https://ria.ru/20220910/yakutiya-1815828936.html

В СВФУ прошла пятая конференция по математическому моделированию

В СВФУ прошла пятая конференция по математическому моделированию - РИА Новости, 10.09.2022

В СВФУ прошла пятая конференция по математическому моделированию

Пятая конференция по математическому моделированию прошла в Северо-Восточном федеральном университете, в рамках которой прошла защита сразу двух диссертаций,... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T10:56

2022-09-10T10:56

2022-09-10T10:56

республика саха (якутия)

образование - общество

северо-восточный федеральный университет

российская академия наук

якутск

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ЯКУТСК, 10 сен – РИА Новости. Пятая конференция по математическому моделированию прошла в Северо-Восточном федеральном университете, в рамках которой прошла защита сразу двух диссертаций, сообщил РИА Новости руководитель международной лабораторией "Многомасштабное математическое моделирование и компьютерные вычисления" СВФУ Александр Григорьев.По словам ученого, лаборатория успешно завершила работу над мегагрантом Правительства РФ. Но традиционная конференция в его рамках продолжает проводиться. В город Якутск на пятую конференцию по математическому моделированию прибыл ведущий ученый мегагранта СВФУ, профессор Техасского университета США Ялчин Эфендиев. Также город Якутск посетили ведущий профессор Института безопасного развития атомной энергетики РАН Петр Вабищевич, профессор Института вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения РАН Юрий Лаевский и профессор Московского государственного университета Василий Михайлович Головизнин."Ведущие профессора поделились опытом передовых математических разработок. Из прикладных задач мы рассматривали характерные для Якутии задачи, связанные с вечной мерзлотой, добычей углеводородного сырья, разведкой запасов, строительства в условиях экстремально низких температур. Кроме того, обсуждены задачи атомной энергетики и биоматематики. Благодаря организации такого рода конференций, у нас хорошие связи с ведущими научными институтами страны и мира, в том числе из Китая. Есть взаимные стажировки сотрудников и студентов. Благодаря нашим профессорам, у нашей лаборатории есть выход на самые высокорейтинговые научные журналы по вычислительной математике и моделированию. Это очень важно в условиях западных санкций", - рассказал Григорьев.Как отметил ученый, в 2022 году в лаборатории "Многомасштабное математическое моделирование и компьютерные вычисления" Северо-Восточного федерального университета впервые обучаются три аспиранта из Китая одновременно. "Раньше у нас был один аспирант из Китая, он защитил кандидатскую у нас в стране и потом переехал к себе в Китай, где является востребованным специалистом. В рамках сегодняшней конференции прошло заседание диссертационного совета, результатом работы которого стала защита двух диссертаций наших аспирантов из Якутии", - добавил собеседник агентства.Ранее Григорьев рассказал РИА Новости о том, что якутские ученые строят математические модели для решения прикладных задач Арктики и Крайнего Севера, в том числе прогнозирования климатических изменений.Мегагранты правительства РФ с 2010 года реализуются для привлечения ведущих учёных в вузы России. СВФУ является победителем двух конкурсов на научные мегагранты – по математическому моделированию и по лингвистике.

https://ria.ru/20220106/arktika-1766706447.html

https://ria.ru/20211101/legkie-1757172832.html

якутск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

образование - общество, северо-восточный федеральный университет, российская академия наук, якутск