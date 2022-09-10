https://ria.ru/20220910/vykhod-1815810632.html
Чешский министр допустил выход Венгрии из ЕС из-за России
Чешский министр допустил выход Венгрии из ЕС из-за России - РИА Новости, 10.09.2022
Чешский министр допустил выход Венгрии из ЕС из-за России
Позиция Венгрии по отношениям с Россией может привести к выходу Будапешта из Евросоюза, заявил в эфире радиостанции Český rozhlas Plus министр правительства... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T04:57
2022-09-10T04:57
2022-09-10T04:57
венгрия
россия
евросоюз
чехия
в мире
микулаш бек
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152955/16/1529551686_0:138:3151:1910_1920x0_80_0_0_ea048aa79fe8a683f9f3839d74bd07d9.jpg
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Позиция Венгрии по отношениям с Россией может привести к выходу Будапешта из Евросоюза, заявил в эфире радиостанции Český rozhlas Plus министр правительства Чехии по европейским вопросам Микулаш Бек.Политик выделил отличающуюся от других членов блока позицию Венгрии по санкциям против Москвы.На уточняющий вопрос ведущего министр уточнил, что допускает возможность выхода Венгрии из Евросоюза.По словам Бека, он планирует много работать в ближайшие месяцы, чтобы удержать Будапешт в фарватере общеевропейской политики.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции после введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Вследствие подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в США и европейских государствах во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
https://ria.ru/20220902/ukraina-1814050076.html
https://ria.ru/20220910/krym-1815808821.html
венгрия
россия
чехия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152955/16/1529551686_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_f1af5da780681de44eca132e0976c0fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, россия, евросоюз, чехия, в мире, микулаш бек
Венгрия, Россия, Евросоюз, Чехия, В мире, Микулаш Бек
Чешский министр допустил выход Венгрии из ЕС из-за России
Чешский министр по европейским вопросам Бек допустил выход Венгрии из ЕС из-за России