕвгений ГригорьевЯкутскЭнергоЖКХ
 
 
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