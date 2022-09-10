https://ria.ru/20220910/vybory-1815918343.html

В Ярославской области явка на выборах составила 15,55 процента

В Ярославской области явка на выборах составила 15,55 процента - РИА Новости, 10.09.2022

В Ярославской области явка на выборах составила 15,55 процента

Явка избирателей на выборах губернатора Ярославской области по состоянию на 20.00 субботы составила 15,55%, сообщила избирательная комиссия региона. РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T21:28

2022-09-10T21:28

2022-09-10T21:28

единый день голосования — 2022

коммунисты россии

лдпр

ярославль

ярославская область

политика

владимир смирнов

михаил евраев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0a/1815841748_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_36e79ac90c4126c6147fbbfb8305fc1b.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Ярославской области по состоянию на 20.00 субботы составила 15,55%, сообщила избирательная комиссия региона.Накануне в регионе началось трехдневное голосование на выборах губернатора, гордумы Ярославля и ряде других кампаний. На пост губернатора претендуют пять кандидатов: врио главы Ярославской области самовыдвиженец Михаил Евраев, представители партии "Коммунисты России" Игорь Милорадов и Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Константин Тукеев, кандидат от ЛДПР Владимир Смирнов, кандидат от КПРФ Михаил Парамонов.В регионе применяется дистанционное электронное голосование (ДЭГ)."Завершился второй день голосования на выборах губернатора Ярославской области. По состоянию на 20.00 явка избирателей с учетом проголосовавших на ДЭГ составила 15,55%. В выборах приняли участие свыше 154 тысяч избирателей", - говорится в сообщении.Предыдущие выборы губернатора Ярославской области прошли 10 сентября 2017 года. Избиратели голосовали в один день. Итоговая явка на выборах главы региона в 2017 году составила 33,88%.

https://ria.ru/20220909/vybory-1815466125.html

ярославль

ярославская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

единый день голосования — 2022, коммунисты россии, лдпр, ярославль, ярославская область, политика, владимир смирнов, михаил евраев