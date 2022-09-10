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Умер один из создателей мультфильма "Каникулы в Простоквашино"

Умер один из создателей мультфильма "Каникулы в Простоквашино" - РИА Новости, 10.09.2022

Умер один из создателей мультфильма "Каникулы в Простоквашино"

Художник-мультипликатор Владимир Вышегородцев умер на 73-м году жизни, сообщил шеф-редактор "Союзмультфильма" Сергей Капков. РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T16:45

2022-09-10T16:45

2022-09-10T21:06

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Художник-мультипликатор Владимир Вышегородцев умер на 73-м году жизни, сообщил шеф-редактор "Союзмультфильма" Сергей Капков.Вышегородцев — советский и российский художник-мультипликатор, заслуженный художник России. Работал над такими мультфильмами, как "Каникулы в Простоквашино", "Котенок по имени Гав", "Пес в сапогах", "От двух до пяти", "Добрыня Никитич и Змей Горыныч" и другими.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, союзмультфильм, новости культуры, россия, сергей капков, культура