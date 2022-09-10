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Умер один из создателей мультфильма "Каникулы в Простоквашино"
Умер один из создателей мультфильма "Каникулы в Простоквашино" - РИА Новости, 10.09.2022
Умер один из создателей мультфильма "Каникулы в Простоквашино"
Художник-мультипликатор Владимир Вышегородцев умер на 73-м году жизни, сообщил шеф-редактор "Союзмультфильма" Сергей Капков. РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T16:45
2022-09-10T16:45
2022-09-10T21:06
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Художник-мультипликатор Владимир Вышегородцев умер на 73-м году жизни, сообщил шеф-редактор "Союзмультфильма" Сергей Капков.Вышегородцев — советский и российский художник-мультипликатор, заслуженный художник России. Работал над такими мультфильмами, как "Каникулы в Простоквашино", "Котенок по имени Гав", "Пес в сапогах", "От двух до пяти", "Добрыня Никитич и Змей Горыныч" и другими.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, союзмультфильм, новости культуры, россия, сергей капков, культура
Культура, Москва, Союзмультфильм, Новости культуры, Россия, Сергей Капков, Культура
16:45 10.09.2022 (обновлено: 21:06 10.09.2022)
Умер один из создателей мультфильма "Каникулы в Простоквашино"
Художник-мультипликатор Вышегородцев, создатель "Каникул в Простоквашино", умер в 72 года
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Художник-мультипликатор Владимир Вышегородцев умер на 73-м году жизни, сообщил шеф-редактор "Союзмультфильма" Сергей Капков.
"Прощание с Владимиром Ивановичем состоялось сегодня в Московской клинической больнице имени Юдина", — говорится в заявлении.
Вышегородцев — советский и российский художник-мультипликатор, заслуженный художник России. Работал над такими мультфильмами, как "Каникулы в Простоквашино", "Котенок по имени Гав", "Пес в сапогах", "От двух до пяти", "Добрыня Никитич и Змей Горыныч" и другими.