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Чешский министр допустил выход Венгрии из ЕС из-за России - РИА Новости, 10.09.2022
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Чешский министр допустил выход Венгрии из ЕС из-за России
Чешский министр допустил выход Венгрии из ЕС из-за России - РИА Новости, 10.09.2022
Чешский министр допустил выход Венгрии из ЕС из-за России
Позиция Венгрии по отношениям с Россией может привести к выходу Будапешта из Евросоюза, заявил в эфире радиостанции Český rozhlas Plus министр правительства... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T04:57
2022-09-10T04:57
венгрия
россия
евросоюз
чехия
в мире
микулаш бек
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Позиция Венгрии по отношениям с Россией может привести к выходу Будапешта из Евросоюза, заявил в эфире радиостанции Český rozhlas Plus министр правительства Чехии по европейским вопросам Микулаш Бек.Политик выделил отличающуюся от других членов блока позицию Венгрии по санкциям против Москвы.На уточняющий вопрос ведущего министр уточнил, что допускает возможность выхода Венгрии из Евросоюза.По словам Бека, он планирует много работать в ближайшие месяцы, чтобы удержать Будапешт в фарватере общеевропейской политики.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции после введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Вследствие подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в США и европейских государствах во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
https://ria.ru/20220902/ukraina-1814050076.html
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венгрия, россия, евросоюз, чехия, в мире, микулаш бек
Венгрия, Россия, Евросоюз, Чехия, В мире, Микулаш Бек
04:57 10.09.2022
 
Чешский министр допустил выход Венгрии из ЕС из-за России

Чешский министр по европейским вопросам Бек допустил выход Венгрии из ЕС из-за России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЗдание парламента в Будапеште
Здание парламента в Будапеште - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание парламента в Будапеште. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Позиция Венгрии по отношениям с Россией может привести к выходу Будапешта из Евросоюза, заявил в эфире радиостанции Český rozhlas Plus министр правительства Чехии по европейским вопросам Микулаш Бек.
Политик выделил отличающуюся от других членов блока позицию Венгрии по санкциям против Москвы.
"В ЕС переговоры часто тяжелые, и их могут вести многие страны. Но Венгрия, на мой взгляд, прошла долгий путь к краю своеобразной пропасти, и теперь она должна решить: отойти от этого края или рискнуть и прыгнуть, о последствиях чего я спекулировать не хочу", — заявил Бек.
На уточняющий вопрос ведущего министр уточнил, что допускает возможность выхода Венгрии из Евросоюза.
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Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции после введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Вследствие подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в США и европейских государствах во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
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ВенгрияРоссияЕвросоюзЧехияВ миреМикулаш Бек
 
 
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