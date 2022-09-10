https://ria.ru/20220910/vybory-1815914701.html

Второй день выборов в Москве прошел спокойно

Второй день выборов в Москве прошел спокойно - РИА Новости, 10.09.2022

Второй день выборов в Москве прошел спокойно

Второй день выборов муниципальных депутатов в Москве прошел спокойно, на большинстве участков не было серьезных задержек и сбоев, сообщил глава Общественного... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T20:59

2022-09-10T20:59

2022-09-10T21:02

политика

москва

единый день голосования — 2022

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Второй день выборов муниципальных депутатов в Москве прошел спокойно, на большинстве участков не было серьезных задержек и сбоев, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице в 2022 году Вадим Ковалев."Можно сказать, что сегодняшний день прошел достаточно спокойно. Голосование на большинстве участков проходило без серьезных задержек и сбоев. Система электронного реестра, сканеры паспортов и другое высокотехнологичное оборудование работали стабильно", - сказал Ковалев, чьи слова приводятся в Telegram-канале общественного штаба.Муниципальные выборы в 2022 году в Москве проходят в 125 из 146 муниципальных образований. Голосование на выборах муниципальных депутатов идет три дня - с 9 по 11 сентября.

https://ria.ru/20220909/vybory-1815466125.html

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политика, москва, единый день голосования — 2022