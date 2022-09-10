https://ria.ru/20220910/vykhod-1815810632.html

Чешский министр допустил выход Венгрии из ЕС из-за России

Чешский министр допустил выход Венгрии из ЕС из-за России - РИА Новости, 10.09.2022

Чешский министр допустил выход Венгрии из ЕС из-за России

Позиция Венгрии по отношениям с Россией может привести к выходу Будапешта из Евросоюза, заявил в эфире радиостанции Český rozhlas Plus министр правительства... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T04:57

2022-09-10T04:57

2022-09-10T04:57

венгрия

россия

евросоюз

чехия

в мире

микулаш бек

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Позиция Венгрии по отношениям с Россией может привести к выходу Будапешта из Евросоюза, заявил в эфире радиостанции Český rozhlas Plus министр правительства Чехии по европейским вопросам Микулаш Бек.Политик выделил отличающуюся от других членов блока позицию Венгрии по санкциям против Москвы.На уточняющий вопрос ведущего министр уточнил, что допускает возможность выхода Венгрии из Евросоюза.По словам Бека, он планирует много работать в ближайшие месяцы, чтобы удержать Будапешт в фарватере общеевропейской политики.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции после введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Вследствие подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в США и европейских государствах во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.

https://ria.ru/20220902/ukraina-1814050076.html

https://ria.ru/20220910/krym-1815808821.html

венгрия

россия

чехия

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венгрия, россия, евросоюз, чехия, в мире, микулаш бек