https://ria.ru/20220910/vybory-1815924237.html

В Карелии явка на выборах составила 16,83 процента

В Карелии явка на выборах составила 16,83 процента - РИА Новости, 10.09.2022

В Карелии явка на выборах составила 16,83 процента

Явка избирателей на выборах главы Карелии к 20.00 субботы составила 16,83%, сообщает ЦИК республики. РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T22:24

2022-09-10T22:24

2022-09-10T22:24

политика

артур парфенчиков

россия

единая россия

единый день голосования — 2022

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах главы Карелии к 20.00 субботы составила 16,83%, сообщает ЦИК республики."Второй день голосования завершен, все избирательные участки закрылись ровно в 20.00. Он прошел достаточно спокойно, многие жители Карелии пользуются возможностью вызвать избирательную комиссию и проголосовать на дому. Сегодня за ходом голосования в Карелии следили около семисот наблюдателей от кандидатов, политических партий и общественных наблюдателей. Явка составила 16,83%", - отметил председатель ЦИК Карелии Алексей Бахилин, слова которого приводятся в сообщении.Отмечается, что по данным на 20.00 субботы проголосовало 84 974 человека.В Карелии проходят выборы главы республики, а также ряд муниципальных избирательных кампаний в 11 муниципальных районах республики. Голосование проводится в течение трех дней: 9, 10 и 11 сентября. Избирательные участки открыты ежедневно с 8.00 до 20.00. По данным ЦИК Карелии, в списки избирателей включены 504 845 человек.На должность главы Карелии претендуют: действующий глава региона Артур Парфенчиков ("Единая Россия"), Анатолий Дударин (Демократическая партия России), Иван Кадаяс (партия "Родина"), Андрей Рогалевич ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") и Евгений Ульянов (КПРФ).

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политика, артур парфенчиков, россия, единая россия, единый день голосования — 2022