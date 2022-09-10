https://ria.ru/20220910/vybory-1815914701.html
Второй день выборов в Москве прошел спокойно
Второй день выборов в Москве прошел спокойно - РИА Новости, 10.09.2022
Второй день выборов в Москве прошел спокойно
Второй день выборов муниципальных депутатов в Москве прошел спокойно, на большинстве участков не было серьезных задержек и сбоев, сообщил глава Общественного... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T20:59
2022-09-10T20:59
2022-09-10T21:02
политика
москва
единый день голосования — 2022
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Второй день выборов муниципальных депутатов в Москве прошел спокойно, на большинстве участков не было серьезных задержек и сбоев, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице в 2022 году Вадим Ковалев."Можно сказать, что сегодняшний день прошел достаточно спокойно. Голосование на большинстве участков проходило без серьезных задержек и сбоев. Система электронного реестра, сканеры паспортов и другое высокотехнологичное оборудование работали стабильно", - сказал Ковалев, чьи слова приводятся в Telegram-канале общественного штаба.Муниципальные выборы в 2022 году в Москве проходят в 125 из 146 муниципальных образований. Голосование на выборах муниципальных депутатов идет три дня - с 9 по 11 сентября.
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политика, москва, единый день голосования — 2022
Политика, Москва, Единый день голосования — 2022
20:59 10.09.2022 (обновлено: 21:02 10.09.2022)
Второй день выборов в Москве прошел спокойно
Глава Общественного штаба Ковалев: второй день выборов в Москве прошел без серьезных сбоев