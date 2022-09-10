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В Карелии явка на выборах составила 16,83 процента - РИА Новости, 10.09.2022
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В Карелии явка на выборах составила 16,83 процента
В Карелии явка на выборах составила 16,83 процента - РИА Новости, 10.09.2022
В Карелии явка на выборах составила 16,83 процента
Явка избирателей на выборах главы Карелии к 20.00 субботы составила 16,83%, сообщает ЦИК республики. РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T22:24
2022-09-10T22:24
политика
артур парфенчиков
россия
единая россия
единый день голосования — 2022
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах главы Карелии к 20.00 субботы составила 16,83%, сообщает ЦИК республики."Второй день голосования завершен, все избирательные участки закрылись ровно в 20.00. Он прошел достаточно спокойно, многие жители Карелии пользуются возможностью вызвать избирательную комиссию и проголосовать на дому. Сегодня за ходом голосования в Карелии следили около семисот наблюдателей от кандидатов, политических партий и общественных наблюдателей. Явка составила 16,83%", - отметил председатель ЦИК Карелии Алексей Бахилин, слова которого приводятся в сообщении.Отмечается, что по данным на 20.00 субботы проголосовало 84 974 человека.В Карелии проходят выборы главы республики, а также ряд муниципальных избирательных кампаний в 11 муниципальных районах республики. Голосование проводится в течение трех дней: 9, 10 и 11 сентября. Избирательные участки открыты ежедневно с 8.00 до 20.00. По данным ЦИК Карелии, в списки избирателей включены 504 845 человек.На должность главы Карелии претендуют: действующий глава региона Артур Парфенчиков ("Единая Россия"), Анатолий Дударин (Демократическая партия России), Иван Кадаяс (партия "Родина"), Андрей Рогалевич ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") и Евгений Ульянов (КПРФ).
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РИА Новости
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политика, артур парфенчиков, россия, единая россия, единый день голосования — 2022
Политика, Артур Парфенчиков, Россия, Единая Россия, Единый день голосования — 2022
22:24 10.09.2022
 
В Карелии явка на выборах составила 16,83 процента

В Карелии явка на выборах главы региона во второй день составила 16,83 процента

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЭкран с символикой ЕДГ-2022 в информационном центре ЦИК РФ в Москве
Экран с символикой ЕДГ-2022 в информационном центре ЦИК РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Экран с символикой ЕДГ-2022 в информационном центре ЦИК РФ в Москве
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах главы Карелии к 20.00 субботы составила 16,83%, сообщает ЦИК республики.
"Второй день голосования завершен, все избирательные участки закрылись ровно в 20.00. Он прошел достаточно спокойно, многие жители Карелии пользуются возможностью вызвать избирательную комиссию и проголосовать на дому. Сегодня за ходом голосования в Карелии следили около семисот наблюдателей от кандидатов, политических партий и общественных наблюдателей. Явка составила 16,83%", - отметил председатель ЦИК Карелии Алексей Бахилин, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что по данным на 20.00 субботы проголосовало 84 974 человека.
В Карелии проходят выборы главы республики, а также ряд муниципальных избирательных кампаний в 11 муниципальных районах республики. Голосование проводится в течение трех дней: 9, 10 и 11 сентября. Избирательные участки открыты ежедневно с 8.00 до 20.00. По данным ЦИК Карелии, в списки избирателей включены 504 845 человек.
На должность главы Карелии претендуют: действующий глава региона Артур Парфенчиков ("Единая Россия"), Анатолий Дударин (Демократическая партия России), Иван Кадаяс (партия "Родина"), Андрей Рогалевич ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") и Евгений Ульянов (КПРФ).
Экран с символикой ЕДГ-2022 в ЦИК в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября, 00:00
В России начались самые "спокойные" выборы
 
ПолитикаАртур ПарфенчиковРоссияЕдиная РоссияЕдиный день голосования — 2022
 
 
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