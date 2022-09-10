Рейтинг@Mail.ru
В СВФУ прошла пятая конференция по математическому моделированию - РИА Новости, 10.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для Республика Саха (Якутия)
Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20220910/yakutiya-1815828936.html
В СВФУ прошла пятая конференция по математическому моделированию
В СВФУ прошла пятая конференция по математическому моделированию - РИА Новости, 10.09.2022
В СВФУ прошла пятая конференция по математическому моделированию
Пятая конференция по математическому моделированию прошла в Северо-Восточном федеральном университете, в рамках которой прошла защита сразу двух диссертаций,... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T10:56
2022-09-10T10:56
республика саха (якутия)
образование - общество
северо-восточный федеральный университет
российская академия наук
якутск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/39514/72/395147255_0:35:1025:611_1920x0_80_0_0_3bdb9b7e3ce40466c0f15bb9490fb583.jpg
ЯКУТСК, 10 сен – РИА Новости. Пятая конференция по математическому моделированию прошла в Северо-Восточном федеральном университете, в рамках которой прошла защита сразу двух диссертаций, сообщил РИА Новости руководитель международной лабораторией "Многомасштабное математическое моделирование и компьютерные вычисления" СВФУ Александр Григорьев.По словам ученого, лаборатория успешно завершила работу над мегагрантом Правительства РФ. Но традиционная конференция в его рамках продолжает проводиться. В город Якутск на пятую конференцию по математическому моделированию прибыл ведущий ученый мегагранта СВФУ, профессор Техасского университета США Ялчин Эфендиев. Также город Якутск посетили ведущий профессор Института безопасного развития атомной энергетики РАН Петр Вабищевич, профессор Института вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения РАН Юрий Лаевский и профессор Московского государственного университета Василий Михайлович Головизнин."Ведущие профессора поделились опытом передовых математических разработок. Из прикладных задач мы рассматривали характерные для Якутии задачи, связанные с вечной мерзлотой, добычей углеводородного сырья, разведкой запасов, строительства в условиях экстремально низких температур. Кроме того, обсуждены задачи атомной энергетики и биоматематики. Благодаря организации такого рода конференций, у нас хорошие связи с ведущими научными институтами страны и мира, в том числе из Китая. Есть взаимные стажировки сотрудников и студентов. Благодаря нашим профессорам, у нашей лаборатории есть выход на самые высокорейтинговые научные журналы по вычислительной математике и моделированию. Это очень важно в условиях западных санкций", - рассказал Григорьев.Как отметил ученый, в 2022 году в лаборатории "Многомасштабное математическое моделирование и компьютерные вычисления" Северо-Восточного федерального университета впервые обучаются три аспиранта из Китая одновременно. "Раньше у нас был один аспирант из Китая, он защитил кандидатскую у нас в стране и потом переехал к себе в Китай, где является востребованным специалистом. В рамках сегодняшней конференции прошло заседание диссертационного совета, результатом работы которого стала защита двух диссертаций наших аспирантов из Якутии", - добавил собеседник агентства.Ранее Григорьев рассказал РИА Новости о том, что якутские ученые строят математические модели для решения прикладных задач Арктики и Крайнего Севера, в том числе прогнозирования климатических изменений.Мегагранты правительства РФ с 2010 года реализуются для привлечения ведущих учёных в вузы России. СВФУ является победителем двух конкурсов на научные мегагранты – по математическому моделированию и по лингвистике.
https://ria.ru/20220106/arktika-1766706447.html
https://ria.ru/20211101/legkie-1757172832.html
якутск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/39514/72/395147255_81:0:942:646_1920x0_80_0_0_e1a501900601e00f8e1c948d70822fe5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
образование - общество, северо-восточный федеральный университет, российская академия наук, якутск
Республика Саха (Якутия), Образование - Общество, Северо-Восточный федеральный университет, Российская академия наук, Якутск
10:56 10.09.2022
 
В СВФУ прошла пятая конференция по математическому моделированию

Пятая конференция по математическому моделированию прошла в СВФУ в Якутии

© Фото : Пресс-службаСеверо-Восточного федерального университета имени М.К.Аммосова. Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ)
Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ) - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© Фото : Пресс-службаСеверо-Восточного федерального университета имени М.К.Аммосова.
Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ). Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 10 сен – РИА Новости. Пятая конференция по математическому моделированию прошла в Северо-Восточном федеральном университете, в рамках которой прошла защита сразу двух диссертаций, сообщил РИА Новости руководитель международной лабораторией "Многомасштабное математическое моделирование и компьютерные вычисления" СВФУ Александр Григорьев.
По словам ученого, лаборатория успешно завершила работу над мегагрантом Правительства РФ. Но традиционная конференция в его рамках продолжает проводиться. В город Якутск на пятую конференцию по математическому моделированию прибыл ведущий ученый мегагранта СВФУ, профессор Техасского университета США Ялчин Эфендиев. Также город Якутск посетили ведущий профессор Института безопасного развития атомной энергетики РАН Петр Вабищевич, профессор Института вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения РАН Юрий Лаевский и профессор Московского государственного университета Василий Михайлович Головизнин.
Бывшая полярная станция Остров Уединение в Карском море - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
6 января, 10:04Республика Саха (Якутия)
Ученые СВФУ строят математические модели для решения задач Арктики
"Ведущие профессора поделились опытом передовых математических разработок. Из прикладных задач мы рассматривали характерные для Якутии задачи, связанные с вечной мерзлотой, добычей углеводородного сырья, разведкой запасов, строительства в условиях экстремально низких температур. Кроме того, обсуждены задачи атомной энергетики и биоматематики. Благодаря организации такого рода конференций, у нас хорошие связи с ведущими научными институтами страны и мира, в том числе из Китая. Есть взаимные стажировки сотрудников и студентов. Благодаря нашим профессорам, у нашей лаборатории есть выход на самые высокорейтинговые научные журналы по вычислительной математике и моделированию. Это очень важно в условиях западных санкций", - рассказал Григорьев.
Как отметил ученый, в 2022 году в лаборатории "Многомасштабное математическое моделирование и компьютерные вычисления" Северо-Восточного федерального университета впервые обучаются три аспиранта из Китая одновременно. "Раньше у нас был один аспирант из Китая, он защитил кандидатскую у нас в стране и потом переехал к себе в Китай, где является востребованным специалистом. В рамках сегодняшней конференции прошло заседание диссертационного совета, результатом работы которого стала защита двух диссертаций наших аспирантов из Якутии", - добавил собеседник агентства.
Ранее Григорьев рассказал РИА Новости о том, что якутские ученые строят математические модели для решения прикладных задач Арктики и Крайнего Севера, в том числе прогнозирования климатических изменений.
Мегагранты правительства РФ с 2010 года реализуются для привлечения ведущих учёных в вузы России. СВФУ является победителем двух конкурсов на научные мегагранты – по математическому моделированию и по лингвистике.
Ученые работают в лаборатории - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
1 ноября 2021, 11:45Хорошие новости
Якутские ученые научились диагностировать поражение легких за 15 секунд
 
Республика Саха (Якутия)Образование - ОбществоСеверо-Восточный федеральный университетРоссийская академия наукЯкутск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала