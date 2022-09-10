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В Ярославской области явка на выборах составила 15,55 процента - РИА Новости, 10.09.2022
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В Ярославской области явка на выборах составила 15,55 процента
В Ярославской области явка на выборах составила 15,55 процента - РИА Новости, 10.09.2022
В Ярославской области явка на выборах составила 15,55 процента
Явка избирателей на выборах губернатора Ярославской области по состоянию на 20.00 субботы составила 15,55%, сообщила избирательная комиссия региона. РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T21:28
2022-09-10T21:28
единый день голосования — 2022
коммунисты россии
лдпр
ярославль
ярославская область
политика
владимир смирнов
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Ярославской области по состоянию на 20.00 субботы составила 15,55%, сообщила избирательная комиссия региона.Накануне в регионе началось трехдневное голосование на выборах губернатора, гордумы Ярославля и ряде других кампаний. На пост губернатора претендуют пять кандидатов: врио главы Ярославской области самовыдвиженец Михаил Евраев, представители партии "Коммунисты России" Игорь Милорадов и Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Константин Тукеев, кандидат от ЛДПР Владимир Смирнов, кандидат от КПРФ Михаил Парамонов.В регионе применяется дистанционное электронное голосование (ДЭГ)."Завершился второй день голосования на выборах губернатора Ярославской области. По состоянию на 20.00 явка избирателей с учетом проголосовавших на ДЭГ составила 15,55%. В выборах приняли участие свыше 154 тысяч избирателей", - говорится в сообщении.Предыдущие выборы губернатора Ярославской области прошли 10 сентября 2017 года. Избиратели голосовали в один день. Итоговая явка на выборах главы региона в 2017 году составила 33,88%.
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единый день голосования — 2022, коммунисты россии, лдпр, ярославль, ярославская область, политика, владимир смирнов, михаил евраев
Единый день голосования — 2022, Коммунисты России, ЛДПР, Ярославль, Ярославская область, Политика, Владимир Смирнов, Михаил Евраев
21:28 10.09.2022
 
В Ярославской области явка на выборах составила 15,55 процента

В Ярославской области явка на выборах губернатора за два дня составила 15,55 процента

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЭкран со статистикой голосования по областям в информационном центре ЦИК РФ в Москве
Экран со статистикой голосования по областям в информационном центре ЦИК РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Экран со статистикой голосования по областям в информационном центре ЦИК РФ в Москве
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Ярославской области по состоянию на 20.00 субботы составила 15,55%, сообщила избирательная комиссия региона.
Накануне в регионе началось трехдневное голосование на выборах губернатора, гордумы Ярославля и ряде других кампаний. На пост губернатора претендуют пять кандидатов: врио главы Ярославской области самовыдвиженец Михаил Евраев, представители партии "Коммунисты России" Игорь Милорадов и Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Константин Тукеев, кандидат от ЛДПР Владимир Смирнов, кандидат от КПРФ Михаил Парамонов.
В регионе применяется дистанционное электронное голосование (ДЭГ).
"Завершился второй день голосования на выборах губернатора Ярославской области. По состоянию на 20.00 явка избирателей с учетом проголосовавших на ДЭГ составила 15,55%. В выборах приняли участие свыше 154 тысяч избирателей", - говорится в сообщении.
Предыдущие выборы губернатора Ярославской области прошли 10 сентября 2017 года. Избиратели голосовали в один день. Итоговая явка на выборах главы региона в 2017 году составила 33,88%.
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